Sean « Diddy » Combs accusé de nouveau d’agression sexuelle par une femme qui prétend l’avoir mise enceinte

Sean « Diddy » Combs a fait l’objet d’un autre procès pour agression sexuelle au milieu de ses problèmes juridiques persistants.

Dans un procès obtenu par Page Six Friday, une femme identifiée comme Jane Doe a allégué que le rappeur emprisonné l’avait agressée à plusieurs reprises pendant quatre ans après sa première rencontre en 2020.

La femme anonyme a également affirmé que Combs l’avait mise enceinte avant de faire une fausse couche.

La victime présumée, représentée par l’avocat Joseph L. Ciaccio, a affirmé qu’elle avait rencontré Combs pour la première fois à l’étranger avant qu’il ne l’invite à prendre des vacances tous frais payés.

La femme a affirmé qu’elle rendait régulièrement visite à Combs chez lui à Los Angeles, New York et Miami entre 2021 et 2022.

Cependant, elle a allégué qu’il avait utilisé « un langage coercitif et harcelant » pour la convaincre de venir, envoyant souvent des chauffeurs chez elle pour l’intimider.

À la suite de leurs prétendues rencontres, elle a affirmé avoir subi des blessures physiques, notamment s’être réveillée avec des ecchymoses violettes et une marque de morsure aux pieds au printemps 2022.

La femme a en outre allégué que Diddy augmenterait ses boissons alcoolisées et la forcerait même à prendre de la kétamine, entre autres drogues, lors d’un incident présumé survenu en juillet 2022, ce qui lui aurait fait perdre connaissance.

La femme a découvert qu’elle était enceinte peu de temps après l’agression présumée.

Avant de faire une fausse couche, elle a affirmé que les associés de Diddy l’avaient harcelée pour qu’elle se fasse avorter.

Jane Doe a allégué que le rappeur « I’ll Be Missing You » l’avait appelée et lui avait envoyé des SMS à plusieurs reprises jusqu’en juillet 2024, lui faisant craindre pour sa sécurité.

Elle a affirmé que le magnat de la musique avait suivi son emplacement et surveillé ses conversations pour s’assurer qu’elle gardait le silence sur les abus présumés.

La femme demande un montant non précisé de dommages-intérêts pour traumatisme, préjudice financier et préjudice physique.

Page Six a contacté les représentants de Combs pour commentaires. TMZ a été le premier à rendre compte du procès.

Près d’une douzaine de personnes ont intenté des poursuites similaires contre Combs au cours de l’année dernière. Les vannes se sont ouvertes en novembre 2023 après que son ex-petite amie Cassandra « Cassie » Ventura l’ait accusé de viol et d’abus tout au long de leur relation qui a duré dix ans.

Bien que les deux hommes se soient installés moins de 24 heures plus tard, la Sécurité intérieure a finalement ouvert une enquête sur le rappeur.

Lors d’un raid en mars 2024 dans ses domiciles à Miami et à Los Angeles, les autorités fédérales ont saisi des armes à feu, 1 000 bouteilles de lubrifiant et d’autres fournitures « flippantes ».

Le fondateur de Bad Boy Records aurait forcé des travailleurs du sexe, hommes et femmes, à se connecter et aurait enregistré les « freak offs » – des soirées sexuelles intenses sur plusieurs jours impliquant une forte consommation de drogues et d’alcool.

La police affirme qu’il « a soumis ses victimes à des violences physiques, émotionnelles et verbales » pour s’assurer qu’elles participeraient aux soirées sexuelles.

Combs a été arrêté le 16 septembre et accusé de racket, de trafic sexuel et de prostitution.

Le rappeur en disgrâce, qui a plaidé non coupable, a été placé sous surveillance suicidaire à titre de « mesure préventive » alors qu’il était détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York.

Bien qu’on ne sache pas exactement quand son affaire sera jugée, l’avocat de Diddy a déclaré que le rappeur prévoyait de se présenter à la barre et de témoigner.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.