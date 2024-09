Sean « Diddy » Combs condamné à payer 100 millions de dollars dans un procès pour agression sexuelle

Un détenu du Michigan qui a accusé Sean « Diddy » Combs de l’avoir drogué et agressé sexuellement lors d’une fête il y a près de 30 ans a obtenu un jugement de 100 millions de dollars contre le rappeur et producteur de disques.

Derrick Lee Smith, 51 ans, a remporté le jugement de plusieurs millions de dollars par défaut devant le tribunal de circuit du comté de Lenawee lors d’une audience virtuelle lundi après que Combs, 54 ans, ne se soit pas présenté.

Un avocat de Combs a déclaré que le rappeur demanderait l’annulation du jugement.

« Cet homme (Smith) est un criminel reconnu coupable et un prédateur sexuel, qui a été condamné pour 14 chefs d’agression sexuelle et d’enlèvement au cours des 26 dernières années », a déclaré l’avocat Marc Agnifilo dans un communiqué.

« Son CV comprend désormais une fraude judiciaire commise depuis la prison, car M. Combs n’a jamais entendu parler de lui et n’a encore moins été poursuivi en justice. M. Combs espère que ce jugement sera rapidement rejeté », ajoute le communiqué.

Smith, condamné à 75 ans de prison pour inconduite sexuelle et enlèvement, a déposé plainte contre Combs en juin et en août. Il a obtenu une ordonnance de protection temporaire contre Combs, qui a plusieurs autres affaires d’agression sexuelle en cours.

Combs, fondateur du label emblématique Bad Boy Records, est l’un des producteurs et dirigeants les plus influents du hip-hop et un artiste à succès, ainsi que l’impresario de sa propre ligne de vêtements Sean John.