Sean « Diddy » Combs accusé d’agressions sexuelles dans le cadre d’un huitième procès

Une huitième personne a intenté une action en justice contre Sean « Diddy » Combs, accusant le magnat en difficulté d’agression sexuelle, de coups et blessures, d’infliger par négligence une détresse émotionnelle et de violation de la loi sur la protection des victimes de violences sexistes, selon des documents judiciaires examinés par le Times. .

April Lampros, dont les avocats ont porté plainte jeudi à New York, est la septième personne à accuser Combs d’agression sexuelle au cours des derniers mois. Elle a également poursuivi Bad Boy Records et Arista Records, une filiale de Sony Music Entertainment, pour avoir prétendument permis le comportement de Combs.

Ses représentants n’ont pas immédiatement répondu vendredi à la demande de commentaires du Times.

Dans son procès, Lampros a déclaré avoir enduré « quatre rapports sexuels terrifiants » avec Combs au milieu des années 1990 et au début des années 2000. Elle a été dissuadée de parler de sa relation avec Combs parce qu’« il ne voulait pas que quiconque sache qu’il la voyait parce qu’elle est une femme blanche », indique le procès.

Lampros a rencontré Combs au début de 1994, alors qu’elle était étudiante au Fashion Institute of Technology de New York, selon le procès. Après avoir appris son intérêt pour l’industrie de la mode, Combs lui a proposé de la guider, lui offrant ainsi des opportunités de travail prometteuses.

Combs l’a « bombardée d’amour », a-t-elle affirmé, en lui envoyant à plusieurs reprises des cadeaux et des fleurs et en l’invitant à des événements. Les « gestes bienveillants » se sont ensuite transformés en une « relation agressive, coercitive et abusive basée sur le sexe », indique le procès.

En 1995, Lampros a rencontré Combs et une femme anonyme dans un bar du quartier de SoHo à New York, selon la poursuite. Le groupe « a légèrement bu » tout au long de la soirée, ce que Lampros a déclaré s’être sentie obligée de le faire en raison des « explosions délirantes et violentes » de Combs.

Après « quelques gorgées d’un verre », a déclaré Lampros dans le dossier, elle « a commencé à se sentir mal à l’aise ». Le groupe a quitté le bar et s’est dirigé vers l’hôtel Millennium, où Combs se serait « forcé sur elle ».

Malgré ses supplications, Combs a violé Lampros, selon le procès. Le lendemain matin, dit-on, elle était « nue, douloureuse et confuse » et a rapidement quitté le bâtiment.

Combs a « attiré » Lampros en tirant parti de son influence dans l’industrie musicale, selon la poursuite. Le deuxième incident se serait produit des mois plus tard dans un parking près de l’appartement de Combs à Manhattan, où le magnat « légèrement ivre » a forcé Lampros à se mettre à genoux, selon le procès.

Combs « a rapidement ouvert la fermeture éclair de son pantalon » et a demandé à Lampros de lui faire une fellation sous le regard d’un gardien du parking qui regardait à proximité, selon la poursuite. Lorsque Lampros a tenté de se distancer de Combs, dit-il, il « a immédiatement changé d’approche et est devenu en colère, menaçant et énergique ».

« Elle pensait que si elle lui désobéissait, il lui enlèverait son rêve de poursuivre une carrière dans ce monde », affirme la poursuite. « M. Combs menacerait également de la mettre sur une liste noire dans l’industrie si elle essayait de le déranger de quelque manière que ce soit.

En 1996, Combs a « forcé » des pilules d’ecstasy dans la gorge de Lampros et de Kim Porter, l’une de ses anciennes petites amies, après une soirée arrosée. Il a ensuite « exigé » que Porter ait des relations sexuelles avec Lampros, selon le procès. (Porter est décédé d’une pneumonie en 2018.)

« MS. Lampros savait qu’elle devait se conformer parce qu’elle avait été témoin de ce qui se passe avec quelqu’un qui défie M. Combs », indique le document. Combs se serait masturbé en regardant les femmes, puis aurait violé Lampros, selon le procès.

Lampros a déclaré qu’elle avait rompu ses liens avec Combs vers 1998, après avoir « assez souffert ». Les deux hommes se sont croisés vers la fin de 2000 ou au début de 2001 lors d’un événement au Rockefeller Center, où il lui a dit qu’elle lui manquait. À cette époque, Combs sortait avec Jennifer Lopez, qui est maintenant mariée à Ben Affleck.

Combs aurait appelé Lampros plusieurs fois ce jour-là, lui demandant de venir à son appartement. La communication s’est poursuivie quelques jours plus tard, selon le dossier, ce qui a amené Lampros à inviter Combs « à contrecœur et à regret » dans son appartement pour « entendre ce qu’il avait à dire ». À l’appartement, a déclaré Lampros, Combs s’est excusé pour ses comportements passés, puis a fait des avances sexuelles, qu’elle a rejetées.

« Sortie de nulle part », affirme le procès, Combs « a violemment attrapé » Lampros et « l’a touchée contre sa volonté ». Lampros a déclaré qu’elle l’avait repoussé et lui avait ordonné de partir, en parlant à volume élevé pour que son garde du corps posté devant la porte l’entende.

« Je suis convaincu que la justice prévaudra et que le voile sera retiré afin qu’aucune autre femme n’ait à endurer ce que j’ai fait », a déclaré Lampros. CNN dans un communiqué jeudi.

Dans un procès intenté plus tôt cette semaine, l’ancienne mannequin Crystal McKinney a également accusé Combs d’agression sexuelle. En plus de nombreuses accusations d’agression sexuelle remontant à des décennies, Combs est au centre d’une enquête fédérale sur des allégations de trafic sexuel.

Combs s’est excusé publiquement dimanche après que CNN a publié la semaine dernière des images de lui attaquant violemment son ex Casandra « Cassie » Ventura dans un hôtel de Century City en 2016. Ventura a accusé Combs d’agression sexuelle, entre autres allégations, dans le cadre d’un procès civil l’année dernière.

Un jour plus tard, les deux hommes sont parvenus à un règlement qui, selon les avocats de Combs, ne constituait pas un aveu d’actes répréhensibles.