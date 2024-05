Sean « Diddy » Combs « furieux » de la fuite vidéo de Cassie Ventura

Actualités américaines

Sean « Diddy » Combs est sous le choc des perquisitions de mars dans ses maisons et de la publication ultérieure d’une vidéo de 2016 de lui battant brutalement sa petite amie de l’époque, Cassie Ventura.

« Il est furieux », a déclaré un membre de son entourage au Post. «Surtout à propos de la vidéo. Il insiste sur le fait que cela ne raconte pas toute l’histoire de ce qui s’est passé. Non pas qu’il l’excuse, mais il dit que c’est une vidéo sélectionnée.

« Sa position est qu’il y avait un objectif dans la diffusion de la vidéo au moment de sa sortie », poursuit la source. « Mais en fin de compte, il sait que sa grande préoccupation, ce sont les perquisitions chez lui ; la vidéo de Cassie n’est qu’une distraction.

Depuis huit ans, Diddy a nié avoir battu Ventura. PA

La vidéo, qui a été révélée pour la première fois par CNN plus tôt ce mois-ci, montrait le magnat du hip-hop donnant des coups de pied, saisissant, traînant et semblant jeter un vase sur Ventura alors qu’elle tentait de s’échapper d’un hôtel de Los Angeles.

Pendant huit ans, Combs avait nié avec véhémence les allégations d’abus de Ventura, la décrivant comme une menteuse délirante qui essayait de le secouer.

Cependant, il a réglé un procès qu’elle avait intenté contre lui devant la Cour fédérale en novembre, le lendemain de son dépôt l’année dernière.

Lorsque la vidéo est sortie, Combs n’a eu d’autre choix que d’y répondre.

« C’est si difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de votre vie, mais parfois il faut le faire », a déclaré Diddy dans une vidéo sur Instagram dans lequel il n’a pas nommé Ventura ni fait référence à elle directement. « J’en avais marre. J’ai touché le fond – mais je ne trouve aucune excuse. Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable.

Le rappeur a ajouté : « J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo, je suis dégoûté. »

Bien que Diddy se soit excusé, ses victimes présumées ont qualifié sa vidéo de « trompeuse ». Diddy/Instagram

Pendant ce temps, Ventura, 37 ans, s’est rendue sur Instagram pour exprimer son soulagement d’être enfin crue.

« Ma seule demande est que TOUT LE MONDE ouvre son cœur aux victimes croyantes du premier coup », a-t-elle écrit. « Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle on était impuissant. »

Diddy est toujours confronté à une montagne croissante de problèmes juridiques.

Le milliardaire en difficulté a fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires l’accusant de viol, d’inconduite sexuelle et d’autres crimes. La plainte la plus récente a été déposée par une femme qui affirme avoir été droguée et violée alors qu’elle était étudiante au Fashion Institute of Technology de New York dans les années 1990.

Diddy et Ventura étaient ensemble depuis plus d’une décennie. Billy Farrell/BFA/Shutterstock

Il y a deux mois, des agents fédéraux ont perquisitionné les demeures du magnat en Californie et en Floride dans le cadre d’une enquête menée par l’équipe du Département de la Sécurité intérieure chargée de la traite des êtres humains.

Diddy n’a été accusé d’aucun crime et a nié toutes les allégations portées contre lui.

