Sean ‘Diddy’ Combs fera sa première comparution devant le juge de première instance dans une affaire de trafic sexuel – Entertainment News

Peignes Sean « Diddy » est sur le point de faire sa première comparution devant le juge qui devrait présider l’audience du powerbroker hip-hop. procès pour trafic sexuel.

Combs sera emmené au tribunal fédéral de Manhattan depuis une prison de Brooklyn pour une comparution jeudi après-midi devant le juge Arun Subramanian.

L’audience devrait aboutir à la fixation de délais pour que les avocats de chaque partie soumettent des arguments qui établiront les limites d’un procès que les avocats de Combs souhaitent démarrer en avril ou en mai. Les procureurs n’ont pas exprimé de préférence quant au moment où le procès pourrait avoir lieu.

Le juge a été affecté à l’affaire après qu’un autre juge s’est récusé en raison de ses associations passées avec des avocats dans l’affaire.

Combs, 54 ans, a plaidé non coupable aux frais déposée contre lui le mois dernier. Ces accusations comprenaient un complot de racket et un trafic sexuel fondés sur des allégations remontant à 2008.

Un acte d’accusation allègue que Combs a contraint et maltraité des femmes pendant des années avec l’aide d’un réseau d’associés et d’employés, tout en faisant taire les victimes par le chantage et des actes violents, notamment des enlèvements, des incendies criminels et des coups physiques.

Mercredi soir, les avocats de Combs ont soumis des documents judiciaires accusant le ministère de la Sécurité intérieure du gouvernement d’être responsable d’une fuite dans les médias de une vidéo de Combs donnant des coups de poing et de pied à son ancienne protégée et petite amie, la chanteuse de R&B Cassie, dans le couloir d’un hôtel en 2016.

Les avocats ont affirmé que la vidéo diffusée par CNN en mai ainsi que d’autres fuites présumées du gouvernement « ont conduit à une publicité préalable au procès préjudiciable et extrêmement préjudiciable qui ne peut qu’entacher la composition des jurés et priver M. Combs de son droit à un procès équitable ».

Après la diffusion de la vidéo, Combs a publié une vidéo sur les réseaux sociaux s’excusant en disant : « J’étais dégoûté quand je l’ai fait » et « Je suis dégoûté maintenant ».

Les procureurs fédéraux ont répondu aux affirmations des avocats de la défense en indiquant au juge dans une lettre que le gouvernement n’était pas en possession de la vidéo avant sa diffusion sur CNN.

Les avocats de Combs ont tenté en vain d’obtenir la libération sous caution du fondateur de Bad Boy Records depuis son arrestation le 16 septembre.

Deux juges ont conclu que Combs sera un danger pour la communauté s’il est libéré. Lors d’une audience sur la libération sous caution il y a trois semaines, un juge a rejeté une caution de 50 millions de dollars, comprenant la détention à domicile et la surveillance électronique, après avoir conclu que Combs pourrait falsifier les témoins et entraver la poursuite de l’enquête.

Dans un appel contre les décisions de libération sous caution devant la Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis, les avocats de Combs ont demandé mardi à un panel de juges d’annuler les conclusions sur la libération sous caution, affirmant que le programme de libération sous caution proposé « l’empêcherait clairement de constituer un danger pour qui que ce soit ou de contacter des témoins. »

Ils ont exhorté la cour d’appel à rejeter les conclusions d’un juge de première instance qui, selon eux, avait « approuvé la rhétorique exagérée du gouvernement et ordonné la détention de M. Combs ».