Sean « Diddy » Combs fait face à de nouvelles allégations d’agression sexuelle

M. Combs a été arrêté la semaine dernière et est actuellement détenu par le gouvernement fédéral et fait face à des accusations criminelles de racket et de trafic sexuel.

Le 12e et dernier accusateur affirme qu’après être tombée enceinte, elle a été harcelée par l’un de ses associés pour qu’elle avorte et a ensuite fait une fausse couche.

Le magnat du hip-hop Sean « Diddy » Combs a été accusé d’avoir drogué et agressé sexuellement une femme dans le cadre d’un autre procès intenté à New York.

Dans le dernier procès intenté contre lui à New York, une femme appelée Jane Doe décrit des abus physiques et sexuels répétés sur une période de quatre ans commençant fin 2020.

Elle dit qu’elle a rencontré pour la première fois le rappeur, qui a payé son voyage, dans un « endroit à l’étranger » et que les deux ont commencé à se voir « régulièrement » après cela, selon le procès.

Dans sa plainte, la femme allègue qu’elle a été droguée par M. Combs, qui se livrait ensuite à des actes sexuels avec elle sans son consentement alors qu’elle était inconsciente.

Les rapports sexuels ont été filmés par M. Combs sans la permission de la femme et il a fait pression sur elle pour qu’elle se livre à des relations sexuelles en groupe avec d’autres, affirme le document juridique.

Dans un cas, qui aurait apparemment eu lieu en juillet 2022, le procès décrit la femme ayant été obligée de prendre de la kétamine, ce qui l’a amenée à « s’évanouir » et à « perdre connaissance par intermittence tout au long de la nuit ».

Peu de temps après, la femme aurait découvert qu’elle était enceinte. Selon le procès, lorsque la femme a informé M. Combs de sa grossesse, un associé de M. Combs l’a harcelée pour qu’elle avorte. La femme a ensuite fait une fausse couche, indique-t-on.

La femme allègue en outre que M. Combs a fait des blagues menaçantes qui l’ont amenée à craindre pour sa sécurité, affirme qu’il a surveillé son emplacement et ses conversations téléphoniques et qu’il l’a découragée de travailler afin de pouvoir lui verser une allocation à la place.

« Personne n’est au-dessus des lois. La renommée et la richesse ne protègent pas Sean « Diddy » Combs contre de graves allégations de trafic sexuel et d’abus », ont déclaré les avocats de la femme, Joseph L Ciaccio et Marie Napoli, dans une déclaration fournie à la BBC.

M. Combs a fait face à une série d’allégations au cours de l’année écoulée, à la suite du procès intenté par son ex-petite amie Cassie Ventura en novembre dernier, alléguant des abus physiques et sexuels. Le procès de Mme Ventura a été réglé par M. Combs pour un montant non divulgué.

Le rappeur fait également face à des accusations criminelles, les procureurs fédéraux l’accusant d’avoir « créé une entreprise criminelle » dans laquelle il « a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à assouvir ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite ». .

Le rappeur a plaidé non coupable des trois accusations portées contre lui.

La BBC a contacté l’avocat de M. Combs pour obtenir ses commentaires sur les allégations contenues dans ce dernier procès.

M. Combs a nié toutes les allégations contenues dans les 11 procès précédents.