Sean « Diddy » Combs accusé d’agression sexuelle et de viol dans le cadre de nouvelles poursuites civiles

Sean « Diddy » Combs fait face à une vague de nouvelles accusations d’agression sexuelle et de viol.

NBC News a obtenu cinq nouvelles poursuites civiles déposées dimanche dans le district sud de New York par l’avocat Tony Buzbee, basé au Texas. Les poursuites ne nomment aucun des plaignants.

Les cinq poursuites incluent des allégations que Combs a agressé sexuellement ou violé les plaignants lors d’incidents distincts survenus entre 2000 et 2022. Deux des plaignants sont des hommes et trois sont des femmes, dont une femme qui prétendait que Combs l’avait violée lorsqu’elle avait 13 ans, selon les poursuites. .

Combs est également accusé d’avoir drogué l’un des hommes et les trois femmes, selon les poursuites.

Buzbee a déclaré à NBC News qu’il prévoyait de déposer un total de sept poursuites dimanche soir.

« Nous laisserons les allégations contenues dans les plaintes déposées parler d’elles-mêmes et nous travaillerons pour que justice soit rendue », a déclaré Buzbee dans un communiqué dimanche. « Nous prévoyons de déposer des plaintes chaque semaine désignant M. Combs et d’autres comme accusés tout en continuant à rassembler des preuves et à préparer les dossiers. »

L’équipe de Combs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Buzzbee a déposé six autres poursuites contre Combs lundi dernier.

Combs, via ses avocats, a nié toutes les accusations dans un communiqué la semaine dernière.

« M. Combs et son équipe juridique ont pleinement confiance dans les faits, dans leurs défenses juridiques et dans l’intégrité du processus judiciaire », indique le communiqué. « Devant le tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, adulte ou mineur, homme ou femme. »

Combs est détenu sans caution au Metropolitan Detention Center de Brooklyn pour des accusations fédérales de racket et de trafic sexuel. Son procès criminel devrait commencer le 5 mai.

Les procureurs fédéraux ont déclaré lors d’une audience ce mois-ci qu’ils examinaient les données de plus de 90 appareils appartenant à Combs qui ont été saisis dans ses propriétés lors de perquisitions cette année et lors de son arrestation à New York.

Peignes l’équipe juridique a déposé une requête Mardi, demandant que ses accusateurs dans l’affaire fédérale de trafic sexuel être publiquement identifié afin qu’il puisse préparer une défense adéquate.

Combs continue de lutter contre son refus de libération sous caution, avec ses avocats récemment ayant filéd un appel devant la cour d’appel fédérale de New York.

Dans les mois qui ont suivi le dépôt d’une plainte contre lui par son ancienne petite amie Casandra Ventura – qui a été immédiatement réglée – plusieurs personnes ont poursuivi Combs, dont Aube Richardune ancienne membre du groupe de filles Danity Kane, qui a allégué que Combs l’avait pelotée, agressée et emprisonnée et menacée de sa vie.

Combs a nié toutes les allégations portées contre lui.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com