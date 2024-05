Sean « Diddy » Combs est « furieux » à propos de la vidéo de Cassie, selon un rapport

Sean « Diddy » Combs serait « furieux » de la diffusion d’images de surveillance de 2016 le montrant attaquer sa petite amie de l’époque, Cassie Ventura. Un « membre anonyme de son entourage » aurait déclaré au Poste de New York que le fondateur de Bad Boy Records « insiste sur le fait qu’il ne raconte pas toute l’histoire de ce qui s’est passé. Non pas qu’il l’excuse, mais il dit que c’est une vidéo sélectionnée. Selon cette source, Combs estime « qu’il y avait un objectif dans la diffusion de la vidéo lors de sa sortie » et que la vidéo n’est « qu’une distraction ». Le rappeur de 54 ans a déclaré que ses actions dans la vidéo étaient « inexcusables » et qu’il était « dégoûté » dans une vidéo d’excuses publiée après la diffusion des images choquantes. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo », a-t-il déclaré. Mais il avait déjà nié à plusieurs reprises les allégations d’abus de Ventura. Le chanteur de « Me & U » a intenté une action en justice contre Combs pour viol et abus en novembre 2023, et l’affaire a été réglée un jour plus tard.