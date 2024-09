Sean « Diddy » Combs accusé de trafic sexuel

NEW YORK –

Sean « Diddy » Combs fait face à des accusations fédérales de trafic sexuel et de racket dans un acte d’accusation, rendu public mardi, affirmant qu’il a frappé et abusé de femmes pendant plus d’une décennie et a présidé un empire sordide de crimes sexuels.

Le magnat de la musique « s’est livré à un modèle persistant et omniprésent d’abus envers les femmes et d’autres individus », selon un acte d’accusation rendu public mardi.

L’acte d’accusation détaille des allégations datant de 2008 selon lesquelles il aurait abusé, menacé et contraint des femmes pendant des années « pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa conduite ». Il est accusé d’avoir incité des victimes féminines et des travailleurs du sexe masculins à se livrer à des performances sexuelles sous l’effet de drogues, parfois sur plusieurs jours, surnommées « Freak Offs » dans l’acte d’accusation. Il fait également référence de manière indirecte à une agression contre son ancienne petite amie, la chanteuse de R&B Cassie, qui a été filmée.

Combs a été arrêté lundi soir à Manhattan, environ six mois après que les autorités fédérales, qui menaient une enquête sur le trafic sexuel, ont perquisitionné ses luxueuses résidences de Los Angeles et de Miami. Il devait comparaître devant le tribunal mardi pour répondre des accusations.

Au cours de l’année écoulée, Combs a été poursuivi en justice par des personnes qui l’accusaient d’avoir subi des abus physiques ou sexuels. Il a nié bon nombre de ces allégations et son avocat, Marc Agnifilo, a déclaré mardi matin à l’extérieur du tribunal que Combs plaiderait non coupable et qu’il « se battrait comme un dingue » pour tenter d’obtenir la libération de son client.

Agnifilo a déclaré à propos de Combs : « Son moral est bon. Il est confiant. »

L’acte d’accusation décrit Combs, 54 ans, comme le chef d’une entreprise criminelle qui s’est livrée ou a tenté de s’engager dans des activités telles que le trafic sexuel, le travail forcé, le transport interétatique à des fins de prostitution, les délits liés à la drogue, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l’obstruction à la justice. Il est accusé d’avoir frappé, frappé et traîné des femmes à de nombreuses reprises, de leur avoir jeté des objets et donné des coups de pied – et d’avoir fait appel à ses assistants personnels, à son personnel de sécurité et à son personnel de maison pour l’aider à cacher tout cela.

Combs et ses associés ont usé de leur « pouvoir et de leur prestige » pour « intimider, menacer et attirer » des femmes dans son orbite, « souvent sous le prétexte d’une relation amoureuse », selon l’acte d’accusation. Il aurait ensuite utilisé la force, les menaces et la coercition pour amener les femmes à se livrer à des « Freak Offs » avec des travailleurs du sexe masculins, des « performances sexuelles élaborées et produites » que Combs organisait, dirigeait, pendant lesquelles il se masturbait et qu’il enregistrait souvent.

Il organisait parfois le transport aérien des femmes et garantissait leur participation en leur procurant et en leur fournissant de la drogue, en contrôlant leur carrière, en tirant parti de son soutien financier et en recourant à l’intimidation et à la violence, selon l’acte d’accusation.

Les événements pouvaient durer plusieurs jours, et Combs et les victimes recevaient souvent des perfusions intraveineuses « pour récupérer de l’effort physique et de la consommation de drogues » des « Freak Offs », selon l’acte d’accusation. Il est précisé que ses employés facilitaient les « Freak Offs » en organisant les voyages, en réservant les chambres d’hôtel où ils se déroulaient et en approvisionnant ces chambres en fournitures, notamment en médicaments, en huile pour bébé, en lubrifiants, en draps supplémentaires et en éclairage, en programmant l’administration des perfusions intraveineuses, puis en nettoyant les chambres par la suite.

Lors d’une perquisition effectuée cette année aux domiciles de Combs à Miami et à Los Angeles, les forces de l’ordre ont saisi des stupéfiants et plus d’un millier de bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, selon l’acte d’accusation. Les agents ont également saisi des armes à feu et des munitions, dont trois AR-15 dont les numéros de série avaient été falsifiés, selon l’acte d’accusation.

Selon l’acte d’accusation, Combs aurait parfois conservé à l’insu de ses victimes des vidéos de leurs actes sexuels et les aurait utilisées comme « garantie » pour s’assurer de l’obéissance et du silence continus des femmes. Il aurait également exercé un contrôle sur ses victimes en leur promettant des opportunités de carrière, en leur fournissant ou en menaçant de leur refuser un soutien financier, en leur dictant leur apparence, en surveillant leur dossier médical et en contrôlant leur lieu de résidence.

Alors que la menace d’accusations criminelles planait, Combs et ses associés ont fait pression sur les témoins et les victimes pour qu’ils gardent le silence, notamment en tentant de les soudoyer et en leur fournissant un faux récit des événements, indique l’acte d’accusation.

Tout cela, selon les procureurs, se déroulait derrière la façade de l’empire mondial de Combs en matière de musique, de style de vie et de vêtements.

Combs était reconnu comme l’une des figures les plus influentes du hip-hop avant qu’une vague d’allégations qui a émergé au cours de l’année écoulée ne le transforme en paria de l’industrie.

En novembre, Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura, a porté plainte contre Combs, affirmant qu’il l’avait battue et violée pendant des années. Elle a accusé Combs de l’avoir contrainte, ainsi que d’autres personnes, à avoir des relations sexuelles non désirées dans un contexte de consommation de drogue.

Le procès a été réglé en une journée, mais des mois plus tard, CNN a diffusé une vidéo de sécurité de l’hôtel montrant Combs en train de frapper Ventura à coups de poing et de pied et de la jeter par terre. Après la diffusion de la vidéo, Combs s’est excusé, déclarant : « J’étais dégoûté quand j’ai fait ça. »

L’acte d’accusation fait référence à l’attaque, sans nommer Ventura, et indique que Combs a essayé de soudoyer un membre du personnel de sécurité de l’hôtel pour qu’il garde le silence à ce sujet.

Combs et ses avocats ont nié des allégations similaires formulées par d’autres dans une série de procès.

Douglas Wigdor, avocat de Ventura, a déclaré dans un communiqué mardi que « ni Mme Ventura ni moi n’avons de commentaire à faire ».

« Nous apprécions votre compréhension et si cela change, nous vous le ferons certainement savoir », a-t-il ajouté.

Une femme a affirmé que Combs l’avait violée il y a vingt ans, alors qu’elle avait 17 ans. Un producteur de musique a intenté une action en justice, affirmant que Combs l’avait forcé à avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Une autre femme, April Lampros, a déclaré que Combs l’avait soumise à des « relations sexuelles terrifiantes », à partir de 1994, alors qu’elle était étudiante à l’université.

L’AP ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne le fassent publiquement, comme l’ont fait Ventura et Lampros.

Combs, le fondateur de Bad Boy Records, a déjà eu des ennuis avec la justice.

En 2001, il a été acquitté des accusations liées à la fusillade survenue dans une boîte de nuit de Manhattan deux ans plus tôt, qui avait fait trois blessés. Son protégé de l’époque, Shyne, a été reconnu coupable d’agression et d’autres accusations et a purgé environ huit ans de prison.

——



Les journalistes de l’Associated Press, Jennifer Peltz à New York et Andrew Dalton à Los Angeles, ont contribué à ce rapport.