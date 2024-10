REMARQUE : L’article suivant contient un contenu inquiétant. Veuillez lire à votre propre discrétion.

Sean « Diddy » Combs a de nouveau fait l’objet d’une série de nouvelles poursuites l’accusant d’agression sexuelle, dont une alléguant que le magnat du hip-hop avait agressé un garçon de 16 ans.

Combs, qui a déjà été cité dans plus d’une douzaine de poursuites pour agression sexuelle, a été poursuivi lundi par six autres personnes à Manhattan. Les nouveaux documents affirment que Combs a abusé des victimes, qui n’ont pas été nommées publiquement, lors de diverses fêtes et événements de l’industrie de 1995 à 2021.

Deux des six procès portent sur diverses « fêtes blanches » organisées par Combs, au cours desquelles des invités vêtus de vêtements blancs pour célébrer le week-end du 4 juillet ou de la fête du Travail chez lui dans les Hamptons.

Un accusateur a déclaré qu’il avait 16 ans au moment d’une fête en 1998, au cours de laquelle Combs lui aurait demandé d’enlever son pantalon et aurait commencé à toucher sexuellement la victime, a rapporté le Washington Post.

L’histoire continue sous la publicité

Combs a dit à l’adolescent qu’une telle conduite était un rite de passage pour quiconque tente de percer dans l’industrie de la musique, indique le dossier. L’homme, identifié uniquement comme John Doe, a déclaré qu’il s’était conformé par peur et dans l’espoir que Combs l’aiderait à assurer un avenir prospère.

La deuxième allégation du Parti Blanc vient d’un homme qui a déclaré avoir été embauché comme agent de sécurité pour l’événement en 2006. L’accusateur anonyme a affirmé qu’on lui avait servi une boisson contenant des stupéfiants. Alors qu’il était « extrêmement malade », l’homme a déclaré que Combs l’avait violé dans une camionnette découverte.

Dans un communiqué, les avocats de Combs ont nié tout acte répréhensible et ont déclaré que toutes les poursuites étaient « des tentatives claires pour obtenir de la publicité ».

« Au tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, adulte ou mineur, homme ou femme », ont écrit ses avocats.

Recevez quotidiennement l’actualité nationale Recevez les principaux titres de l’actualité, de la politique, de l’économie et de l’actualité du jour, livrés dans votre boîte de réception une fois par jour.

Le Tu vas me manquer Le rappeur devrait être cité dans plus de 100 poursuites supplémentaires, selon les avocats qui ont déclaré que les allégations de leurs clients allaient de l’agression sexuelle et du viol au trafic sexuel et au comportement violent. Les dernières poursuites proviennent de ce même groupe de dossiers, dirigé par l’avocat Tony Buzbee, basé au Texas.





4:06

L’avocat représentant plus de 100 victimes présumées de Sean « Diddy » Combs s’exprime



Combs, ses différentes entreprises, le grand magasin Macy’s et la chaîne hôtelière Marriott ont été cités comme coaccusés dans les six nouveaux procès.

L’histoire continue sous la publicité

Une accusatrice a déclaré qu’elle avait été violée par Combs en 2004 alors qu’elle tournait l’émission de télé-réalité. Faire le groupe. Elle a déclaré que Combs l’avait invitée, ainsi qu’un ami, à une after-party « exclusive » dans un hôtel Marriott. À leur arrivée, le procès affirme qu’un des employés de Combs a dit aux deux femmes : « Vous savez pourquoi vous êtes ici. »

La femme anonyme a déclaré qu’elle avait 19 ans lorsque Combs l’a « caressée, agressée et finalement violée » dans la chambre d’hôtel.

En savoir plus sur le divertissement

Plus de vidéos

Un autre accusateur a déclaré que Combs l’avait agressé sexuellement dans le magasin phare Macy’s de Manhattan en 2008. Selon le procès, Combs était là pour promouvoir sa ligne de vêtements, Sean John, lorsqu’il a coincé John Doe dans l’entrepôt avec trois de ses gardes du corps à ses côtés. L’homme, qui travaillait pour une marque de mode rivale, a déclaré que Combs l’avait forcé à pratiquer le sexe oral sous le regard de ses employés.

Combs aurait menacé la vie de l’homme s’il parlait à quelqu’un de l’agression, indique le dossier. D’autres accusateurs ont dit la même chose, affirmant que Combs les avait menacés.

Tendance actuelle Burger King veut un manager pour 48 000 $. Les experts disent que les travailleurs étrangers ne sont pas la solution

Comment les agents du gouvernement indien au Canada ont ciblé les opposants de Modi

Le cinquième procès voit une femme accuser Combs d’être devenue physiquement violente et de l’avoir violée lors d’une fête célébrant la sortie de Notorious BIG. Une chance de plus clip vidéo à Elks Plaza à New York en 1995.

Plus récemment, un accusateur a déclaré qu’il pensait qu’on lui avait servi un verre lors d’une fête organisée par Combs en 2021. L’homme, qui a déclaré être un consultant travaillant dans l’industrie de la musique, a allégué que Combs l’avait amené dans une arrière-salle et l’avait violé pendant qu’il était altérée.

L’histoire continue sous la publicité

Combs a également nié les accusations de racket, de trafic sexuel et de prostitution portées contre lui dans le cadre d’une enquête fédérale en cours.

La semaine dernière, le rappeur et ses avocats ont accusé les autorités fédérales d’avoir divulgué à la presse la vidéo de l’agression physique de Combs contre son ancienne petite amie Cassie Ventura, entre autres informations, dans le but présumé de priver Combs d’un procès équitable avec jury.

Combs est toujours en détention et s’est vu refuser à plusieurs reprises la libération sous caution. Il a été arrêté le mois dernier.

Deux juges ont conclu que Combs constituerait un danger pour la communauté s’il était libéré. Vendredi, un juge de la cour d’appel a refusé la libération immédiate de Combs tandis qu’un panel de trois juges de la deuxième cour d’appel des États-Unis évalue sa demande de libération sous caution. Un juge a estimé que Combs présentait un « risque de fuite sérieux ».





2:03

Sean « Diddy » Combs fait sa première comparution devant le tribunal



Il doit être jugé pour les accusations fédérales le 5 mai.

L’histoire continue sous la publicité

— Avec des fichiers de l’Associated Press

—

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour obtenir de l’aide. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.