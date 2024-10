Sean ‘Diddy’ Combs demande au juge de divulguer l’identité des accusateurs | Peignes Sean ‘Diddy’

Sean « Diddy » Combs souhaite que les procureurs dans son affaire de trafic sexuel divulguent les noms de ses accusateurs, selon des documents du tribunal fédéral de Manhattan.

Combs, 54 ans, a besoin de connaître l’identité de ses accusateurs afin de préparer le procès du 5 mai, a fait valoir son équipe juridique dans une lettre adressée mardi au juge Arun Subramanian.

Combs a plaidé non coupable de l’acte d’accusation. Il reste emprisonné en attendant son procès.

« Cette affaire est unique, en partie à cause du nombre d’individus qui portent des allégations contre M. Combs en raison de sa célébrité, de sa richesse » et de la large couverture médiatique des procès et autres procédures judiciaires à son encontre, ont-ils soutenu.

« Cela a eu un effet d’entraînement généralisé, entraînant un torrent d’allégations de la part de plaignants non identifiés, allant du faux au carrément absurde. »

Ils ont noté que six personnes avaient déposé lundi une plainte civile contre Combs, toutes anonymes. L’avocat chargé de ces poursuites a affirmé lors d’une récente conférence de presse qu’il représentait 120 accusateurs et qu’un numéro gratuit de son cabinet recevait des milliers d’appels en une journée, a également souligné l’équipe de Combs.

« Ces accusations font suite à plus d’une douzaine de poursuites déjà déposées et actuellement en cours, dont plusieurs ont déjà été discréditées, mais seulement après avoir irrémédiablement porté atteinte à la personnalité et à la réputation de M. Combs », ont déclaré les avocats des fondateurs de Bad Boy Records. « Ces allégations tourbillonnantes ont créé un cirque médiatique hystérique qui, si rien n’est fait, privera irrémédiablement M. Combs d’un procès équitable, si ce n’est déjà fait. »

Les avocats de Combs ont déclaré avoir demandé aux procureurs d’identifier toutes les victimes présumées du gouvernement en raison du nombre et de l’anonymat des accusateurs. Mais l’accusation « s’oppose à la divulgation des noms des victimes présumées à ce stade », a déclaré l’équipe de Combs.

Combs fait face à des accusations de complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution. L’acte d’accusation allègue que la violence de Combs a duré des décennies et que la mégastar « a maltraité, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à assouvir ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite ».

Combs, avec l’aide de son personnel et de ses associés, aurait utilisé son vaste empire commercial pour former une « entreprise criminelle » truffée d’abus verbaux, émotionnels, physiques et sexuels contre les femmes et qu’il aurait « manipulé les femmes pour qu’elles participent à des actes sexuels hautement orchestrés ». activité avec des travailleurs du sexe masculins.

Combs aurait contrôlé ces femmes avec de la drogue et une influence sur leur carrière, ainsi que financièrement. Les procureurs fédéraux ont allégué qu’une grande partie de ces abus se déroulaient lors de soi-disant « freak-offs », qu’ils ont décrits comme « des performances sexuelles élaborées et produites que Combs arrangait, dirigeait, se masturbait pendant et souvent enregistrées électroniquement ».

Parfois, ces prétendues « freak-offs » duraient des jours. Après leur fin, Combs et ses accusateurs « recevaient généralement des liquides intraveineux pour se remettre de l’effort physique et de la consommation de drogues », ont déclaré les procureurs.

L’acte d’accusation faisait apparemment référence aux réclamations de Casandra « Cassie » Ventura contre Combs dans le cadre d’une action civile du 16 novembre 2023 ; elle semble être la « Victime-1 » dans le document. Ventura, qui a déclaré que Combs l’avait agressée et maltraitée sexuellement au cours de leur relation, a réglé le procès un jour plus tard.

L’équipe de Combs souligne le langage des procureurs lorsqu’ils réclament l’identité des accusateurs. Ils ont déclaré qu’elle était si large que « cela pourrait être interprété comme considérant l’ensemble du passé sexuel de M. Combs au cours des 16 dernières années comme faisant partie du prétendu complot criminel ».

« Sans clarté de la part du gouvernement, M. Combs n’a aucun moyen de savoir sur quelles allégations le gouvernement s’appuie pour établir l’acte d’accusation. À part la victime 1, M. Combs n’a aucun moyen de déterminer qui sont les autres victimes présumées non identifiées », ont-ils écrit.

« Le nombre de victimes potentielles présumées et la durée alléguée dans l’acte d’accusation pèsent tous deux en faveur de » la divulgation des accusateurs, ont-ils également déclaré.

« De plus, dans la mesure où M. Combs est obligé de monter sa défense contre des allégations criminelles que le gouvernement ne cherche pas à prouver au procès, il a le droit de le savoir », ont-ils déclaré. Sans connaître les identités, « le gouvernement l’oblige, injustement, à jouer à un jeu de devinettes – un jeu rendu d’autant plus difficile par le déluge d’allégations sans fondement que des plaignants désespérés lui adressent (pour la plupart de manière anonyme) dans le cadre de poursuites civiles. conçu pour exiger une récompense de M. Combs et d’autres ».

Parce qu’il y a tellement de preuves, et que leur production devrait prendre beaucoup de temps, Combs ne serait probablement pas en mesure de déterminer l’identité des accusateurs anonymes.

« M. Combs prévoit également que la découverte contiendra de volumineuses preuves d’activités sexuelles consensuelles – ce qui rendra d’autant plus difficile pour M. Combs de déterminer lesquels de ses partenaires sexuels antérieurs prétendent maintenant, des années plus tard, s’être sentis contraints », ont soutenu ses avocats.

Le bureau du procureur américain de Manhattan a refusé de commenter. L’équipe juridique de Combs, lorsqu’on lui a demandé des commentaires, a dirigé ses questions vers le dossier.