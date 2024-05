Une femme qui affirme que Sean « Diddy » Combs l’a soumise à des violences et à des abus pendant plusieurs années dans les années 1990 a déposé une plainte à New York, accusant le rappeur d’agression sexuelle, de coups et blessures et de violences sexistes.

April Lampros, qui a rencontré Combs en 1994 alors qu’elle était étudiante, a décrit plusieurs « rencontres sexuelles terrifiantes » avec lui, notamment avoir été forcée de prendre de l’ecstasy et d’avoir des relations sexuelles avec l’ancienne petite amie de Combs. Kim Porter.

« Je suis convaincue que la justice prévaudra et que le voile sera retiré afin qu’aucune autre femme n’ait à endurer ce que j’ai fait », a déclaré Lampros dans une déclaration fournie par son avocat à CBS News.

Le procès de Lampros, déposé jeudi devant le tribunal de l’État de Manhattan, fait suite à une série d’allégations contre le magnat du hip-hop en difficulté. Un ancien mannequin a accusé Combs de l’avoir agressée sexuellement dans son studio d’enregistrement de New York en 2003. procès distinct déposé plus tôt cette semaine.

April Lampros, Sean Combs et un ami non identifié dans Bad Boy Studios sur une photo non datée incluse dans le procès. Cour suprême de l’État de New York



Lampros, 51 ans, a déclaré dans le procès qu’elle était étudiante au Fashion Institute of Technology de New York lorsqu’elle a rencontré Combs, qui l’a comblée de cadeaux et lui a promis de l’aider à réaliser son rêve d’une carrière dans la mode.

La relation est devenue abusive et coercitive, selon le procès.

Lampros a déclaré que Combs l’avait violée dans une chambre d’hôtel à Manhattan en 1995. Elle s’est évanouie et s’est réveillée le lendemain matin « nue, douloureuse et confuse », selon la poursuite.

À une autre occasion, a déclaré Lampros, Combs l’a forcée à lui faire une fellation dans un parking.

« Elle pouvait voir le gardien du parking assister à cette horrible agression », affirme le procès.

Combs aurait également forcé Lampros et Porter à avoir des relations sexuelles dans son appartement en 1996 après qu’il leur ait fait avaler des pilules d’ecstasy, selon le procès.

« Mme Lampros s’est vivement opposée à cette idée, mais M. Combs lui a rapidement rappelé qu’elle n’avait aucun contrôle sur la situation car il pourrait lui faire perdre son emploi », indique le procès.

Porter est décédé d’une pneumonie en 2018.

Selon le procès, Lampros aurait également « découvert que M. Combs avait enregistré et divulgué une cassette de lui en train d’avoir des relations sexuelles avec elle ».

Un message sollicitant des commentaires sur les accusations de Lampros a été envoyé à un avocat de Combs.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les victimes d’agression sexuelle par leur nom, à moins qu’elles ne s’identifient publiquement, comme l’a fait Lampros.

Les poursuites intentées par Lampros et l’ancien mannequin surviennent quelques jours après que CNN a diffusé une vidéo de sécurité montrant Combs attaque la chanteuse Cassie dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles en 2016. Combs dimanche a publié une vidéo admettant qu’il avait attaqué Cassie dans le couloir de l’hôtel, affirmant qu’il était « vraiment désolé » et que ses actes étaient « inexcusables ».

Jeudi, Cassie a partagé une déclaration sur les réseaux sociauxremerciant ses partisans pour leur « effusion d’amour ».

« La violence domestique est LE problème. Elle m’a transformée en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir », a-t-elle déclaré. « Grâce à beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui mais je me remettrai toujours de mon passé. »

UN procès déposée par Cassie en novembre, alléguant des coups et des abus, a été réglée un jour après son dépôt. Cela a suscité une surveillance accrue de Combs, avec des poursuites supplémentaires déposées dans les mois suivants, ainsi qu’une enquête fédérale sur le trafic sexuel qui a conduit à des perquisitions dans les demeures de Combs à Los Angeles et à Miami.