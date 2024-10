Sean « Diddy » Combs accusé d’avoir agressé un adolescent dans le cadre de nouveaux procès

Les accusateurs anonymes affirment que certaines des agressions ont eu lieu lors des soirées de M. Combs, auxquelles assistaient de grandes célébrités et artistes musicaux.

Au moins six poursuites ont été déposées devant le tribunal fédéral de New York par deux femmes et quatre hommes. Elles comprennent des allégations qui s’étendent de 1995 à 2021.

Sean « Diddy » Combs fait face à de nouvelles allégations de viol, d’abus sexuels et d’agression sexuelle après qu’une série de nouvelles poursuites ont été déposées lundi.

L’un des accusateurs a déclaré qu’il avait 16 ans lorsqu’il avait assisté à l’une des soirées dans les Hamptons en 1998. Dans le procès, il décrit avoir été ravi de recevoir une invitation à la fête de M. Combs, qui est devenue un événement annuel de premier plan pour les célébrités.

L’accusateur a déclaré avoir vu d’innombrables célébrités et artistes musicaux alors qu’il se promenait et qu’il avait croisé M. Combs alors qu’il se dirigeait vers les toilettes. Il a déclaré qu’il avait commencé à parler à M. Combs de la possibilité de pénétrer dans l’industrie de la musique lorsqu’ils s’étaient rendus dans un endroit plus privé.

L’accusateur allègue qu’au cours de leur conversation, M. Combs lui a brusquement ordonné de se déshabiller.

Le procès comprend une photo du couple ensemble à la fête avec le visage de l’adolescent flou.

Selon le procès, M. Combs a déclaré que c’était « un rite de passage » et « le chemin pour devenir une star ». Le rappeur a dit à l’adolescent qu’il pouvait faire de n’importe qui une star et que l’adolescent avait le bon « look », indique le procès. .