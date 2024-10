Sean « Diddy » Combs aurait utilisé de l’huile pour bébé mélangée à la drogue du viol largement connue sous le nom de « GBH » pour « commettre des actes odieux et non consensuels de violence sexuelle et de viol », selon un procès récemment intenté.

La plainte – déposée par Jane Doe avec cinq autres poursuites lundi et obtenue par Page Six – allègue que le magnat de la musique en difficulté « aimait particulièrement » le Rohypnol, qui est le nom de marque du flunitrazépam, un médicament utilisé pour traiter l’insomnie sévère qui peut provoquer de la somnolence. et la sédation.

Selon le procès, Combs, 54 ans, « utiliserait secrètement » la drogue dans des boissons alcoolisées telles que du champagne ou des cocktails « au citron » qui étaient servis lors de ses soirées endiablées.

« Les fêtards ont été forcés de consommer la boisson alcoolisée contenant du GHB, soit avant d’entrer, soit pendant la fête de Combs », affirme en outre la plainte.

Sean « Diddy » Combs a été accusé d’avoir utilisé de l’huile pour bébé mélangée à une drogue du viol pour « profiter » de ses victimes présumées. Getty Images

Selon plusieurs poursuites, Combs aspergerait ses victimes présumées avec du lubrifiant. Bloomberg via Getty Images

La poursuite affirme également que le rappeur « Bay Boy for Life » aspergerait « les victimes de lotions ou d’huiles corporelles similaires, également mélangées à du GBH, afin que la drogue soit absorbée par la peau de la victime et facilite son exploitation, son utilisation et son utilisation. et l’agresser.

Page Six a contacté les représentants de Combs pour obtenir leurs commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

L’utilisation d’huile pour bébé par Combs a suscité l’intérêt du public depuis que les autorités fédérales ont révélé dans leur acte d’accusation de 14 pages qu’elles avaient découvert 1 000 bouteilles de produit et d’autres lubrifiants lors d’une descente dans les propriétés du rappeur « Coming Home » à Miami et à Los Angeles plus tôt cette année.

Les enquêteurs fédéraux auraient trouvé 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant au domicile de Combs plus tôt cette année. Bloomberg via Getty Images

Les domiciles de Combs à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnés en mars dans le cadre de l’enquête du gouvernement fédéral. Penske Médias via Getty Images

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a tenté d’ignorer le choc suscité par les conclusions en déclarant le mois dernier à TMZ que l’affirmation selon laquelle les bouteilles trouvées se comptaient par « milliers » était une exagération.

« Je ne suis pas vraiment sûr de ce que l’huile pour bébé a à voir avec quoi que ce soit », a-t-il déclaré dans un extrait du documentaire « The Downfall of Diddy: The Indictment » du média.

Agnifilo a ensuite supposé qu’une grande quantité n’était peut-être pas si scandaleuse pour Combs parce qu’il « a une grande maison » et « il achète en gros ».

L’avocat de Combs a minimisé le nombre de bouteilles d’huile pour bébé que Combs possédait réellement ni la raison pour laquelle il les avait achetées. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

« Il achète en gros », avait déclaré en septembre l’avocat Marc Agnifilo. Ethan Miller

Bien que l’affirmation selon laquelle le rappeur de « Last Night » ait mélangé son huile avec du « GHB » n’ait pas été présentée dans cette interview, plusieurs autres poursuites accusent Combs d’avoir drogué ses victimes présumées.

Une autre plainte déposée par John Doe lundi et obtenue par Page Six allègue que lors d’une soirée organisée par le rappeur « I Need A Girl » en octobre 2021, la victime présumée a ressenti les effets « immédiats et accablants » d’une boisson après en avoir consommé une seule. boisson alcoolisée.

« Ce comportement envers le plaignant imite un modèle selon lequel Combs et ses agents/employés droguent des victimes sans méfiance afin de permettre à Combs d’agresser sexuellement cette personne plus facilement », affirme la poursuite.

Un certain John Doe, photographié ici aux côtés de Combs, a affirmé dans sa plainte que le rappeur l’avait drogué avant d’être agressé. SDNY/MÉGA

Combs aurait également mélangé des boissons alcoolisées lors de ses soirées, selon plusieurs plaintes. FilmMagie

L’avocat Ariel Mitchell-Kidd, qui représente un autre accusateur, a affirmé plus tôt ce mois-ci que Combs avait violé sa cliente après l’avoir aspergée d’une huile qui aurait pu être infusée avec une drogue du viol comme le « GHB ».

« Il sort ce qu’elle croit être une sorte de substance liquide d’un sac, d’un sac banane, pour être plus précis, et il la lui injecte », a affirmé l’avocat sur « Banfield » de NewsNation le 7 octobre.

« Au début, elle pensait que c’était comme de l’acide ou quelque chose comme ça, mais elle a ensuite réalisé que c’était une sorte de lubrifiant ou d’huile. »

Combs a été accusé de trafic sexuel, de racket et d’autres accusations. Getty Images

Il a nié tout acte répréhensible et un procès est prévu pour mai 2025. Getty Images

Combs – qui a été accusé de trafic sexuel, de racket, de fraude ou de coercition et de transport d’une prostituée – a nié tout acte répréhensible. Il risque au minimum 15 ans de prison ou la perpétuité.

L’ancien directeur de Bad Boy Records est actuellement derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York. Son procès est prévu le 5 mai 2025.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.