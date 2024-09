Sean « Diddy » Combs devrait comparaître devant le tribunal après son inculpation à New York

NEW YORK — NEW YORK (AP) — Sean « Diddy » Combs devait comparaître devant un juge fédéral à New York mardi après son inculpation pour des accusations criminelles non divulguées.

Le magnat de la musique a été arrêté tard lundi à Manhattan, environ six mois après que les autorités fédérales ont mené une enquête sur le trafic sexuel ont pillé ses luxueuses demeures à Los Angeles et à Miami.

L’acte d’accusation détaillant les charges devrait être rendu public mardi matin, selon le procureur américain Damian Williams.

Au cours de l’année écoulée, Combs a été poursuivi en justice par des personnes Il a nié la plupart de ces accusations et son avocat, Marc Agnifilo, a qualifié le nouvel acte d’accusation de « poursuites injustes ».

« C’est une personne imparfaite, mais ce n’est pas un criminel », a déclaré Agnifilo dans un communiqué publié lundi soir.

Combs, 58 ans, était reconnu comme l’une des figures les plus influentes du hip-hop avant qu’une vague d’allégations qui ont émergé au cours de l’année écoulée ne le transforme en paria de l’industrie.

En novembre, son ancienne petite amie, la R&La chanteuse B Cassiedont le nom légal est Casandra Ventura, a déposé une plainte disant qu’il l’avait battue et violée pendant des annéesElle a accusé Combs de l’avoir contrainte, ainsi que d’autres, à avoir des relations sexuelles non désirées dans un contexte où la drogue est omniprésente.

Le costume était installé en un jour mais des mois plus tard, CNN a diffusé des images de sécurité de l’hôtel montrant Combs donner des coups de poing et des coups de pied à Cassie et la jetant par terre. Après la diffusion de la vidéo, Combs s’est excuséen disant : « J’étais dégoûté quand je l’ai fait. »

Combs et ses avocats ont cependant nié des allégations similaires formulées par d’autres dans une série de procès.

Douglas Wigdor, l’avocat de Cassie, a déclaré dans un communiqué mardi que « ni Mme Ventura ni moi n’avons de commentaire à faire ».

« Nous apprécions votre compréhension et si cela change, nous vous le ferons certainement savoir », a-t-il ajouté.

Une femme a dit Combs l’a violée il y a vingt ans, alors qu’elle avait 17 ans. Un producteur de musique a intenté un procès, affirmant que Combs l’avait forcé à avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Une autre femme, Avril Lampros, Elle a déclaré que Combs l’avait soumise à des « relations sexuelles terrifiantes », à partir du moment où elle était étudiante à l’université en 1994.

L’AP ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne le fassent publiquement, comme l’ont fait Cassie et Lampros.

Combs, le fondateur de Bad Boy Records, a déjà eu des ennuis avec la justice.

En 2001, il a été acquitté des accusations liées à la fusillade survenue dans une boîte de nuit de Manhattan deux ans plus tôt, qui avait fait trois blessés. Son protégé de l’époque, Shyne, a été reconnu coupable d’agression et d’autres accusations et a purgé environ huit ans de prison.

___

Le journaliste de l’Associated Press, Andrew Dalton, à Los Angeles, a contribué à ce reportage.