Sean « Diddy » Combs a prédit qu’il serait un jour arrêté pour ses fêtes dans une interview refaite en 1999

Sean « Diddy » Combs a prédit qu’il serait un jour arrêté pour ses fêtes endiablées dans une interview qui a refait surface après son inculpation explosive.

Le rappeur en disgrâce devenu magnat a déclaré à « Entertainment Tonight » En 1999, 25 ans avant qu’il ne soit accusé de trafic sexuel et de crimes connexes, il déclarait : « Ils ne me donnent même plus d’autorisation pour organiser des fêtes. Ils ne veulent plus que j’organise des fêtes, mais on ne va pas s’arrêter. On va continuer à s’amuser en réunissant des gens de tous les horizons. »

« Vous allez entendre parler de mes fêtes. Ils vont les fermer. Ils vont probablement m’arrêter et faire toutes sortes de choses folles juste parce qu’on veut passer un bon moment. »

Sean « Diddy » Combs a prédit qu’il serait un jour arrêté pour ses fêtes endiablées dans une interview qui a refait surface après son inculpation explosive. Divertissement ce soir

« Ils ne me donnent même plus l’autorisation d’organiser des fêtes. Ils ne veulent plus que j’organise des fêtes, mais on ne va pas s’arrêter. On va continuer à s’amuser en réunissant des gens de tous les horizons », a déclaré le rappeur devenu magnat à « ET » en 1999. Divertissement ce soir

Il a expliqué : « Chaque fois que vous introduisez un élément différent dans l’environnement des gens, des choses qui élargissent leurs horizons, les gens se sentent intimidés. Beaucoup de gens se sentent intimidés par cela. »

Combs a ensuite insisté sur le fait que ses réunions sociales visaient à « briser les barrières raciales » et à « briser les barrières générationnelles ».

Il a souligné que « Ron Perlman parlant à Jay-Z » n’était pas un événement rare lors des célèbres fêtes, ajoutant que la notoriété entourant les soirées ne lui faisait pas nécessairement se sentir « spécial » ou « comme une personne plus grande ».

« Vous allez entendre parler de mes fêtes. Ils vont les fermer. Ils vont probablement m’arrêter et faire toutes sortes de choses folles juste parce que nous voulons passer un bon moment », a ajouté Combs. FilmMagic

Il a expliqué : « Chaque fois que vous introduisez un élément différent dans l’environnement des gens, des choses qui élargissent leurs horizons, les gens se sentent intimidés. Beaucoup de gens se sentent intimidés par cela. » Images GC

De nombreuses célébrités de premier plan ont participé à ses soirées, dont Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez, Donald Trump, Ashton Kutcher, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Beyoncé, Justin Bieber et bien d’autres. Cependant, rien n’indique que l’une des stars présentes ait été impliquée dans des activités illégales présumées lors des soirées.

Combs, 54 ans, a été arrêté la semaine dernière dans un hôtel de New York et accusé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et de transport à des fins de prostitution.

Bien qu’il ait plaidé non coupable, sa libération sous caution lui a été refusée et il reste en détention au centre de détention métropolitain de Brooklyn.

Combs a ensuite insisté sur le fait que ses réunions sociales visaient à « briser les barrières raciales » et à « briser les barrières générationnelles ». Getty Images pour Sean « Diddy » Combs

Combs, vu ici avec Tommy Lee en 2007, a souligné que « Ron Perlman parlant à Jay-Z » n’était pas un événement rare lors des célèbres fêtes. Getty Images

Selon l’acte d’accusation, les agents fédéraux ont découvert plus de 1 000 bouteilles de lubrifiant, divers stupéfiants et trois AR-15 lors d’une descente dans ses manoirs de Los Angeles et de Miami en mars.

Les procureurs ont affirmé que le fondateur de Bad Boy Records « a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant des décennies, « créant une entreprise criminelle dont les membres et associés se livraient au trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice ».

Selon l’acte d’accusation, Combs et les membres de son entreprise Combs — y compris des superviseurs de haut rang, du personnel de sécurité, du personnel de maison et des assistants personnels — auraient facilité de multiples « Freak Offs » : des soirées sexuelles alimentées par la drogue.

La star du hip-hop, vue ici avec Mariah Carey en 2007, a ajouté que la notoriété entourant les soirées ne lui faisait pas nécessairement se sentir « spécial » ou « comme une personne plus grande ». Getty Images

D’innombrables célébrités ont assisté à ses fêtes endiablées, même si rien n’indique qu’elles étaient au courant des activités illégales présumées. Dimitrios Kambouris

Lors de ces rassemblements, la star du hip-hop aurait « frappé, donné des coups de pied, jeté des objets et traîné ses victimes, parfois par les cheveux », selon l’acte d’accusation, qui affirme en outre qu’il « a soumis ses victimes à des violences physiques, émotionnelles et verbales pour les amener à se livrer à des Freak Offs », qu’il « a souvent enregistrées électroniquement ».

Les agressions présumées « entraînaient souvent des blessures qui prenaient des jours ou des semaines à guérir », selon les procureurs.

L’acte d’accusation poursuit : « Combs a maintenu le contrôle sur ses victimes, entre autres, par la violence physique, des promesses d’opportunités de carrière, l’octroi et la menace de refus d’un soutien financier, et par d’autres moyens coercitifs, notamment en suivant leurs allées et venues, en dictant l’apparence des victimes, en surveillant leurs dossiers médicaux, en contrôlant leur logement et en leur fournissant des substances contrôlées. »

S’il est reconnu coupable, le père de sept enfants risque au moins 15 ans de prison.

Le fondateur de Bad Boy Records a été arrêté la semaine dernière et accusé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et de transport à des fins de prostitution. Getty Images pour Sean « Diddy » Combs

Selon l’acte d’accusation, Combs et les membres de sa société Combs Enterprise auraient facilité de multiples « Freak Offs » : des soirées sexuelles sous l’effet de la drogue. Getty Images

Combs fait actuellement face à au moins huit poursuites l’accusant d’agression sexuelle, de viol et plus encore.

Bien qu’il ait nié les allégations, il s’est excusé d’avoir violemment agressé son ex-petite amie Cassie Ventura après la diffusion en mai d’une vidéo du passage à tabac de 2016.

Le chanteur de R&B, âgé de 38 ans, a été le premier des accusateurs de Combs à le poursuivre ; le couple a immédiatement conclu un accord en novembre 2023.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.