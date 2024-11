Sean ‘Diddy’ Combs : audition par le grand jury d’un témoin qui prétend avoir des images de Combs potentiellement victimisant des célébrités

CNN

—



Un grand jury fédéral se réunit régulièrement dans le cadre de l’enquête criminelle en cours sur le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs, ont déclaré trois sources à CNN.

Les jurés devaient entendre jeudi un témoin affirmant qu’il était en possession de vidéos contenant prétendument des images de célébrités potentiellement victimes de Combs, a indiqué l’une des sources.

L’avocat Ariel Mitchell a déclaré à CNN qu’un de ses clients avait été convoqué jeudi pour témoigner devant le grand jury. Ce client, un homme, n’a intenté aucune poursuite contre Combs et ne prétend pas être victime de sa mauvaise conduite présumée, selon Mitchell. Il est un témoin, dit-elle, avec des informations et des preuves sur les accusations d’abus sexuels et d’autres fautes commises par Combs, dont certaines impliqueraient des célébrités.

« Nous sommes ici pour nous conformer à l’ordonnance du tribunal », a déclaré Mitchell à CNN par téléphone, révélant l’identité de son client. (CNN ne publie pas son nom pour le moment.)

Mitchell a également représenté deux accusatrices de Combs. Dans l’une de ces affaires, elle a demandé au tribunal de se retirer, invoquant « un comportement compromettant et des pitreries douteuses » de son client.

Contacté par CNN, le bureau du procureur américain du district sud de New York a refusé de commenter.

Les représentants de Combs n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CNN concernant le témoignage du grand jury. Il a plaidé non coupable des accusations fédérales de trafic sexuel, de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution et a nié toutes les allégations d’actes répréhensibles.

« Au tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement ni trafiqué qui que ce soit, homme ou femme, adulte ou mineur », ont déclaré les avocats de Combs à CNN dans un communiqué.

Dans un dossier antérieur, les avocats de Combs accusaient les avocats de certains de ses accusateurs d’avoir formulé « des allégations scandaleusement préjudiciables et fausses d’agression sexuelle et d’abus sur mineurs ».

Depuis l’arrestation de Combs le mois dernier, les procureurs ont déclaré à plusieurs reprises que l’enquête gouvernementale sur Combs était en cours et active. Le jour où l’acte d’accusation de trois chefs d’accusation contre Combs a été dévoilé en septembre, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a encouragé les victimes à « se manifester et à le faire rapidement ».

Lors d’une audience au début du mois, la procureure Emily Johnson a déclaré que des accusations ou des accusés supplémentaires pourraient être ajoutés à l’affaire.

Une source proche de l’enquête fédérale a précédemment déclaré à CNN que de nouveaux accusateurs et témoins avaient rencontré des agents fédéraux depuis l’arrestation de Combs.

« Le grand jury se réunit toujours. Il s’agit d’une enquête en cours », a déclaré jeudi à CNN une source proche de l’état actuel de l’enquête.

Une source distincte, également familière avec certaines parties de l’enquête, a déclaré : « Le grand jury ne s’est jamais arrêté. »

La nouvelle du témoignage du grand jury de cette semaine intervient alors que le gouvernement a indiqué mercredi dans un nouveau dossier public qu’il avait généré du matériel de découverte comprenant des messages vidéo, audio et texte provenant de plus de 60 appareils et comptes iCloud de Combs. Dans son dossier de 49 pages, le gouvernement allègue que les documents à venir comprendront des communications supplémentaires avec des témoins et des victimes, des dossiers liés aux « Freak Offs » et des relevés bancaires montrant les paiements aux victimes.

Le procès pénal de Combs devrait provisoirement commencer en mai 2025. Depuis novembre dernier, Combs a également été accusé dans plus de deux douzaines d’affaires civiles d’agression sexuelle ou d’autres fautes, ce qu’il a nié.

Kara Scannell de CNN a contribué à cette histoire.