Sean « Diddy » Combs accusé, dans le cadre d’un procès, d’avoir violé une femme qui l’avait lié au meurtre de Tupac Shakur

Suite à l’antagonisme, Diddy a pointé un couteau sur le visage de Parham et a menacé de la couper « en représailles à ses déclarations précédentes lors de l’appel vidéo », affirme le procès. Diddy aurait enlevé les vêtements de Parham et lui aurait aspergé « une huile/un lubrifiant » avant de la violer vaginalement avec une télécommande de télévision. Diddy, Pearce et deux hommes non identifiés ont également violé analement Parham, selon la plainte.

Après le viol collectif présumé, Diddy a forcé Parham à ingérer une « pilule inconnue ». Plus tard, affirme-t-elle, elle a confronté Diddy à propos de l’agression, mais le musicien a répondu en lui offrant de l’argent pour lui dire que la rencontre était consensuelle et qu’elle était une travailleuse du sexe. Lorsque Parham a refusé d’accepter l’offre de Diddy, il lui aurait dit que « personne ne croirait jamais qu’elle avait été violée par lui et que si elle le disait à quelqu’un, cela ferait du mal à sa famille ».

Parham dit qu’elle s’est rendue dans plusieurs services de police pour signaler le viol présumé, mais aucune accusation n’a été déposée.

Un avocat de Parham, Ariel Mitchell, n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par Pitchfork. Les représentants de Diddy n’ont également fait aucun commentaire.

Sean « Diddy » est incarcéré pour complot fédéral de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable et doit être jugé le 5 mai 2025.

Diddy fait également face à de nombreuses poursuites pour abus présumés. Il a largement nié les allégations d’actes répréhensibles.

Sean « Diddy » Combs est depuis longtemps lié au meurtre de Tupac Shakur en 1996, mais il a entretenu qu’il n’avait rien à voir avec le meurtre. Un homme nommé Duane « Keffe D » Davis a été arrêté l’année dernière et accusé du meurtre de Shakur, et il reste toujours incarcéré en attendant un procès en mars 2025. Davis, qui a plaidé non coupable, a revendiqué que Diddy a offert 1 million de dollars pour faire tuer Shakur. La famille de Shakur a également aurait a embauché l’avocat célèbre Alex Spiro pour enquêter sur le lien potentiel de Diddy avec la mort de Shakur.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’une agression sexuelle, nous vous encourageons à demander de l’aide :

Ligne d’assistance téléphonique nationale RAINN contre les agressions sexuelles

https://rainn.org

1 800 656 ESPOIR (4673)

Ligne de texte de crise

SMS : envoyez « HELLO » ou « HOLA » au 741-741