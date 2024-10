Sean « Diddy » Combs fait l’objet de nouvelles poursuites pour agression sexuelle et viol s’étalant sur deux décennies

Sean « Diddy » Combs fait face à une série de nouvelles poursuites déposées lundi devant la Cour fédérale.

Les six plaintes, obtenues pour la première fois par NBC News, ont été déposées dans le district sud de New York au nom de quatre hommes et deux femmes, dont aucun n’est nommé dans les documents. Les incidents allégués dans les plaintes s’étendent de 1995 à 2021 et comprennent des allégations d’agression sexuelle et de viol.

Parmi les accusateurs figurent un homme âgé de 16 ans au moment de l’incident présumé et une femme âgée de 19 ans lorsqu’elle allègue que Combs l’a violée dans une chambre d’hôtel à Manhattan en 2004. Tous les incidents se sont produits dans l’un ou l’autre. New York ou les Hamptons, selon les costumes. Deux des poursuites concernent des incidents qui se seraient produits lors des somptueuses « fêtes blanches » de la fête du Travail de Combs dans sa propriété des Hamptons.

Les poursuites ont été déposées par l’avocat Tony Buzbee, basé au Texas, qui a annoncé lors d’une conférence de presse le 1er octobre qu’il représentait les accusateurs ayant des allégations contre Combs, en vertu de la loi sur la protection des victimes de violence motivée par le genre. En vertu de cette loi, les victimes disposent d’un délai de deux ans se terminant en mars 2025 pour déposer des réclamations plus anciennes.

« Nous allons simplement essayer de déposer des plaintes que nous estimons crédibles et légitimes », a déclaré Buzbee à NBC News.

Les poursuites désignent Combs et ses diverses entreprises comme défendeurs, et les accusateurs demandent des dommages-intérêts non précisés.

NBC News n’a corroboré de manière indépendante aucune des allégations contenues dans les plaintes.

« Il y a un thème général ici, comme vous pouvez probablement le constater, à savoir que Sean Combs a le sentiment qu’il peut faire ce qu’il veut, quand il le souhaite », a déclaré Buzbee dans une interview avant d’engager des poursuites.

NBC News a contacté l’équipe juridique de Combs pour obtenir ses commentaires. Combs a nié toutes les poursuites civiles et pénales intentées par l’intermédiaire de ses avocats, affirmant que les accusations portées contre lui sont « écoeurantes » et résultent de personnes recherchant un « salaire rapide ».

La plus ancienne des allégations vient d’une femme qui affirme avoir été agressée et violée par Combs dans une salle de bain en 1995 alors qu’elle assistait à une soirée de sortie d’un clip vidéo, selon des documents judiciaires. Au moins deux des poursuites contiennent des allégations selon lesquelles les boissons des accusateurs étaient enrichies de drogues, ce qui rendait difficile la riposte lors d’agressions sexuelles présumées.

Dans un procès, un homme allègue avoir été agressé sexuellement en 1998 alors qu’il avait 16 ans lors d’une des « fêtes blanches » de Combs dans les Hamptons. Dans le procès, il allègue avoir parlé avec Combs de ses aspirations à percer dans l’industrie musicale et que l’interaction a pris un tournant lorsque Combs a demandé à l’accusateur de s’exposer. Il affirme qu’il l’a fait par peur et que Combs l’a agressé sexuellement, selon le procès.

En 2006, selon un accusateur, Combs l’a agressé sexuellement dans les Hamptons lors d’une de ses « fêtes blanches ». L’homme qui travaillait à l’époque pour une entreprise de sécurité a déclaré avoir alerté un superviseur après l’incident, selon des documents judiciaires.

Puis, en 2008, un autre procès allègue que Combs a agressé physiquement et sexuellement un employé d’une marque de vêtements populaire dans un grand magasin de Manhattan, selon le procès. Cet homme, qui dit avoir perdu son emploi peu de temps après l’incident, a déclaré avoir signalé l’incident à la sécurité du magasin, selon la plainte.

L’allégation la plus récente décrite dans l’une des poursuites concernait un incident survenu en 2021. L’accusateur allègue qu’il s’est senti désorienté après avoir bu un verre lors d’une fête et qu’il a été agressé sexuellement par Combs et d’autres inconnus, selon des documents judiciaires.

Les nouveaux dépôts interviennent alors que le magnat de la musique en difficulté lutte contre sa détention provisoire pour des accusations fédérales de racket et de trafic sexuel. Bien que les allégations spécifiques contenues dans les poursuites soient nouvelles, les documents judiciaires dressent un tableau inquiétant de fêtes alimentées par la drogue combinées à des violences qui reflètent certains détails de son acte d’accusation criminel déposé par les procureurs du district sud de New York le mois dernier.

Ces dernières poursuites surviennent après qu’un juge de New York a fixé au 5 mai la date du procès pour l’affaire pénale de Combs. Il attend actuellement son procès au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Les procureurs fédéraux ont déclaré lors d’une audience la semaine dernière qu’ils examinaient les données de plus de 90 appareils appartenant à Combs qui ont été saisis dans ses propriétés lors de perquisitions cette année et lors de son arrestation à New York.

Combs, à qui deux juges différents ont refusé la libération sous caution à deux reprises, cherche à faire annuler ces décisions. Dans un dossier déposé avant l’audience de la semaine dernière, les avocats de Combs ont déposé un appel sous caution auprès de la cour d’appel fédérale de New York.

Les dernières poursuites civiles de Buzbee font partie des nombreuses plaintes déposées depuis que l’ex-petite amie de Combs, Casandra « Cassie » Ventura, a déposé une plainte fédérale à New York il y a près d’un an, accusant Combs d’abus physiques et sexuels sur une période de plusieurs années. Combs et Ventura ont réglé un montant non divulgué le lendemain. Dans une déclaration au moment du règlement, Combs a nié toutes les allégations.

Mais en mai, CNN a publié une vidéo de surveillance de Combs battant Ventura dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles en 2016. Combs s’est ensuite excusé pour l’incident, mais a déclaré qu’il s’agissait d’un cas isolé et qu’il avait suivi une thérapie et avait changé.

La semaine dernière, l’équipe juridique de Combs a déposé une pétition affirmant que le gouvernement avait fourni à CNN la vidéo de l’incident impliquant Ventura et qu’il était responsable de la fuite d’autres informations aux médias.

« Entre les fuites du grand jury et les déclarations publiques incendiaires, les agents ont pratiquement assuré que le grand jury serait entaché ainsi que le grand public parmi lequel nous sélectionnerons bientôt un jury », indique le dossier.

L’équipe juridique de Combs demande une audition des preuves sur cette affaire, mais les procureurs ont nié les accusations. Le juge chargé de l’affaire a déclaré lors de l’audience de la semaine dernière qu’il imposerait probablement un silence réciproque empêchant les deux parties de dialoguer avec les médias.

Dans les mois qui ont suivi le procès de Ventura, plusieurs personnes ont poursuivi Combs, notamment Dawn Richard, une ancienne membre du groupe de filles Danity Kane, qui a allégué que Combs l’avait pelotée, agressée et emprisonnée et menacée de sa vie.

CORRECTION (15 octobre 2024, 15 h 25 HE) : Une version précédente de cet article avait mal orthographié le nom de l’ancienne petite amie qui avait intenté une action en justice fédérale à New York il y a près d’un an contre Combs. Elle s’appelle Casandra Ventura (connue sous le nom de Cassie), et non Cassandra Venture.