Sean « Diddy » Combs accusé d’inconduite sexuelle par 120 personnes, selon son avocat | Actualités sur la criminalité

Un avocat a affirmé qu’il représentait 120 personnes qui ont porté plainte pour agression sexuelle contre Sean « Diddy » Combs.

L’avocat de Houston, Tony Buzbee, a déclaré mardi qu’il s’attendait à ce que des poursuites soient intentées au cours du mois prochain à New York et à Los Angeles.

Il a déclaré que parmi les victimes figuraient 60 hommes et 60 femmes, et que 25 d’entre elles étaient mineures au moment des faits reprochés. Il a ajouté que l’un des individus avait affirmé qu’il n’avait que neuf ans au moment de son agression.

« Ce type d’agression sexuelle, d’abus sexuel, d’exploitation sexuelle ne devrait jamais se produire aux États-Unis ou ailleurs », a déclaré Buzbee lors d’une conférence de presse. « Cela n’aurait jamais dû durer aussi longtemps. Cette conduite a créé une masse d’individus blessés, effrayés et marqués. »

Suite à l’annonce faite au Texas, l’avocate de Combs, Erica Wolff, a déclaré que l’artiste « ne pouvait pas répondre à toutes les allégations infondées dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent ».

« Cela dit, M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute affirmation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs », a ajouté Wolff.

« Il a hâte de prouver son innocence et de se faire valoir devant un tribunal, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations. »

Certains cas transmis au FBI

Buzbee a déclaré que plus de 3 280 personnes avaient contacté son entreprise et alléguaient avoir été agressées de différentes manières par Combs.

Après avoir examiné les allégations, Buzbee a expliqué que son cabinet avait décidé de représenter 120 personnes.

D’autres cas sont toujours en cours d’examen. Il a déclaré que certains de ses clients avaient parlé avec le Federal Bureau of Investigation (FBI).

Les personnes représentées par le cabinet de Buzbee proviennent de plus de 25 États, la majorité venant de Californie, de New York, de Géorgie et de Floride.

Les abus présumés ont eu lieu principalement lors de fêtes organisées à New York, en Californie et en Floride, où des personnes ont reçu des boissons contenant de la drogue, a déclaré Buzbee.

D’autres cas se seraient produits lors d’auditions où « à de nombreuses reprises – en particulier des jeunes, des personnes souhaitant se lancer dans l’industrie – ont été contraints à ce type de comportement dans la promesse de devenir une star », a déclaré Buzbee.

« Le mur du silence est désormais brisé »

Le mois dernier, Combs, 54 ans, a été arrêté dans un hôtel de New York après qu’un grand jury l’a inculpé de trafic sexuel, de complot de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Les accusations portées contre lui ont été initialement scellées, mais l’acte d’accusation de 14 pages a finalement été publié le 17 septembre, lorsque Combs a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral de New York.

Combs est l’un des dirigeants, producteurs et interprètes musicaux les plus connus du hip-hop, ayant remporté trois Grammys et travaillé avec des artistes de tout le spectre musical.

« Le plus grand secret de l’industrie du divertissement, qui n’était vraiment pas un secret du tout, a finalement été révélé au monde », a déclaré Buzbee mardi. «Le mur du silence est désormais brisé.»

Buzbee a également représenté des femmes qui accusaient le quart-arrière de la Ligue nationale de football (NFL), Deshaun Watson, d’agression sexuelle et de mauvaise conduite.

L’avocat a indiqué qu’il prévoyait d’identifier d’autres suspects, « autres que Sean Combs ».

« Les noms que nous allons citer, en supposant que nos enquêteurs confirment et corroborent ce qui nous a été dit, sont des noms qui vont vous choquer », a-t-il ajouté.

« Je ne parle pas seulement des spectateurs lâches mais complices. Autrement dit, les personnes que nous connaissons ont observé ce comportement et n’ont rien fait.