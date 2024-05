Une autre femme a se sont manifestés pour accuser Sean « Diddy » Combs d’agression sexuelle, alléguant que le magnat du hip-hop l’avait agressée sexuellement à quatre reprises entre 1995 et le début des années 2000, selon des documents judiciaires déposés jeudi.

April Lampros a affirmé qu’elle avait rencontré Combs au début de 1994 alors qu’elle était étudiante au Fashion Institute of Technology de New York, et qu’il l’avait « bombardée d’amour » avant que ses tentatives pour la courtiser « ne se manifestent par une relation agressive, coercitive et abusive basée sur sur le sexe », selon le procès déposé devant la Cour suprême du comté de New York.

Lampros est la septième personne à accuser Combs d’agression sexuelle au cours des six derniers mois après que Casandra « Cassie » Ventura a déposé une plainte explosive pour trafic sexuel contre lui en novembre. Alors que Lampros affirme que sa dernière rencontre physique avec Combs remonte au début des années 2000, elle affirme que sa relation avec Combs est revenue la hanter en 2023 lorsqu’elle a appris que Combs aurait enregistré une sex tape d’elle et l’aurait montrée à plusieurs personnes, selon le procès.

Un représentant de Combs n’a pas immédiatement répondu à Pierre roulantedemande de commentaire.

Les deux se chevauchaient chez Arista, la société mère de Bad Boy Entertainment à l’époque, où Lampros était stagiaire. Dans le cadre de son dossier, Lampros a inclus une photo d’elle avec Combs, traînant chez lui en Floride, et une carte de Saint-Valentin manuscrite, signée « Puffy ».

Dans le procès, les manières courtoises de Combs auraient disparu une nuit lorsque Lampros aurait déclaré qu’elle l’avait rencontré dans un bar du centre-ville de New York en 1995. Bien que Lampros ait déclaré qu’elle ne buvait pas, elle a finalement « succombé à la pression » à cause des propos de Combs. explosions délirantes et violentes. Après quelques gorgées, Lampros dit qu’elle a commencé à se sentir mal à l’aise. Elle a continué à avoir l’impression que « les murs se refermaient sur elle », selon la poursuite, lorsque Combs l’a raccompagnée jusqu’à un hôtel. Lampros affirme que Combs s’est imposé sur elle, ignorant ses protestations. « MS. Lampros a été violée par M. Combs et elle s’est rapidement évanouie », affirme le procès.

Combs aurait agressé Lampros une deuxième fois dans un parking près de son appartement de Manhattan, la forçant physiquement à avoir des relations sexuelles orales, selon le procès. Lorsque Lampros a tenté de se distancier de Combs, il aurait tenté de la reconquérir avec « des cadeaux et des promesses creuses », avant de se transformer en « personnage de gangster » et « de devenir en colère, menaçant et énergique ». Lampros affirme qu’en raison de son comportement menaçant et harcelant, elle se sentait « coincée » avec Combs et n’avait « aucune issue ».

« Elle pensait que si elle lui désobéissait, il lui enlèverait son rêve de poursuivre une carrière dans son monde », affirme le procès. « M. Combs menacerait également de la mettre sur liste noire dans l’industrie si elle essayait de le déranger de quelque manière que ce soit. Les rêves de Mme Lampros et tout ce pour quoi elle a travaillé dur étaient entre ses mains.

En 1996, Lampros affirme que Combs l’a agressée sexuellement une troisième fois lorsqu’il l’a forcée, elle et son ancienne petite amie Kim Porter, à prendre de l’ecstasy et aurait demandé à Porter d’avoir des relations sexuelles avec Lampros, selon la poursuite. Bien que Lampros affirme qu’elle « s’est opposée vocalement à cette idée, Combs lui a rapidement rappelé qu’elle n’avait aucun contrôle sur la situation car il pourrait lui faire perdre son emploi », affirme la poursuite. Combs s’est masturbé pendant qu’il regardait les femmes, selon la poursuite, avant d’avoir agressé sexuellement Lampros.

Lampros dit qu’elle a mis fin à sa relation avec Combs en 1998, mais qu’elle l’a croisé lors d’un événement au Rockefeller Center au début des années 2000, ce qui aurait incité Combs à le supplier de la revoir. Finalement, Lampros dit qu’elle a autorisé Combs à venir dans son appartement où il a commencé à l’embrasser et à la toucher contre sa volonté, selon la poursuite. Mais Lampros a pu arrêter la rencontre et exiger le départ de Combs.

Plus de deux décennies plus tard, en 2023, Lampros affirme qu’un homme non identifié s’est approché d’un homme avec qui Lampros sortait et a déclaré qu’il avait vu une vidéo sexuelle de Lampros et Combs en 1997. Lampros « a appris que M. Combs les avait apparemment enregistrés en train d’avoir des relations sexuelles à son insu. et l’a montré à plusieurs personnes », affirme le procès.

« En raison de la conduite de l’accusé Combs », ajoute le procès, Lampros « a subi et continue de subir un préjudice, notamment des blessures physiques, une détresse émotionnelle grave, de l’humiliation, de l’anxiété et d’autres dommages consécutifs pour lesquels elle a droit à une indemnité de dommages pécuniaires et autres réparations.

À la suite du procès de Ventura, Lampros et quatre autres femmes et un homme ont accusé Combs d’abus sexuels. Joi Dickerson-Neal a affirmé que Combs l’avait droguée et agressée sexuellement en 1991. Elle a affirmé que Combs avait filmé l’incident et montré la vidéo à d’autres dans un acte décrit comme du « porno de vengeance ». Par l’intermédiaire d’un représentant, Combs a nié cette allégation, déclarant : «[this] Une histoire vieille de 32 ans est inventée et peu crédible.

Liza Gardner a affirmé qu’elle avait 16 ans lorsque Combs et l’auteur-compositeur-interprète Aaron Hall l’ont violée à tour de rôle à la suite d’un événement d’Uptown Records en 1990. Elle a en outre affirmé que Combs avait ensuite commencé à «l’agresser et à l’étouffer» jusqu’à ce qu’elle «s’évanouisse» presque parce qu’il craignait qu’elle ne révèle ce qui s’était passé. « Il s’agit d’allégations fabriquées de toutes pièces, alléguant faussement une mauvaise conduite remontant à plus de 30 ans et déposées à la dernière minute », a déclaré un porte-parole de Combs à propos du procès de Gardner. « Ce n’est rien d’autre qu’une ponction financière. »

Une femme de Détroit a affirmé que Combs, l’ancien président de Bad Boy, Harve Pierre, et un troisième homme l’avaient violée en groupe au studio d’enregistrement de Combs à New York en 2003, alors qu’elle avait 17 ans. Et en février, le producteur de musique Rodney « Lil Rod » Jones a poursuivi Combs pour agression sexuelle, harcèlement et non-indemnisation pour son travail sur le film nominé aux Grammy Awards. L’album d’amour. Les représentants de Combs ont nié les allégations dans les deux cas. Et cette semaine, le mannequin Crystal McKinney est devenue la sixième personne à poursuivre Combs en justice en l’espace de six mois. Elle a affirmé que Combs l’avait droguée et forcée à lui faire une fellation dans son studio d’enregistrement de New York en 2003.

Combs a nié tout acte répréhensible dans chaque cas. Pourtant, il a démissionné de la présidence de sa société de médias Revolt TV l’année dernière alors que plus d’une douzaine d’entreprises ont fui sa plateforme de commerce électronique. En janvier, le géant des alcools Diageo l’a libéré dans un accord privé en vertu duquel Combs ne sera plus copropriétaire de la marque de tequila DeLeón et n’aura plus aucun lien avec la vodka Cîroc.