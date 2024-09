Sean « Diddy » Combs fait face à un jugement de 100 millions de dollars dans le cadre d’un procès intenté par un détenu

Sean « Diddy » Combs doit payer 100 millions de dollars à un détenu du Michigan qui l’a poursuivi pour agression sexuelle, a ordonné un juge lundi.

La juge Anna Marie Anzalone du tribunal de première instance du comté de Lenawee a décidé qu’à partir d’octobre, Combs devra payer 10 millions de dollars par mois pendant 10 mois à l’accusateur Derrick Lee Cardello-Smith. L’ordonnance fait partie d’un règlement par défaut conclu lors de l’audience virtuelle de lundi, à laquelle le fondateur de Bad Boy Records était absent.

Cardello-Smith, 51 ans, purge actuellement une peine dans le centre correctionnel d’Earnest C. Brooks pour de nombreuses infractions sexuelles criminelles, selon un détenu du Michigan base de donnéesEn juin, il a déposé une plainte civile alléguant que Combs, 54 ans, l’avait drogué et agressé sexuellement alors qu’il travaillait comme « employé de la restauration et de l’hôtellerie » lors d’une fête à Détroit en 1997, selon Horaires du métro de Détroitqui cite des documents judiciaires.

Cardello-Smith aurait accusé Combs de l’avoir touché sur la fesse gauche et de lui avoir proposé une boisson alcoolisée, selon TMZAprès avoir accepté la boisson, Cardello-Smith s’est évanoui, a déclaré TMZ. Il a affirmé que lorsqu’il est revenu à lui, il a vu Combs avoir des relations sexuelles avec une femme. Le rappeur aurait dit, selon la plainte, « Je t’ai fait ça aussi ».

« Cet homme est un criminel reconnu coupable et un prédateur sexuel, qui a été condamné pour 14 chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’enlèvement au cours des 26 dernières années », a déclaré l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, à propos de Cardello-Smith dans une déclaration au Times. « Son CV comprend désormais une fraude au tribunal commise depuis la prison, car M. Combs n’a jamais entendu parler de lui et n’a encore moins été poursuivi en justice. M. Combs espère que ce jugement sera rapidement rejeté. »

On se demande si Cardello-Smith a correctement signifié ses actes à Combs, voire même s’il les a signifiés du tout, dans le cadre de ce procès.

Le Times n’a pas pu contacter Cardello-Smith, qui a porté plainte contre Diddy sans avocat.

Cardello-Smith est « un étudiant autodidacte en droit civil et pénal » et est également « connu pour sa longue histoire de contestation du système judiciaire par des poursuites civiles », a rapporté le Detroit Metro Times. De 2020 à 2024, Cardello-Smith a été plaignant nommé dans plus de 30 poursuites civiles, certaines concernant les droits des prisonniers, selon des documents juridiques.

Avant de déposer cette plainte, Cardello-Smith avait été condamné trois fois par un tribunal pénal du Minnesota, chaque fois après avoir conclu un accord de plaidoyer ou plaidé non coupable. Les accusations portées contre lui vont de la conduite sexuelle criminelle au troisième degré à l’enlèvement et à la conduite sexuelle criminelle au premier degré lors de la perpétration d’un crime. Sa condamnation la plus récente, prononcée en mai 2019, prévoit une peine de 17 ans et demi à 35 ans.

Cinq des délits ont eu lieu en septembre et octobre 1997, la même année que l’incident présumé avec Combs. La base de données des détenus indique que Cardello-Smith sera libéré au plus tôt en juillet 2036 et au plus tard en mai 2086, lorsqu’il aura 113 ans.

Plus tôt cette semaine, le manoir de Combs à Los Angeles – qui a fait l’objet d’une descente de la Sécurité intérieure en mars – a été mis en vente pour un prix de 61 millions de dollars, selon Page Six. signaléLe domaine arrive sur le marché une décennie après que Combs l’ait acheté pour 40 millions de dollars, et après de nombreux problèmes juridiques.

Combs s’est éloigné de la scène publique après que des accusations d’agression sexuelle, de trafic sexuel et d’autres allégations ont fait surface à la fin de l’année dernière. La chanteuse Casandra « Cassie » Ventura, le producteur Rodney « Lil Rod » Jones et l’ancien mannequin Crystal McKinney font partie des quelques accusatrices qui ont déposé des plaintes civiles contre le rappeur.

Scott Wilson, chercheur au Times, a contribué à ce rapport.