Sean « Diddy » Combs condamné à payer 100 millions de dollars dans une affaire d’agression sexuelle

Le détenu Derrick Lee Cardello-Smith a poursuivi Combs pour agression sexuelle en lien avec une fête en 1997

Sean « Diddy » Combs a été condamné à une amende colossale de 100 millions de dollars dans une affaire d’agression sexuelle.

La décision a été rendue lundi après que Combs n’ait pas répondu à une plainte déposée par le détenu Derrick Lee Cardello-Smith, qui a obtenu une ordonnance de restriction temporaire contre le magnat du hip-hop le mois dernier, selon TMZ.

Cardello-Smith a accusé Combs d’agression sexuelle en lien avec une fête à Détroit en 1997, affirmant que le rappeur lui avait offert une boisson alcoolisée et l’avait ensuite agressé. Le détenu a allégué que Combs avait fait des avances inappropriées et il a déposé plainte alors qu’il purgeait sa peine en prison.

Combs n’ayant pas pu se présenter à l’audience prévue, la juge Anna Marie Anzalone du tribunal de circuit du comté de Lenawee a accordé à Cardello-Smith la totalité des 100 millions de dollars qu’il réclamait. Selon certaines informations, Combs devrait commencer à payer 10 millions de dollars par mois à compter du 1er octobre.

Cependant, l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a fermement nié les allégations, déclarant Page Six« [Cardello-Smith] est un criminel condamné et un prédateur sexuel… M. Combs n’a jamais entendu parler de lui, et n’a encore moins fait l’objet d’une quelconque poursuite judiciaire.

Ce jugement intervient au milieu d’autres problèmes juridiques pour Combs, notamment un procès très médiatisé déposé par son ex-petite amie, Cassie Ventura, en novembre 2023. Bien qu’ils aient réglé le procès en une journée, Combs a été poursuivi par plusieurs autres accusateurs pour agression sexuelle.