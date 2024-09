Sean « Diddy » Combs devra payer 100 millions de dollars pour agression sexuelle

MIS À JOUR:Dans le dernier revers juridique pour Sean « Diddy » Combs, un détenu du Michigan a obtenu un jugement par défaut de 100 millions de dollars pour agression sexuelle contre le producteur et entrepreneur en difficulté, qui a été frappé de multiples allégations d’inconduite sexuelle au cours de l’année écoulée.

Selon Le métro de Détroit Selon les documents judiciaires, la sentence a été rendue lundi par un juge du tribunal de circuit du comté de Lenawee à la suite d’une ordonnance de restriction temporaire contre Combs accordée à Derrick Lee Cardello-Smith, 51 ans, qu’il décrit comme « un détenu du Michigan connu pour sa longue histoire de contestation du système judiciaire avec des poursuites civiles ». La poursuite prétend que Combs a drogué et agressé sexuellement Cardello-Smith en 1997 lors d’une fête à Détroit ; le juge a établi un échéancier de paiement de 10 millions de dollars par mois, à compter du 1er octobre.

Le jugement par défaut a été rendu après que Combs ne s’est pas présenté à une audience virtuelle lundi.

Cependant, Marc Agnifilo, l’avocat de Combs, a contesté le jugement et le récit de Cardello-Smith : « Cet homme est un criminel reconnu coupable et un prédateur sexuel, qui a été condamné pour 14 chefs d’agression sexuelle et d’enlèvement au cours des 26 dernières années. Son CV comprend désormais une fraude au tribunal commise depuis la prison, car M. Combs n’a jamais entendu parler de lui et n’a même pas été poursuivi en justice. M. Combs espère que ce jugement sera rapidement annulé. » Une source proche de la situation a déclaré Variété que les documents relatifs au procès ont été envoyés à une adresse obsolète et n’ont pas été reçus par l’équipe de Combs en temps opportun.

Selon la plainte, Cardello-Smith aurait rencontré Combs alors qu’il travaillait dans un restaurant de la région de Détroit. Les deux hommes auraient rencontré un groupe de femmes lors d’une fête et auraient eu des relations sexuelles avec elles lorsque Cardello-Smith aurait senti une main masculine le toucher, celle de Combs. Il aurait ajouté que Combs lui aurait ensuite offert une boisson alcoolisée qui l’aurait fait perdre connaissance. Il aurait déclaré s’être réveillé et avoir vu Combs avoir des relations sexuelles avec une femme. Combs lui aurait dit : « Je t’ai fait ça aussi. »

Selon le Metro Times, Cardello-Smith, qui purge une peine sans rapport avec l’affaire, est un étudiant autodidacte en lois civiles et pénales.

Cardello-Smith affirme qu’en août, Combs lui a proposé 2,3 millions de dollars pour abandonner la plainte, mais il a refusé et a déclaré qu’il poursuivrait l’action en justice. Combs aurait répondu : « Vous savez comment nous nous y prenons » ; Cardello-Smith a déclaré qu’il avait répondu : « Je ne suis pas d’accord avec la façon dont vous vous y prenez ».

Bien que Combs ait nié la plupart des nombreuses accusations d’inconduite sexuelle portées contre lui, il a admis en juin avoir agressé son ex-petite amie Cassie Ventura après la fuite d’une vidéo d’un incident survenu en 2016 dans un hôtel. Il s’est excusé et a déclaré qu’il était « complètement défoncé ».