Sean « Diddy » Combs est poursuivi en justice par six autres accusateurs

Une deuxième vague Des poursuites intentées par un éminent avocat de Houston ont été déposées contre Sean « Diddy » Combs dimanche soir au nom d’au moins cinq autres accusateurs, dont trois personnes qui affirment que Combs les a agressés sexuellement pas plus tard qu’en 2022.

Un homme, un entraîneur personnel, affirme avoir été drogué la nuit où le fondateur de Bad Boy Entertainment a reçu le Lifetime Achievement Award aux BET Awards en juin 2022. Lors de la célébration qui a suivi la fête, l’homme affirme que son corps inconscient a été circulé. « comme un cadeau de fête pour [Combs’ guests] plaisir sexuel. »

Les plaignants anonymes – qui utilisent tous un pseudonyme de John ou Jane Doe – sont représentés par l’avocat Tony Buzbee, qui a déclaré représenter plus de 120 clients contre Combs. Il a déposé une première série de six poursuites contre le magnat lundi dernier. Dans un communiqué, Buzbee a déclaré qu’il prévoyait d’intenter un total de sept poursuites contre Combs cette semaine, portant le nombre total de poursuites contre Combs à plus de deux douzaines.

À la lumière de l’augmentation des poursuites civiles et des allégations explosives, l’équipe de défense pénale de Combs a déposé dimanche soir une requête auprès du juge de district américain Arun Subramanian, demandant une ordonnance de silence qui interdirait « d’autres déclarations extrajudiciaires de la part de témoins potentiels et de leurs avocats qui interféreraient substantiellement avec le droit de M. Combs à un procès équitable.

Les nouvelles poursuites aggravent les problèmes juridiques déjà importants de l’homme de 54 ans alors qu’il est incarcéré dans une prison de Brooklyn en attendant son procès pour racket et trafic sexuel. Le magnat de la musique en difficulté a plaidé non coupable alors que son procès devrait débuter en mai prochain.

Représentants de Combs référés Pierre roulante à une déclaration publiée la semaine dernière, qui qualifiait le « barrage » de poursuites judiciaires de Buzbee de « tentative claire d’obtenir de la publicité ». « M. Combs et son équipe juridique ont pleinement confiance dans les faits, dans leurs défenses juridiques et dans l’intégrité du processus judiciaire. Au tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, adulte ou mineur, homme ou femme », indique le communiqué de l’équipe médiatique de Combs.

Les nouveaux procès de dimanche détaillent un comportement qui aurait eu lieu entre 2000 et 2022. L’un des procès vient d’une femme qui prétend qu’elle avait 13 ans lorsqu’elle aurait été droguée et agressée sexuellement par Combs et une célébrité anonyme après les MTV Video Music Awards en 2000. (Buzbee a déclaré que les célébrités anonymes mentionnées dans les dossiers ne sont pas officiellement ajoutées comme accusés pour le moment.)

Deux hommes et une femme affirment que Combs les a agressés en 2022. L’entraîneur personnel affirme qu’il a été invité au manoir de Combs à Holmby Hills après les BET Awards et qu’il lui a été demandé de signer un accord de non-divulgation comme condition d’entrée à l’afterparty. Une fois les documents signés, l’homme s’est vu remettre un cocktail et lui a demandé d’en prendre quelques gorgées, indique le procès.

L’homme affirme avoir été amené dans une petite pièce où près d’une douzaine de personnes se livraient à des activités sexuelles en groupe. Après être entré dans la pièce, l’homme aurait commencé à se sentir « désorienté, étourdi et faible ». Alors que l’homme « se rendait compte de son handicap important », Combs se serait approché de lui et « aurait retiré son pantalon et aurait commencé à lui pratiquer des relations sexuelles orales non consensuelles », affirme la poursuite.

Combs aurait ensuite ordonné à l’homme de pratiquer le sexe oral sur une célébrité anonyme, et en raison de la « brume de la drogue », l’homme « n’a pas pu résister à la coercition et aux ordres de Combs », indique le procès. L’homme affirme qu’il a parfois perdu connaissance et qu’il s’est finalement réveillé devant son appartement sans chemise, sans téléphone et sans aucune idée de la façon dont il était rentré chez lui.

Une autre plaignante, une chanteuse de 29 ans, affirme avoir rencontré Combs lors d’une fête dans la région de New York en décembre 2022. Tout au long de la fête, la femme affirme avoir remarqué une consommation généralisée de drogues, qui auraient été consommées. imposé aux invités par des personnes travaillant pour Combs.

Combs était l’hôte de la soirée et aurait approché la chanteuse, entamant une conversation sur sa carrière et lui proposant de la présenter sur un morceau. À un moment donné, Combs a suggéré qu’ils se rendent dans son bureau pour discuter davantage de sa musique en privé, selon le procès.

La chanteuse affirme que malgré un seul verre de vin, elle a commencé à se sentir désorientée. Une fois seule au bureau et « en raison des effets de sa boisson droguée, Combs a violé et agressé sexuellement la plaignante », affirme le procès. « La plaignante ne pouvait pas l’en empêcher, comme si elle était piégée dans son corps, ne participant pas mais incapable de résister. »

La femme affirme qu’elle s’est réveillée le lendemain matin désorientée, avec du sang sur les jambes, des ecchymoses sur les lèvres et des empreintes sur les bras et les poignets, ce qui lui a fait croire qu’elle avait été attachée avec des cordes. « À la suite de cet incident, le plaignant a souffert d’une détresse émotionnelle et d’un traumatisme importants », affirme le procès. « Elle continue de faire face aux conséquences psychologiques et émotionnelles de l’agression. »

Un deuxième homme affirme que Combs l’a agressé sexuellement lors d’un événement promotionnel pour Cîroc en 2022. L’homme d’affaires de la région de Los Angeles affirme qu’il connaissait Combs en louant au magnat des voitures de luxe et des bijoux raffinés. Il a assisté à l’événement pour renforcer son réseau et, à un moment donné, Combs aurait ramené l’homme dans son bureau privé, pour ce qu’il croyait être une conversation d’affaires. « En état d’ébriété et agissant étrangement », Combs se serait exposé avant de tripoter les organes génitaux de l’homme, selon la plainte. « La situation s’est aggravée jusqu’à ce qu’un autre individu, Athlète professionnel A, est entré dans le bureau et est intervenu, ce qui a mis fin à l’assaut des Combs », affirme le procès.

Une quatrième femme affirme avoir rencontré Combs à Las Vegas pendant le week-end du Memorial Day en 2014, y compris des photos de Combs lors d’une after-party dans le cadre de son dossier. Après avoir bu quelques gorgées de sa vodka Cîroc fournie par Combs, la femme affirme avoir commencé à se sentir nauséeuse et étourdie.

« La prochaine chose dont le plaignant se souvient, c’est de s’être réveillé le lendemain matin en se sentant très groggy et endolori », affirme le procès. « Son corps tout entier lui faisait mal et il lui était difficile de bouger. Dès son réveil, elle a vu Combs dans un coin de la pièce, torse nu et criant fort et avec animation à quelqu’un au téléphone. La femme affirme qu’elle a été « horrifiée de réaliser qu’elle avait été violée par Combs ».

Alors que Buzbee et son co-avocat, Andrew Van Arsdale, ont déposé leur première douzaine de poursuites contre Combs devant un tribunal fédéral du district sud de New York, ils en ont également déposé une devant la Cour suprême de Manhattan dimanche soir au nom d’un homme qui affirme que Combs l’a agressé. dans un studio de musique de Harlem en 2005. Le John Doe allègue qu’il avait 21 ans et qu’il était propriétaire d’une entreprise de sécurité privée lorsque Combs aurait dopé son verre, mis la main dans son pantalon et « tenté de se masturber ». [the man’s] pénis. »

Buzbee et Van Arsdale ont déposé leur première série de poursuites la semaine dernière après avoir annoncé lors d’une conférence de presse qu’ils avaient au moins 120 clients avec ce qu’ils disent être des réclamations examinées contre le magnat de la musique. L’une des poursuites concernait un homme qui affirmait que Combs avait attrapé son pénis et l’avait peloté alors qu’il avait 16 ans et qu’il avait assisté à l’une des « soirées blanches » de Combs dans les Hamptons en 1998. Les autres poursuites impliquaient deux femmes et deux autres hommes portant des allégations distinctes. que Combs les a agressées sexuellement entre 1995 et 2021.

Mardi dernier, les avocats de Combs ont déposé une lettre demandant à un juge fédéral d’ordonner aux procureurs de révéler les noms des victimes présumées dans son affaire pénale. Ils ont fait valoir que Combs doit connaître les noms le plus tôt possible pour préparer son procès de mai 2025 et parce qu’il doit identifier tout chevauchement entre les accusateurs à l’origine des poursuites civiles et les victimes présumées liées à son affaire pénale. Ils ont déclaré que des éclaircissements étaient nécessaires pour pouvoir répondre aux accusations civiles de Combs sans enfreindre les règles régissant ce qu’ils peuvent dire sur l’affaire pénale.

« Le gouvernement force [Combs]injustement, de jouer à un jeu de devinettes », la lettre de quatre pages signée par les avocats de Combs, Marc Agnifilo et Teny Geragos, et obtenue par Pierre roulantelire. Dans la lettre, les avocats de Combs déclarent que le gouvernement « s’oppose à la divulgation des noms des victimes présumées à ce stade ». Une audience préliminaire dans cette affaire est prévue pour le 18 décembre.

Dans son acte d’accusation pénale, Combs est accusé d’avoir « abusé, menacé et contraint » des femmes « non identifiées » et d’autres personnes autour de lui pour assouvir ses désirs sexuels. Le dossier indique que Combs s’est livré à un « schéma persistant et omniprésent d’abus envers les femmes et d’autres individus », y compris des abus « verbaux, émotionnels, physiques et sexuels ». Combs aurait distribué de la drogue à ses victimes présumées pour les maintenir obéissantes et dociles. Les procureurs sont restés vagues dans l’acte d’accusation quant aux dates et aux détails des abus présumés impliquant des personnes autres que l’ex-petite amie de Combs, Casandra « Cassie » Ventura, qui a été identifiée comme la victime 1.

S’il est reconnu coupable des faits reprochés, Combs encourt un minimum de 15 ans de prison et jusqu’à la perpétuité. Même avec un bon comportement, l’ancien milliardaire fondateur de Bad Boy Entertainment resterait probablement derrière les barreaux au moins jusqu’à la soixantaine.

Avant la première série de poursuites contre Buzbee, Combs faisait déjà face à une douzaine d’autres plaintes déposées au cours de l’année dernière, alléguant qu’il aurait soumis des personnes à des abus sexuels au cours de sa carrière de plusieurs décennies en tant qu’imprésario et gardien de l’industrie. Le déluge a commencé lorsque Ventura a déposé sa plainte pour trafic sexuel en novembre dernier. Combs a réglé avec Ventura une somme non divulguée dans les 24 heures, mais sa plainte de 35 pages, désormais au cœur des poursuites pénales contre le magnat de la musique, a ouvert les vannes. Les maisons de Combs ont été perquisitionnées en mars et en mai, CNN a obtenu vidéo de surveillance déchirante de l’hôtel montrant Combs jetant, donnant des coups de pied, piétinant et traînant Ventura dans le couloir de l’hôtel InterContinental à Los Angeles en 2016. Après avoir d’abord nié les allégations de Ventura contre lui, Combs a présenté des excuses vidéo liées à l’incident, admettant son « comportement sur cette vidéo est inexcusable.