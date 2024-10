Sean « Diddy » Combs fait face à de nouvelles poursuites, allégation selon laquelle il aurait agressé un adolescent

Le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs fait face à six nouvelles poursuites pour abus sexuels, notamment des accusations selon lesquelles il aurait agressé un garçon de 16 ans lors d’une fête en 1998.

Les poursuites intentées devant le tribunal fédéral de New York sont les premières d’une série de poursuites qui devraient être intentées par l’avocat Tony Buzbee, qui affirme représenter au moins 120 victimes de Combs et de ses employés.

Combs, qui est en prison depuis le 16 septembre pour une inculpation liée au racket, au transport à des fins de prostitution et de trafic sexuel, pourrait également faire face à un acte d’accusation remplaçant l’acte d’accusation précédent avec davantage d’allégations, ont déclaré les procureurs la semaine dernière.

Bien que les procureurs fédéraux n’aient jusqu’à présent allégué aucun abus sexuel sur mineurs par Combs, l’une des poursuites déposées lundi allègue qu’un jeune de 16 ans a été invité à la fête blanche de Diddy en 1998 dans les Hamptons, où il a été agressé dans une salle privée.

Le procès comprend une photo de Combs et une photo masquée du jeune, et allègue que Combs l’a emmené dans un espace privé pour discuter. L’adolescent était apparemment intéressé à se lancer dans une carrière musicale, mais a admis que sa voix n’était pas excellente, selon le procès. Combs lui a assuré que cela n’avait pas d’importance et a précisé que « la seule chose qui comptait était d’avoir la bonne apparence pour l’industrie », indique le procès.

Le procès allègue que Combs a dit au garçon – identifié uniquement comme John Doe – de baisser son pantalon et d’exposer son pénis afin que Combs puisse l’inspecter, expliquant que c’était un rite de passage et le chemin pour devenir une star, et aussi comme un moyen de faire ses preuves.

« Tu ne veux pas te lancer dans l’entreprise ? » le procès cite Combs disant à l’adolescent. Le jeune s’est immédiatement senti mal à l’aise, s’est figé et ne savait pas quoi faire.

« Par peur, par anxiété et par la dynamique de pouvoir déséquilibrée entre lui et Combs, John Doe a ensuite baissé son pantalon et exposé son pénis comme Combs l’avait précédemment demandé », selon le procès.

« Combs s’est rapproché et a saisi le pénis et les organes génitaux de John Doe avec sa main. Il a fermement saisi et retenu les organes génitaux de John Doe pendant une période prolongée », affirme le procès.

Le procès allègue : « Combs a brusquement lâché les parties génitales de John Doe et lui a dit que son peuple serait en contact. »

Les six poursuites ont été déposées dans le district sud de New York au nom de trois hommes et trois femmes, dont aucun n’est nommé dans les documents. Les incidents se seraient produits entre 1995 et 2021 et tous affirment que les plaignants ont été agressés sexuellement et/ou violés.

Une femme a affirmé qu’en 1995, elle avait assisté à une soirée promotionnelle à Elks Plaza à New York pour le clip « One More Chance » du rappeur Biggie Smalls et qu’elle s’était retrouvée dans une salle de bain avec Combs.

Le procès allègue qu’après qu’elle lui ait résisté, « il l’a violemment frappée, lui cognant la tête contre le mur et la faisant tomber au sol. Désorientée et souffrante, la plaignante a tenté de s’échapper, mais Combs l’a frappée à nouveau, la rendant presque impossible de bouger. Combs a ensuite soulevé sa robe et l’a violée… »

Dans un autre procès, un homme anonyme a affirmé qu’il avait travaillé pour Ecko Clothing en mai 2008 et qu’il avait croisé Combs et ses gardes du corps dans l’entrepôt du magasin phare Macy’s à New York.

Buzbee, un avocat spécialisé dans les dommages corporels basé à Houston, a déclaré que son cabinet prévoyait de déposer des plaintes au nom de 120 personnes, un nombre égal d’hommes et de femmes, qui prétendent avoir été exploitées. Il a dit qu’il nommerait d’autres célébrités impliquées.

Les avocats de Combs n’ont pas répondu aux nouvelles poursuites. Mais lorsque Buzbee a annoncé sa représentation des accusateurs, l’avocate de Combs, Erica Wolff, a répondu par une déclaration, niant tout acte répréhensible de la part de Combs.

« Comme l’équipe juridique de M. Combs l’a souligné, il ne peut pas répondre à toutes les allégations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent », indique le communiqué. « Cela dit, M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute affirmation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs. Il a hâte de prouver son innocence et de se justifier devant le tribunal si et quand des plaintes seront déposées et signifiées, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations.

Buzbee a allégué que bon nombre des accusateurs à qui il a parlé étaient drogués et que l’un d’eux était un garçon de 9 ans qui aurait été agressé sexuellement par Combs et d’autres alors qu’il auditionnait chez Bad Boy Records à New York.

Les allégations reflètent certains détails de l’acte d’accusation de 14 pages publié le mois dernier qui accuse Combs d’avoir attiré des victimes féminines pour qu’elles participent à des « freak-offs » ou à des spectacles sexuels élaborés, impliquant des travailleurs du sexe masculins, qui duraient parfois des jours et étaient parfois enregistrés. Combs et ses associés, selon l’acte d’accusation, ont eu recours à la violence, à la coercition, à la drogue et à des pots-de-vin pour amener les femmes à participer aux paniques et à garder les incidents secrets.

Les procureurs affirment que les victimes craignaient d’être soumises à des violences ou que leur carrière ou leurs finances soient affectées si elles refusaient de participer. Buzbee a déclaré que certains de ses clients avaient déjà été en contact avec le FBI.

Les poursuites contre Combs ont débuté l’année dernière, après que l’ancienne petite amie de Combs, Casandra Ventura, l’ait accusé de viol, d’agression sexuelle et de trafic sexuel.

Les procureurs ont allégué que Combs avait mené un stratagème compliqué qui aurait nécessité que plusieurs personnes non seulement soient au courant du comportement, mais également impliquées dans le recrutement des victimes, la préparation des chambres d’hôtel avec de l’huile pour bébé, des médicaments et des draps supplémentaires pour les cinglés, et le nettoyage par la suite. .

« Combs n’a pas fait tout cela tout seul », a déclaré Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, en annonçant les accusations. « Il a utilisé son entreprise, ses employés et d’autres associés proches pour parvenir à ses fins. »