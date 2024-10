Sean ‘Diddy’ Combs fait face à 6 poursuites judiciaires de la part d’un avocat disposant d’une hotline

Le magnat de la musique en difficulté Sean Combs fait face à six autres poursuites pour agression sexuelle à New York, dont une de la part d’un homme qui a accusé M. Combs de lui peloter les organes génitaux quand il avait 16 ans, dans ce qu’une équipe d’avocats considère comme les premiers dépôts de dizaines de personnes. plaignants.

Les poursuites, déposées lundi devant le tribunal fédéral du district de Manhattan, accusent également M. Combs d’avoir violé deux hommes et deux femmes et forcé un autre homme à avoir des relations sexuelles orales dans le cadre d’allégations qui s’étendent de 1995 à 2021. Toutes les plaintes ont été déposées de manière anonyme.

Ces dossiers intensifient encore les problèmes juridiques auxquels est confronté M. Combs, directeur de disques et interprète de longue date connu sous le nom de Diddy et Puff Daddy, alors qu’il attend son procès pour racket fédéral et trafic sexuel dans une prison de Brooklyn. Il a plaidé non coupable et ses avocats ont déclaré dans un communiqué en réponse aux nouvelles poursuites que « M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit – adulte ou mineur, homme ou femme.

Les nouvelles poursuites ont été intentées par un avocat spécialisé en dommages corporels à Houston, Tony Buzbee, qui a utilisé Instagram et une conférence de presse largement médiatisée pour solliciter des clients. M. Buzbee a détaillé l’étendue de son travail lors de la conférence de presse de ce mois-ci, où il s’est exprimé devant un fond affichant un grand numéro d’assistance téléphonique rouge que les personnes ayant des réclamations contre M. Combs pouvaient appeler.