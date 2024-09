Sean « Diddy » Combs fait face à de nouvelles allégations d’agression sexuelle

Dave Collins, Associated Press

















Sean « Diddy » Combs a fait l’objet de nouvelles allégations d’agression sexuelle vendredi alors qu’une femme a déposé une plainte à New York, affirmant qu’elle avait été violée et droguée à plusieurs reprises au domicile du magnat de la musique et qu’elle était tombée enceinte après l’une de ces rencontres.

Il s’agit de la dernière d’une série de poursuites similaires intentées par des femmes contre Combs, qui a également été arrêtée la semaine dernière dans le cadre d’une accusation fédérale de trafic sexuel.

Le procès a été intenté contre Combs, ses sociétés et plusieurs associés et vise des dommages-intérêts non divulgués pour blessures physiques, détresse émotionnelle grave, humiliation, anxiété et autres préjudices. Un avocat de Combs, son entreprise et l’un de ses représentants n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires vendredi.

La femme dans le dernier procès, identifiée sous le pseudonyme de Jane Doe, accuse Combs de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle était inconsciente à cause de la drogue, et elle allègue que Combs et ses connaissances ont enregistré des relations sexuelles sans sa permission. Elle dit qu’elle a rencontré Combs à l’étranger à l’automne 2020 et que les agressions et le harcèlement se sont poursuivis jusqu’en juillet de cette année.

Doe dit qu’elle a souvent été contrainte et harcelée pour se rendre au domicile de Combs à New York, Los Angeles, Miami et dans d’autres villes, notamment mensuellement en 2021 et 2022.

« À chaque visite, (Combs) lui faisait « faire un spectacle » et lui faisait boire de l’alcool et des substances jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse – elle se réveillait avec des ecchymoses et des blessures, mais sans aucun souvenir de la façon dont elle avait subi ses blessures, », dit le procès.

Lors d’une rencontre en juillet 2022 avec Combs à son domicile de Los Angeles, la femme allègue dans le procès qu’elle a été forcée d’ingérer des drogues qui, selon elle, incluaient de la kétamine et ont perdu connaissance. Elle a ensuite fait un test de grossesse et a dit à Combs qu’il était positif, dit-elle. Un associé de Combs lui a demandé à plusieurs reprises de se faire avorter, et elle a fait une fausse couche, affirme-t-elle.

En juillet dernier, dit Doe, Combs lui a « ordonné » de se rendre chez lui à Miami, où elle allègue que Combs lui a mis deux pilules dans la bouche. Elle dit que le lendemain matin, elle s’est sentie malade et confuse, qu’elle ne se souvenait plus de ce qui s’était passé la nuit précédente et que la chambre était en désordre.

Doe, représenté par les avocats Marie Napoli et Joseph Ciaccio, affirme également que Combs et ses associés ont suivi son emplacement et surveillé ses conversations. Elle dit que Combs l’a découragée de travailler et lui a donné une « allocation » qu’il utilisait pour la contrôler.

« Des personnalités puissantes de l’industrie du divertissement exploitent depuis longtemps les artistes et les fans en herbe », a déclaré Napoli dans un communiqué. « Des récentes poursuites judiciaires très médiatisées visent à tenir ces célébrités pour responsables, transformant potentiellement les pratiques de l’industrie et rendant justice aux victimes. Personne n’est au-dessus des lois. La renommée et la richesse ne protègent pas Sean ‘Diddy’ Combs des graves allégations de trafic sexuel et d’abus.»

Mardi, une autre femme a poursuivi Combs, alléguant que le magnat de la musique et son chef de la sécurité l’avaient violée et l’avaient enregistrée sur vidéo dans son studio d’enregistrement de New York en 2001.

Combs reste emprisonné sans caution à New York pour des accusations fédérales alléguant qu’il dirigeait un vaste réseau ayant facilité des crimes sexuels et commis des actes de violence choquants, utilisant le chantage et d’autres tactiques pour protéger Combs et ses proches.

Il a plaidé non coupable de complot de racket et de trafic sexuel. Son avocat a déclaré qu’il était innocent et qu’il se battrait pour blanchir son nom.

Plus tôt ce mois-ci, Combs a admis qu’il battre son ex-petite amie Cassie dans le couloir d’un hôtel en 2016 et s’est excusé après que CNN a publié une vidéo de l’attaque.

Combs, 54 ans, est l’un des dirigeants, producteurs et interprètes musicaux les plus connus du hip-hop, ayant a remporté trois Grammys et a travaillé avec des artistes tels que Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans et 112. Il a fondé Bad Boy Records en 1993, la ligne de mode influente Sean John, une marque de vodka et le réseau Revolt TV. Il vendu sa participation dans cette dernière entreprise en juin de cette année.