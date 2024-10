Sean « Diddy » Combs était un incontournable d’Hollywood. Qui le soutient désormais ?

Aussi important que soit Sean « Diddy » Combs à Hollywood, le manque d’appels pour « libérer Diddy » ne passe pas inaperçu.

Alors que les relations du magnat millionnaire de la musique sont profondes et que toutes les plus grandes célébrités affluaient autrefois à ses soirées, beaucoup se distancient de Combs au milieu des accusations criminelles fédérales explosives, notamment de trafic sexuel et de complot de racket. C’était cool à l’époque d’assister à une fête blanche. Avoir son nom associé à un « freak off » de Diddy – ce que les procureurs prétendent être des relations sexuelles coercitives et abusives dans des chambres d’hôtel – ne l’est pas.

Le démantèlement de Diddy – qui a plaidé non coupable des accusations fédérales et clame son innocence – est en cours depuis près d’un an, à commencer par le procès explosif pour agression sexuelle de son ex Cassie Ventura contre lui. Son grand cercle d’amis de premier plan qui l’entouraient autrefois a reculé à chaque développement choquant qui a suivi : les poursuites supplémentaires pour inconduite sexuelle, la perquisition fédérale de deux de ses maisons et la diffusion de la bande de surveillance de l’hôtel Ventura.

Aujourd’hui, trois semaines après son arrestation, il reste en prison en attendant son procès après s’être vu refuser la libération sous caution. Il y a beaucoup de silence, avec le soutien venant principalement de la famille.

Quelles stars ont pris leurs distances avec Diddy ?

Les allégations contre Diddy ont conduit à la refonte d’anciennes photos et vidéos de ses grandes soirées – et des nombreuses célébrités de renom qui s’y trouvaient. Il est clair que les fêtards préféreraient ne pas se laisser entraîner dans le récit au milieu des conjectures incessantes des médias sociaux.

Ashton Kutcher : L’acteur a eu une relation bien connue avec Combs dans les années 2000, ils ont été photographiés ensemble partout et il a co-organisé une White Party en 2009, faisant son entrée sur une balançoire. Kutcher a dit un jour : « J’ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire » à propos des événements survenus lors d’un événement Diddy.

Depuis l’arrestation de Combs, une source non identifiée de Kutcher a déclaré à People : « Ashton n’est impliqué dans rien de tout cela. Il n’a pas sa place dans cette conversation sur Diddy. Ashton n’a vu Diddy que lors d’une poignée d’événements sociaux et professionnels, qui ont tous été documentés par les médias. »

Ashton Kutcher (avec son ex-femme Demi Moore) a co-animé la White Party de Combs à Los Angeles en 2009. (David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

Léonard DiCaprio : Des photos de l’acteur oscarisé faisant la fête avec Combs lors de différents événements au fil des années – dans les années 90, 2000 et 2010 – font la une des journaux. Combs a déclaré un jour que DiCaprio était la « personne numéro un » sur sa liste d’invités du Parti Blanc.

Bien que DiCaprio n’ait pas non plus commenté directement, une source proche de l’acteur a déclaré au Courrier quotidien qu’il « n’a absolument rien à voir avec » Combs ou les allégations. « Il a assisté à quelques-unes de ses soirées au début des années 2000 – mais littéralement tout le monde y a participé. Ce n’étaient pas des monstres. C’étaient de grandes fêtes à la maison.

La source a déclaré que conclure hâtivement que DiCaprio avait assisté à des « freak offs » – qui, selon les procureurs, étaient des marathons sexuels forcés dans des chambres d’hôtel que Combs avait secrètement enregistrés – était une portée.

« Il n’a rien à voir avec ce monde, donc pour quiconque supposer qu’il se retrouvera impliqué dans cela sur la base de quelques photos granuleuses datant de plus de 20 ans est ridicule », a ajouté la source de DiCaprio.

Justin Bieber : Les vidéos d’un jeune Bieber traînant avec Combs ont fait sourciller. Une source de Bieber a déclaré à People que même si Bieber est au courant de « toutes les allégations », ce n’est « pas quelque chose sur lequel il veut se concentrer », car il est dans une « bulle heureuse » après la naissance de son premier enfant en août.

Combs avec Justin Bieber lors d’une soirée Ciroc à Atlanta en 2014. (Prince Williams/FilmMagic)

Glaçon : Bien qu’il connaisse Combs, il a déclaré qu’il « n’avait jamais assisté à une soirée Diddy. Tu n’as pas à t’inquiéter pour nous sur ces putains de cassettes.

Damon Dash : Le directeur du disque qui a cofondé Roc-A-Fella Records dit sur Instagram«Je ne suis pas allé à ces fêtes. J’y suis allé dans les Hamptons il y a environ 20 ans… et c’est tout. Mais beaucoup de monde était présent, tu vois ce que je veux dire ?

La mère de Biggie Smalls : Voletta Wallace – mère de feu Notorious BIG, que Combs a signé sur son label Bad Boy Records en tant que star en herbe – a déchiré Combs plus tôt cette année après que la séquence vidéo de lui apparemment agressant Ventura en 2016 ait été publiée par CNN.

« J’espère voir Sean un jour et la seule chose que je veux faire est de lui gifler la lumière du jour. Et vous pouvez me citer à ce sujet », a déclaré Wallace. « Parce que je l’aimais bien. Je ne voulais pas croire à toutes ces choses horribles, mais j’ai tellement honte et je suis embarrassé. »

La fête du 50e anniversaire de Combs en 2019 a fait ressortir des tonnes de stars. (Kevin Mazur/Getty Images pour Sean Combs)

Qui d’autre ? Il y a eu de nombreuses histoires différentes sur des célébrités qui ne suivent plus Combs sur les réseaux sociaux. Selon Ambiancel’ex de Combs, Yung Miami, Kim Kardashian et LeBron James ont été parmi ceux qui l’ont supprimé de leurs listes de suivi sur X. (Bien que Taylor Swift aurait cessé de le suivre, elle n’a cessé de suivre personne sur X depuis des années, selon Reuters.)

Janet Jackson et Naomi Campbell ont toutes deux supprimé les photos qu’elles avaient publiées sur les réseaux sociaux lors de la fête d’anniversaire de Combs l’année dernière après que Ventura ait intenté une action en justice contre Combs en novembre 2023, Page six signalé.

Qui le soutient ?

Sa famille, dirigée par sa mère, Janice Combs, a dénoncé lundi le « lynchage public » de son fils.

« C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par ses avocats. « Pour témoigner [to] ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu’il n’ait eu l’occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être décrite.

Combs avec sa mère, Janice, en 2018. (Leon Bennett/Getty Images)

« Mon fils n’a peut-être pas dit tout à fait la vérité sur certaines choses, comme nier qu’il ait déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire », poursuit sa déclaration. « Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue. »

Elle a déclaré qu’elle pensait que le règlement par Combs du procès de Ventura contre lui avait eu pour résultat « un effet de ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité ».

« Il est important de reconnaître qu’aucun d’entre nous, quel que soit notre statut, n’est à l’abri de la peur ou des erreurs », a-t-elle écrit. « Ne pas être tout à fait franc sur un sujet ne signifie pas que mon fils est coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui. »

Combs a sept enfants. Ses fils Christian Combs, Justin Combs et Quincy Brown ont assisté à sa mise en accusation à New York.

Les fils de Combs – Christian Combs, Quincy Brown et Justin Combs – devant le tribunal fédéral de Manhattan le 17 septembre. (Seth Wenig/AP Photo)

Qui n’a rien dit ?

De nombreux amis de Combs n’ont pas dit un mot sur les accusations portées contre lui, y compris Mary J. Blige, dont il a produit la musique, et Jay-Z, avec qui il a gravi les échelons du hip-hop. Il en va de même pour son ex Jennifer Lopez, qui était avec Combs le soir de la fusillade dans la discothèque de 1999.

Mary J. Blige, Combs et Cassie Ventura au Met Gala en 2018. (Taylor Jewell/Getty Images pour Vogue)

Usher est également resté silencieux. Bien qu’il y ait de nombreux clips refaits surface de lui parlant des choses « sauvages » qu’il a vues vivre avec Combs pendant un an quand il avait 13 ans et poursuivant sa carrière de chanteur, il n’a pas abordé directement le cas de Combs.

Jay-Z et Combs au brunch Roc Nation 2020 en 2020. (Kevin Mazur/Getty Images pour Roc Nation)

Ce que les interviews qui ont refait surface nous ont appris sur le rôle de Diddy auprès des jeunes dans la musique

Les vidéos d’un Bieber de 15 ans traînant avec Combs et Usher parlant de sa vie avec Combs à 13 ans soulèvent des questions sur son mentorat auprès des artistes en herbe.

L’écart d’âge de 14 ans entre Combs et Bieber apparaît si visible dans ce clip où il offre à Bieber une Lamborghini avant même que le chanteur ne puisse conduire.

Dans un autre clip, Combs a déclaré à Bieber qu’il ferait mieux de ne pas parler à la télévision nationale des choses qu’il fait avec « son grand frère Puff ».

Usher se rappelle également dans une interview avec Howard Stern en 2016 comment il a emménagé avec Diddy en tant qu’adolescent nouvellement créé sur les conseils du directeur du disque LA Reid.

« Comprenez-vous ce que c’est ? » dit Usher, reconnaissant qu’il avait vu des choses. Lorsqu’on lui a demandé s’il laisserait ses fils vivre avec Combs, Usher a répondu : « Bon sang, non. »

50 Cent est depuis longtemps en rivalité avec Combs. Ils ont travaillé ensemble au début de la carrière des années 50, mais il a depuis déclaré qu’il n’aimait pas « l’énergie inconfortable » de Combs.

« [Diddy] m’a demandé de m’emmener faire du shopping », a déclaré 50 Cent dans une interview accordée au Hollywood Reporter en juillet. «Je pensais que c’était la merde la plus étrange au monde parce que c’était peut-être quelque chose qu’un homme dit à une femme. Et je me dis simplement : « Non, je ne me fous pas de cette énergie bizarre ou de cette merde bizarre », venant de la façon dont il bougeait. À partir de là, je n’étais pas à l’aise avec lui.

Le rappeur de « In da Club », qui réalise un document sur les allégations de Combs, a déclaré qu’il « avait beaucoup insisté sur le fait de ne pas aller aux soirées Puffy et de faire des conneries comme ça. Je reste en dehors de cette merde depuis des années. C’est juste une énergie inconfortable qui y est connectée.

Les compétences de mentorat de Combs ont été mises en valeur avec Faire le groupel’émission de téléréalité de MTV qui a contribué au lancement de groupes musicaux tels que Danity Kane. Un membre de ce groupe, Dawn Richard, fait partie des personnes qui poursuivent Combs pour abus sexuel.

Dans une plainte déposée en septembre, Richard affirme que Combs l’a pelotée à de nombreuses reprises, l’a enfermée dans une voiture verrouillée pendant deux heures, a retenu le paiement de son travail sur des albums et a organisé des soirées au cours desquelles des jeunes filles ivres ont été violées sexuellement. Elle a également affirmé qu’il avait menacé sa vie lorsqu’elle avait tenté d’intervenir après avoir été témoin de ses abus présumés envers Ventura.

L’avocat de Diddy a déclaré que Richard cherchait juste « un salaire ».

Aubrey O’Day – qui faisait également partie du groupe lorsqu’il était adolescent mais qui a été licencié par Diddy – s’est prononcé contre lui pendant des années. En 2022, O’Day a déclaré sur le Appelle-la papa podcast selon lequel elle a été licenciée parce qu’elle « n’était pas disposée à faire ce qu’on attendait de lui ». [her] – pas en termes de talent, mais dans d’autres domaines. »

Après l’arrestation de Combs, elle a écrit sur X que « son comportement aurait pu être stoppé » et que « beaucoup de gens sont responsables de le maintenir dans un lieu de pouvoir et de visibilité ».