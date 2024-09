Sean « Diddy » Combs fait une nouvelle demande de libération sous caution

NEW YORK –

Les avocats de Sean « Diddy Combs » ont demandé mercredi à un juge de le laisser attendre son procès pour trafic sexuel dans sa luxueuse maison sur une île près de Miami Beach, plutôt que dans une sinistre prison fédérale de Brooklyn.

Les avocats de Combs ont proposé une caution de 50 millions de dollars, en utilisant son manoir comme garantie, en échange de sa libération en détention à domicile avec surveillance GPS. Une audience sur la demande était prévue mercredi après-midi. Mardi, un juge d’instruction américain de Manhattan a ordonné la détention de Combs sans caution.

Le magnat du hip-hop, dont la carrière a explosé dans les années 1990, a été arrêté lundi sur la base d’accusations contenues dans un acte d’accusation qui accuse Combs d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour « le trafic sexuel, le travail forcé, le transport interétatique à des fins de prostitution, les délits de drogue, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l’obstruction à la justice ».

L’acte d’accusation décrit les provocations de femmes victimes et de travailleurs du sexe à des performances sexuelles élaborées et sous l’effet de drogues, baptisées « Freak Offs », que Combs organisait, dirigeait, pendant lesquelles il se masturbait et qu’il enregistrait souvent. Les événements duraient parfois plusieurs jours et nécessitaient des perfusions pour se remettre, selon l’acte d’accusation.

Il est accusé d’avoir contraint et abusé de femmes pendant des années en recourant au chantage, notamment par le biais des vidéos qu’il a tournées, et à des actes de violence choquants pour maintenir ses victimes sous contrôle, coordonnés et facilités de haut en bas par un réseau d’associés et d’employés.

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a soumis mercredi une lettre au juge Andrew L. Carter demandant la libération de Combs, 54 ans, sous certaines conditions, notamment la détention à domicile avec surveillance GPS, ainsi qu’une restriction sur tous les visiteurs de ses résidences, à l’exception de la famille, des gardiens de la propriété et des amis qui ne sont pas considérés comme des co-conspirateurs.

La maison de Combs se trouve sur Star Island, un bout de terrain artificiel dans la baie de Biscayne, accessible uniquement par une chaussée ou un bateau. C’est l’un des endroits les plus chers des États-Unis où vivre. La demande de Combs fait écho à celle d’une longue série de riches accusés qui ont proposé de payer des cautions de plusieurs millions de dollars en échange d’une détention à domicile dans un environnement luxueux.

« Sean Combs n’a jamais évité, évité, éludé ou fui un défi dans sa vie », a déclaré la défense dans un dossier judiciaire. « Il ne commencera pas maintenant. »

Marc Agnifilo, l’avocat de Sean « Diddy » Combs, arrive au tribunal fédéral de Manhattan, le mardi 17 septembre 2024, à New York. (Seth Wenig / AP Photo)

Combs devait réitérer son plaidoyer de non-culpabilité lors de sa première comparution devant Carter.

Jusqu’à présent, les procureurs ont réussi à faire valoir qu’il représentait un danger pour la communauté et un risque de fuite et qu’il devait rester incarcéré jusqu’au procès.

Malgré toutes les révélations qui ont accompagné la révélation de l’acte d’accusation mardi, la plupart des éléments qu’il contient ont été décrits dans une plainte déposée en novembre par son ancienne petite amie et protégée de longue date, la chanteuse de R&B Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura. Le procès a été réglé le lendemain, mais ses allégations ont suivi Combs depuis.

Ses descriptions de coups, d’agressions sexuelles, de tactiques de silence et de « Freak Offs » ont été reprises tout au long de l’acte d’accusation, bien qu’il n’ait pas mentionné son nom ni celui d’aucune autre femme.

Agnifilo, sans nommer non plus Ventura mais en faisant clairement référence à elle, a fait valoir lors de la mise en accusation de mardi que l’ensemble de l’affaire pénale est le résultat d’une relation à long terme, troublée mais consensuelle, qui a échoué en raison d’une infidélité.

Les « Freak Offs », a soutenu Agnifilo, étaient une extension de cette relation, et non pas coercitive.

« Est-ce du trafic sexuel ? », a demandé Agnifilo. « Pas si tout le monde veut y être. »

Les procureurs ont toutefois estimé que l’ampleur de l’affaire était bien plus vaste. Ils ont déclaré dans les documents judiciaires qu’ils avaient interrogé plus de 50 victimes et témoins et qu’ils s’attendaient à ce que ce nombre augmente.

Comme beaucoup de figures vieillissantes du hip-hop – y compris beaucoup de ceux avec lesquels il s’est battu lors des querelles de rap des deux côtes des années 1990 aux côtés de Notorious BIG -, Combs, le fondateur de Bad Boy Records, s’était forgé une image publique plus douce et plus ouverte sur le monde. Ce père aimant de sept enfants était un homme d’affaires international respecté, dont la « White Party » annuelle dans les Hamptons était autrefois une invitation incontournable pour l’élite du jet-set.

Mais les procureurs ont affirmé qu’il avait utilisé les mêmes entreprises, les mêmes personnes et les mêmes méthodes que celles avec lesquelles il avait bâti son entreprise et son pouvoir culturel pour faciliter ses crimes. Ils ont déclaré qu’ils le prouveraient avec des relevés financiers, des relevés de voyage et de facturation, des données et des communications électroniques et des vidéos des « Freak Offs » pour prouver leur accusation.

L’AP ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne le fassent publiquement, comme l’a fait Ventura.

Combs a été arrêté lundi soir dans un hôtel de Manhattan, environ six mois après que les autorités fédérales ont perquisitionné ses luxueuses maisons de Los Angeles et de Miami et révélé qu’elles menaient une enquête sur le trafic sexuel.

Selon les procureurs, les forces de l’ordre ont saisi des stupéfiants, des vidéos des « Freak Offs » et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant. Ils ont également saisi des armes à feu et des munitions, dont trois AR-15 dont les numéros de série avaient été falsifiés.

L’acte d’accusation décrit Combs comme un homme si violent qu’il causait des blessures qui prenaient souvent des jours ou des semaines à cicatriser. Ses employés et associés étaient parfois témoins de sa violence et empêchaient les victimes de partir ou traquaient celles qui essayaient, selon l’acte d’accusation.

Une condamnation pour chacun des chefs d’accusation entraînerait une peine obligatoire de 15 ans de prison, avec possibilité d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Combs et ses avocats ont nié des allégations similaires formulées par d’autres dans une série de poursuites intentées après celle de Ventura.

Dalton a fait son reportage depuis Los Angeles.