Sean « Diddy » Combs accusé d’avoir filmé un viol dans un nouveau procès – National

Une autre femme a poursuivi mardi Sean « Diddy » Combs, accusant le magnat de la musique et son chef de la sécurité de l’avoir violée et d’avoir enregistré la scène en vidéo dans son studio d’enregistrement de New York en 2001.

La plainte déposée devant un tribunal fédéral de New York, la dernière d’une série de poursuites similaires contre Combs, intervient une semaine après son arrestation et la publication d’un acte d’accusation fédéral pour trafic sexuel contre lui.





Thalia Graves affirme que lorsqu’elle avait 25 ans et sortait avec un cadre qui travaillait pour Combs à l’été 2001, Combs et Joseph Sherman l’ont attirée à une réunion aux Bad Boy Recording Studios. Elle a déclaré qu’ils l’ont récupérée dans un SUV et pendant le trajet, lui ont donné une boisson « probablement mélangée à une drogue ».

Selon la plainte, Graves a perdu connaissance et s’est réveillée ligotée dans le bureau et le salon de Combs au studio. Les deux hommes l’ont violée, giflée, lui ont cogné la tête contre une table de billard et ont ignoré ses cris et ses appels à l’aide, selon la plainte.

Thalia Graves assiste à une conférence de presse le 24 septembre 2024 à Los Angeles après avoir poursuivi Sean « Diddy » Combs et l’avoir accusé de viol en 2001.

AP Photo/Chris Pizzello



Lors d’une conférence de presse à Los Angeles avec l’une de ses avocates, Gloria Allred, Graves a déclaré qu’elle avait souffert de « flashbacks, de cauchemars et de pensées intrusives » au cours des années qui ont suivi.

« Il a été difficile pour moi de faire confiance aux autres pour nouer des relations saines ou même de me sentir en sécurité dans ma peau », a déclaré Graves, en pleurs en lisant une déclaration.

Elle a déclaré que c’est « une douleur qui atteint le plus profond de vous-même et laisse des cicatrices émotionnelles qui ne guériront peut-être jamais complètement ».

Combs reste emprisonné sans caution à New York, accusé par des autorités fédérales d’avoir dirigé un vaste réseau facilitant des crimes sexuels et commis des actes de violence choquants, utilisant le chantage et d’autres tactiques pour protéger Combs et ses proches.

Il a plaidé non coupable de complot de racket et de trafic sexuel. Son avocat a déclaré qu’il était innocent et qu’il se battrait pour laver son nom. Ses représentants n’ont pas immédiatement répondu à un courriel demandant des commentaires sur le dernier procès. Il n’y a eu aucune indication immédiate de la part du procès ou des représentants de Combs si Sherman avait un autre avocat qui pourrait commenter les allégations.

La plainte a été déposée en vertu de la loi de protection des victimes de violences motivées par le genre de la ville de New York et intervient pendant une période de deux ans qui suspend les délais légaux et permet aux victimes d’agression sexuelle de poursuivre pour des abus qui pourraient autrement être trop anciens pour être poursuivis.

Allred a refusé de dire si son client avait parlé aux enquêteurs dans l’affaire criminelle de Combs. L’acte d’accusation dans cette affaire ne mentionne que les allégations depuis 2008.

La plainte de Graves allègue également qu’à la fin de l’année dernière, après que l’ancienne protégée chanteuse et petite amie de Combs, Cassie, ait déposé une plainte qui a déclenché la vague d’allégations contre lui, Graves a appris par l’intermédiaire de son ancien petit ami que Combs avait enregistré son viol, l’avait montré à d’autres et l’avait vendu comme pornographie.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne se manifestent publiquement comme l’ont fait Graves et Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura.

La plainte de Graves indique que Combs et Sherman l’ont contactée à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi l’agression, la menaçant de représailles si elle racontait à qui que ce soit ce qui lui était arrivé. Elle était en instance de divorce et de litige pour la garde de son fils à l’époque et craignait de perdre son jeune fils si elle révélait quoi que ce soit, selon la plainte.

Graves a déclaré lors de la conférence de presse que la culpabilité et la honte qui y étaient liées « m’ont souvent fait me sentir sans valeur, isolé et parfois responsable de ce qui m’est arrivé ».

L’avocate Gloria Allred, à gauche, et Thalia Graves assistent à une conférence de presse le 24 septembre 2024, à Los Angeles après avoir poursuivi Sean « Diddy » Combs et l’avoir accusé de viol en 2001.

AP Photo/Chris Pizzello



La poursuite demande que les dommages et intérêts soient déterminés lors du procès et que toutes les copies de la vidéo soient comptabilisées et détruites.

Le procès cite également comme défendeurs plusieurs sociétés appartenant à Combs, triple lauréat du Grammy et fondateur de Bad Boy Records, qui était l’un des producteurs et dirigeants de hip-hop les plus influents des trois dernières décennies.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de maltraitance ou impliqué dans une situation de maltraitance, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour obtenir de l’aide. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.