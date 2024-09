Sean « Diddy » Combs accusé d’avoir incendié la voiture de Kid Cudi en 2012

En ce moment, le rappeur et magnat des médias Sean « Diddy » Combs fait face à un certain nombre d’accusations criminelles et de poursuites civiles. Diddy a été arrêté la semaine dernière et inculpé de crimes tels que trafic sexuel et racket. Il a plaidé non coupable et s’est vu refuser la libération sous caution, et il logerait, selon certaines informations, avec le célèbre milliardaire de cryptomonnaies et fraudeur condamné Sam Bankman-Fried. Cette semaine, une autre femme a poursuivi Diddy pour agression sexuelle. L’acte d’accusation de Diddy mentionne également un cas d’enlèvement et d’incendie criminel qui semble être lié au moment où Diddy aurait fait exploser la voiture de sa collègue star du rap Kid Cudi.

L’avalanche d’accusations contre Diddy a commencé l’année dernière, lorsque son ex-petite amie, la chanteuse Cassie, a poursuivi Diddy pour viol et violences physiques. Dans sa plainte, qui a été rapidement réglée, Cassie a mentionné un incident survenu en 2012 au cours duquel Diddy lui aurait parlé de ses plans pour terroriser Cudi : « M. Combs a dit à Mme Ventura qu’il allait faire exploser la voiture de Kid Cudi et qu’il voulait s’assurer que Kid Cudi serait à la maison avec ses amis quand cela se produirait. » (Cassie et Cudi étaient en couple à l’époque.) Peu de temps après, la voiture de Cudi a explosé dans son allée et un porte-parole de Cudi a été arrêté. a confirmé cette histoire à Le New York Times. Maintenant, le Fois rapports que l’incendie criminel semble faire partie de l’affaire criminelle contre Diddy.

Pour tenter d’établir les crimes que Diddy est censé être capable de commettre, les procureurs fédéraux évoquent des actes d’enlèvement et d’incendie criminel autour de l’incendie criminel d’une décapotable. L’acte d’accusation ne mentionne pas le nom de la victime de Diddy, mais la chronologie indique qu’il s’agissait de Kid Cudi. Dans une lettre déposée au tribunal la semaine dernière, les procureurs écrivent que Diddy et un associé ont « kidnappé un individu sous la menace d’une arme pour faciliter l’effraction et l’entrée dans la résidence » de leur cible non identifiée et qu’ils ont ensuite mis le feu à la voiture de leur cible « en ouvrant le toit décapotable de la voiture et en y déposant un cocktail Molotov ». Les témoignages de témoins et les rapports de la police et des pompiers corroborent cette histoire. Jusqu’à présent, Kid Cudi a refusé de commenter.

Lors de l’audience de mise en liberté sous caution de Diddy, son avocat Marc Agnifilo a fait référence à cet incident en déclarant : « Disons simplement qu’il y a une autre version de cette histoire, et qu’un jour cette autre version pourrait être dévoilée. »