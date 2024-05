Un nouveau procès contre le rappeur Sean « Diddy » Combs accuse le magnat du rap d’avoir drogué et agressé sexuellement un mannequin IMG de 22 ansqui dit que dans le costume, elle a gardé les vêtements qu’elle portait cette nuit-là pour le prouver.

L’ancienne mannequin Crystal McKinney a déposé cette semaine une plainte devant la Cour fédérale de Manhattan, alléguant que Combs l’avait attaquée en 2003 après qu’un créateur les avait présentés lors d’un événement de la Fashion Week pour hommes à Cipriani Downtown.

Lors du dîner, Combs s’est montré trop suggestif, « à la limite du regard moqueur », alors qu’il a bu de l’alcool à McKinney et a promis d’utiliser ses relations avec l’industrie pour faire avancer la carrière de la native de Géorgie, prédisant qu’elle « allait réussir un jour », le procès allègue.

« [H]« Je suis convaincue que Combs tiendrait ses promesses d’aider sa carrière », McKinney a accepté une invitation au studio W. 44th St. Midtown de Combs, où elle affirme le rappeur et ses associés lui ont offert de la marijuana dont elle a déterminé plus tard qu’elle contenait une substance intoxicante.

« Combs lui a passé le joint et [McKinney] a pris un coup qui semblait très puissant. Bien que [McKinney] Après avoir insisté sur le fait qu’elle en avait assez, Combs a fait pression sur elle pour qu’elle s’imprègne davantage d’alcool et de marijuana en lui disant qu’elle se comportait trop tendue », détaille le procès.

Dans les détails graphiques, la poursuite allègue que Combs a ensuite conduit McKinney, clairement ivre, aux toilettes, l’embrassant de force et lui baissant la tête pour pratiquer une relation sexuelle orale contre sa volonté avant de la ramener au studio, où elle a perdu connaissance.

« [McKinney] Je me suis réveillée sous le choc et je me suis retrouvée dans un taxi en direction du [Combs’] appartement », indique le costume. « Alors que sa conscience revenait, [McKinney] réalisa qu’elle avait été agressée sexuellement par Combs. [McKinney] je me suis senti humilié et traumatisé et sans recours.

Le costume détaille comment McKinney a conservé ses vêtements non lavés, les stockant dans son placard « où ils restent dans une pellicule plastique ».

Les mois et les années qui ont suivi ont vu McKinney « blackballée » dans l’industrie et sous surveillance suicide en 2004 lorsqu’elle a tenté de se suicider pour l’attaque qu’elle croyait être de sa faute, détaille la poursuite demandant des dommages et intérêts non précisés déposée sous Loi sur la violence motivée par le genre de la ville de New York.

McKinney, le gagnant de 1998 Mission modèle inaugurale de MTV et qui a été mannequin pour Tommy Hilfiger, Macy’s, Elle et Cosmopolitan, a déclaré que cet incident vieux de plusieurs décennies continue d’avoir un impact sur son bien-être mental et sa qualité de vie aujourd’hui. Ses avocats ont refusé de commenter.

Les représentants et les avocats de Combs, 54 ans, et des entités liées nommées dans la poursuite n’ont pas répondu aux demandes de renseignements.

Le procès est le sixième à accuser Combs de grave inconduite sexuellenotamment le viol collectif d’une mineure, ce qu’il nie, et survient moins de deux mois après que des agents fédéraux du ministère de la Sécurité intérieure ont perquisitionné son domicile. Maisons à Miami et Los Angeles dans une enquête sur le trafic sexuel. Combs n’a été accusé d’aucun crime.

Cela survient quelques jours après que CNN a publié des images explosives de Combs menant une violente agression dans un hôtel en 2016 contre Cassie Venturason ex-petite amie avec qui il a réglé un viol, trafic sexuel et violence physique un procès pour un montant de 30 millions de dollars, sans admettre d’actes répréhensibles, un jour après son introduction en novembre dernier.

Au milieu des démentis répétés selon lesquels il avait fait quoi que ce soit de mal, le rappeur a déclaré le 19 mai qu’il assumait « l’entière responsabilité » de l’attaque filmée. Dans une vidéo sur Instagram, il a affirmé : « J’étais alors dégoûté quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant », et qu’il avait depuis cherché une thérapie.

Ventura émis sa première déclaration en réponse au mea culpa de Combs jeudi, appelant les gens à croire les survivants de violence domestique.

« Je tends la main à ceux qui vivent encore dans la peur », a écrit Ventura. « Tendez la main à votre peuple, ne les coupez pas. »