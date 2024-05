Sean ‘Diddy’ Combs accusé d’avoir drogué et violé un étudiant de New York dans les années 1990 : rapport

Actualités américaines

Une autre femme s’est manifestée et a intenté une action en justice contre le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs pour l’avoir prétendument droguée et violée alors qu’elle était étudiante au Fashion Institute of Technology de New York dans les années 1990.

La dernière accusatrice du magnat, April Lampros, a affirmé que Combs lui avait proposé d’être son mentor dans l’industrie de la mode lorsqu’elle avait rencontré le rappeur pour la première fois en 1995, selon un procès obtenu par TMZ.

Après une soirée dans un bar de Soho, où Lampros affirme que Combs lui a trop servi d’alcool, il l’a ramenée dans sa chambre de l’hôtel Millennium, où elle dit avoir senti « les murs se refermaient sur elle » alors qu’il commençait à se forcer. elle, dit le costume.

Lampros a déclaré qu’elle était restée consciente lorsque Combs a commencé à la violer, mais qu’elle était incapable de se défendre.

Elle s’est réveillée le lendemain matin « nue, douloureuse et confuse », indique la poursuite.











