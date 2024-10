Sean « Diddy » Combs fera face à 120 accusateurs pour inconduite sexuelle présumée, selon son avocat

HOUSTON– L’avocat du Texas, Tony Buzbee, a déclaré mardi qu’il représentait 120 accusateurs qui ont porté de nouvelles allégations d’inconduite sexuelle contre Sean « Diddy » Combs, le magnat du hip-hop en attente de procès pour trafic sexuel au niveau fédéral.

Buzbee, basé à Houston, a déclaré qu’il s’attend à ce que des poursuites soient intentées au cours du mois prochain. Buzbee a décrit les victimes comme étant 60 hommes et 60 femmes, et que 25 étaient mineures au moment de l’inconduite présumée.

« C’est choquant. Notre plus jeune victime au moment des faits avait neuf ans. Nous avons un individu qui avait 14 ans », a déclaré Buzbee lors d’une conférence de presse mardi. « Le comportement en question s’étend des années 1991 jusqu’à cette année 2024. Si vous vous demandez pourquoi il y a tant de victimes présumées. Voilà votre réponse. Nous parlons de plus de 25 ans de ce type de comportement. »

Buzbee a déclaré que la plupart des événements et incidents présumés se sont produits lors de fêtes « généralement après les fêtes ou les soirées de sortie d’album, les fêtes du Nouvel An, les fêtes du 4 juillet, quelque chose qu’ils appellent la ‘fête des chiots’, ‘la fête entièrement blanche' ».

« Certains de ces comportements se sont produits dans des lieux bien connus de la ville de New York », a déclaré Buzbee. « Certains de ces comportements se sont produits dans des résidences privées de personnes que nous connaissons tous. Certains de ces comportements se sont produits dans des hôtels que nous connaissons tous. Il faut savoir que plus de 55 % des victimes déposées ont signalé ce comportement soit au autorités, c’est-à-dire la police ou les hôpitaux.

Après la conférence de presse au Texas, un avocat de Combs a déclaré que l’artiste « ne pouvait pas répondre à toutes les allégations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent ».

« Cela dit, M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute affirmation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs », a déclaré l’avocate Erica Wolff dans un communiqué. « Il a hâte de prouver son innocence et de se faire valoir devant le tribunal si et quand des plaintes seront déposées et signifiées, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations. »

Combs, 54 ans, est incarcéré au centre de détention métropolitain de Brooklyn depuis qu’il a plaidé non coupable le 17 septembre des accusations fédérales selon lesquelles il aurait utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines à se livrer à des performances sexuelles droguées et élaborées avec des hommes. des travailleuses du sexe lors d’événements baptisés « Freak Offs ».

Buzbee représentait également des femmes qui a accusé le quart-arrière de la NFL Deshaun Watson d’agression sexuelle.

D’autres victimes présumées ont déjà intenté des poursuites contre Combs qui incluent des allégations d’agression sexuelle.

Combs a plaidé non coupable de complot fédéral de racket et de trafic sexuel. Son avocat a déclaré qu’il était innocent et qu’il se battrait pour blanchir son nom. Combs est détenu en tle centre de détention fédéral de Brooklyn jusqu’à son procès.

Combs est l’un des dirigeants, producteurs et interprètes musicaux les plus connus du hip-hop, ayant remporté trois Grammys et travaillé avec des artistes tels que Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans et 112. Il a fondé Bad Boy Records en 1993, la ligne de mode influente Sean John, une marque de vodka et le réseau Revolt TV. Il a vendu sa participation dans cette dernière société en juin de cette année.