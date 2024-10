Sean « Diddy » Combs demande sa libération en attendant son procès pour trafic sexuel

NEW-YORK –

Sean « Diddy » Combs fait appel de la décision d’un juge fédéral de le maintenir en prison en attendant son procès pour trafic sexuel.

Les avocats du magnat du hip-hop ont déposé un avis d’appel lundi devant la 2e Cour d’appel des États-Unis après avoir déclaré précédemment qu’ils demanderaient à la cour d’appel d’annuler la décision du juge Andrew L. Carter et de le libérer.

Combs, 54 ans, est incarcéré au centre de détention métropolitain de Brooklyn depuis qu’il a plaidé non coupable le 17 septembre des accusations selon lesquelles il aurait utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines à se livrer à des performances sexuelles droguées et élaborées avec des travailleurs du sexe masculins. lors d’événements baptisés « Freak Offs ».

Carter a rejeté une proposition de la défense qui aurait permis au chanteur de « I’ll Be Missing You » d’être assigné à résidence dans son manoir de Floride avec une surveillance GPS et des limites strictes aux visiteurs.

Le juge a déclaré que le plan, qui comprenait une offre de caution de 50 millions de dollars, était « insuffisant » pour garantir la sécurité de la communauté et l’intégrité du dossier Combs. Carter a déclaré qu' »aucune condition ou ensemble de conditions » pour la libération de Combs ne pouvait protéger contre le risque qu’il menace ou blesse des témoins.

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, avait suggéré de le déplacer de la prison de Brooklyn, en proie à une violence généralisée et à des conditions de détention horribles, vers une prison du comté d’Essex, dans le New Jersey. Il a ensuite abandonné cette idée.

Combs doit revenir devant le tribunal pour une conférence de mise en état le 9 octobre.