Sean « Diddy » Combs fait face à 7 autres poursuites judiciaires et déplore une « nouvelle vague de publicité » – National

Sept nouvelles poursuites ont été déposées contre Sean « Diddy » Combs, dont une alléguant le viol d’une jeune fille de 13 ans. Elles surviennent alors que ses avocats ont tenté à nouveau lundi d’obtenir sa libération sous caution – et se sont plaints qu’une « nouvelle vague de publicité » mettait en danger son droit à un procès pénal équitable.

Dans les poursuites intentées dimanche devant les tribunaux d’État et fédéraux, quatre hommes et trois femmes, tous anonymes, affirment avoir été agressés sexuellement par Combs lors de fêtes au cours des deux dernières décennies.

Combs, 54 ans, a plaidé non coupable des accusations fédérales de trafic sexuel contenues dans un acte d’accusation dévoilé le lendemain de son arrestation le 16 septembre. Les accusations incluent des allégations selon lesquelles il aurait contraint et maltraité des femmes pendant des années, avec l’aide d’associés et d’employés, et aurait réduit au silence les victimes par le chantage et la violence, notamment des enlèvements, des incendies criminels et des coups physiques.

Il est resté incarcéré en attendant son procès le 5 mai après que deux juges lui ont refusé la libération sous caution suite à des décisions faisant appel devant la 2e Cour d’appel des États-Unis.

Les avocats de Combs ont demandé dimanche à un juge d’ordonner aux témoins potentiels et à leurs avocats de cesser de faire des déclarations qui pourraient empêcher un procès équitable.

« Comme la Cour le sait, M. Combs a été la cible d’un flot incessant d’allégations de la part de témoins potentiels et de leurs avocats dans la presse », ont-ils écrit. « Ces témoins potentiels et leurs avocats ont fait de nombreuses déclarations extrajudiciaires incendiaires visant à assassiner la réputation de M. Combs dans la presse. »

Les dernières poursuites sont tirées de ce que les avocats disent être plus de 100 accusateurs qui envisagent d’intenter une action en justice contre Combs. L’avocat des plaignants, Tony Buzbee, a annoncé le litige prévu lors d’une conférence de presse le 1er octobre et a publié un numéro 1-800 que les accusateurs peuvent appeler.





Comme auparavant, les représentants de Combs ont rejeté les dernières poursuites judiciaires, les qualifiant de « tentatives claires pour obtenir de la publicité ». Ils ont déclaré que Combs et son équipe juridique « ont pleinement confiance dans les faits, dans leurs défenses juridiques et dans l’intégrité du processus judiciaire ».

Combs « n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, adulte ou mineur, homme ou femme », ont-ils ajouté.

L’une des poursuites intentées dimanche allègue qu’une jeune fille de 13 ans qui a été invitée à une fête par un chauffeur de limousine après les Video Music Awards à Manhattan en septembre 2000 a été violée par une « célébrité masculine », puis par Combs, comme individus identifiés. seulement pendant que « Célébrité A », un homme, et « Célébrité B », une femme, regardaient.

Un autre procès alléguait que Combs avait agressé sexuellement un homme de 17 ans lors d’une soirée dans un penthouse d’un hôtel de Manhattan en 2022.

Dans les poursuites, il a été allégué que les plaignants pensaient avoir reçu des boissons contenant de la drogue avant d’être agressés.

Pendant ce temps, les avocats de Combs ont déclaré lundi au 2e Circuit dans un dossier qu’il renouvellerait sa demande de libération sous caution devant le tribunal inférieur sur la base d’un « changement important de circonstances ». Ils ont déclaré que les problèmes incluent « des préoccupations constitutionnelles découlant de ses conditions de détention et des preuves contenues dans la découverte récemment produite ».

Dans un dossier déposé la semaine dernière, les procureurs ont déclaré à la cour d’appel que les juges avaient refusé la libération sous caution après que des preuves aient montré que Combs « avait utilisé des moyens méthodiques et sophistiqués pour faire taire et intimider les témoins tout au long du complot de racket et pendant l’enquête du gouvernement ».

