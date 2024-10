Sean « Diddy » Combs accusé d’agression sexuelle dans le cadre de six nouvelles poursuites, dont une impliquant une victime présumée adolescente

CNN

—



Au moins une demi-douzaine de nouvelles poursuites ont été déposées lundi contre le musicien et producteur Sean Combs, l’accusant d’agression sexuelle contre des hommes, des femmes et un garçon de 16 ans.

Les poursuites ont toutes été déposées de manière anonyme par les plaignants de John Doe et Jane Doe devant le tribunal fédéral du district sud de New York. Les poursuites judiciaires comprennent des allégations qui, dans certains cas, incluent le viol, l’agression sexuelle et la drogue. Au moins deux des agressions présumées ont eu lieu lors des soirées blanches de Combs entre 1998 et 2006. Les six plaignants demandent des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

Les dernières poursuites font partie d’une vague attendue de litiges contre Combs par l’avocat Tony Buzbee, basé à Houston, et le co-avocat Andrew Van Arsdale, qui ont précédemment déclaré qu’ils représentaient au moins 120 victimes présumées de Combs, y compris des mineurs.

« M. Combs et son équipe juridique ont pleinement confiance dans les faits, dans leurs défenses juridiques et dans l’intégrité du processus judiciaire », ont déclaré les avocats de Combs à CNN dans un communiqué. « Devant le tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, adulte ou mineur, homme ou femme. »

Combs est actuellement détenu par le gouvernement fédéral en attendant son procès pour son inculpation dans le district sud de New York pour complot de racket, trafic sexuel et transport en vue de se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable.

Avant lundi, Combs faisait déjà face à plusieurs poursuites civiles l’accusant de diverses inconduites sexuelles et autres activités illégales. Il avait auparavant nié ces allégations.

Dans une affirmation, Combs aurait agressé un homme de 16 ans lors d’une fête blanche dans les Hamptons en 1998. L’affirmation indique que Combs « a demandé à John Doe de baisser son pantalon et de s’exposer » en expliquant que c’était un rite. de passage et de chemin pour devenir une star, et aussi comme moyen de faire ses preuves.

Cet accusateur a déclaré qu’il « a finalement reconnu que Combs l’avait agressé sexuellement grâce à son pouvoir et à son influence sur John Doe parce qu’il savait que John Doe voulait devenir une star ».

Un deuxième John Doe a intenté une action en justice contre Combs, alléguant qu’il avait été agressé alors qu’il travaillait comme sécurité lors d’une fête blanche organisée par Combs en 2006. Doe allègue que Combs lui a donné deux boissons alcoolisées mélangées à de la drogue avant d’être forcé de monter dans une camionnette et d’être agressé sexuellement par Combs. Peignes.

Doe déclare dans sa plainte qu’il a quitté le parti et a raconté à son patron ce qui s’était passé.

Dans un troisième procès, contre Combs, ses entreprises et le détaillant Macy’s, un certain John Doe affirme avoir été frappé et agressé sexuellement lorsqu’il a croisé Combs et ses deux gardes du corps dans la réserve du grand magasin phare de la chaîne à New York en 2008.

« Combs s’est approché du plaignant alors que celui-ci était toujours à quatre pattes », selon le procès, lorsque Combs l’a forcé à avoir des relations sexuelles orales.

« Après avoir terminé, Combs a jeté la tête du plaignant sur le côté et a prononcé des mots du type » tais-toi ou je te tue « », selon le procès.

Doe a déclaré qu’il avait signalé l’agression présumée à la sécurité de Macy, qui, selon lui, n’a pas enquêté. Trois semaines après l’agression présumée, Doe affirme que les dirigeants de Macy’s ont fait pression pour le licencier parce que le détaillant avait signé un accord de plusieurs millions avec Sean John Clothing.

Doe demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. CNN a contacté Macy’s pour obtenir ses commentaires.

Dans une autre plainte, une étudiante de 19 ans identifiée comme Jane Doe, a déclaré qu’elle et une amie avaient été invitées à une séance photo et à une after-party « exclusive » à l’hôtel Combs en 2004. Selon la plainte, Combs est devenu « plus agressif » et « a ordonné à l’ami de Mme Doe de lui faire une fellation, sinon il les ferait tous les deux tuer ».

Une autre plaignante allègue qu’après avoir rencontré Combs lors d’une after-party de vidéoclip en 1995, il a commencé « de manière inattendue » à l’embrasser. « Se sentant mal à l’aise et confus, le plaignant lui a demandé de ralentir, croyant qu’ils étaient là pour parler », indique la poursuite. « Au lieu de cela, Combs a avancé de manière agressive. » Lorsque Jane Doe a tenté de s’éloigner, Combs « l’a violemment frappée, lui cognant la tête contre le mur et la faisant tomber au sol » et l’a violée, selon la poursuite.

Agression sexuelle présumée par Combs et au moins deux autres hommes



L’une des plaintes, émanant d’un certain John Doe, indique qu’en 2021, il a assisté à une fête dans la résidence de Combs à New York, où on lui a servi une boisson alcoolisée.

« Les effets de la boisson ont été immédiats et écrasants », indique la plainte.

Doe déclare qu’il est devenu désorienté et a tenté de se retirer de la situation. Il se souvient ensuite avoir été dans une chambre et « bien qu’il soit vaguement conscient de son environnement, il ne pouvait pas bouger, parler ou riposter ».

« Le plaignant était paralysé, se sentant comme piégé dans son propre corps », indique la plainte. « Il se souvient distinctement avoir vu Combs au-dessus de lui, nu, à un moment donné pendant

agression. Pendant ce temps, le plaignant a été sodomisé par au moins trois hommes », selon la plainte.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.