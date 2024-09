Sean « Diddy » Combs a parlé à ses enfants choqués après leur arrestation : rapport

Sean « Diddy » Combs a communiqué avec ses enfants depuis son arrestation pour trafic sexuel et racket.

Le père de sept enfants, âgé de 54 ans, a « pu parler brièvement aux membres de sa famille et à ses enfants par téléphone », a déclaré une source Personnes quelques jours seulement après qu’un rapport ait affirmé que le rappeur cherchait désespérément à entrer en contact avec ses enfants.

« Il est très préoccupé par ses enfants et leur bien-être », a ajouté la source. « Il a trois enfants mineurs, dont deux n’ont plus de parents vivants disponibles pendant son incarcération. Quatre de ses sept enfants n’ont aucun parent disponible pendant son incarcération. »

Une autre source proche de la famille de Combs a déclaré que les enfants du magnat de la musique étaient « en état de crise et de choc » à la suite de son arrestation.

Sean « Diddy » Combs est assis lors d’une audience de mise en liberté sous caution devant un tribunal fédéral de l’arrondissement de Manhattan à New York, aux États-Unis, le 18 septembre 2024. REUTERS

(LR) : Justin Dior Combs, Sean « Diddy » Combs, Christian Casey Combs et Quincy Taylor Brown assistent au gala pré-GRAMMY et au GRAMMY Salute to Industry Icons en l’honneur de Sean « Diddy » Combs le 25 janvier 2020 à Beverly Hills, en Californie. Getty Images pour la Recording Academy

Le rappeur « I’ll Be Missing You » est père de trois fils – Quincy, 33 ans, Justin, 30 ans, et Christian, 26 ans – et de quatre filles – Chance, 18 ans, Jessie et D’Lila, 17 ans, et Love, 1 an.

Combs a partagé Christian et les jumeaux Jessie et D’Lila avec son ex-mari Kim Porter. Le mannequin et actrice est décédée en 2018 à l’âge de 47 ans. Combs a aidé à élever et a finalement adopté Quincy, le fils de Porter avec Al B. Bien sûr !

L’artiste « Act Bad » a eu un fils Justin avec la styliste Misa Hylton, une fille Chance avec Sarah Chapman et son plus jeune enfant, Love, avec Dana Tran.

(de gauche à droite) Justin Dior Combs, Sean « Diddy » Combs, Kim Porter, D’Lila Star Combs, Jessie James Combs, Quincy Brown, Al B. Sure! et Christian Casey Combs assistent à la projection spéciale de « The Holiday Calendar » à Los Angeles le 30 octobre 2018 à Los Angeles, Californie. Getty Images pour Netflix

Justin Dior Combs, Christian Combs, Quincy Brown, l’honoré Sean « Diddy » Combs, D’Lila Star Combs, Chance Combs et Jessie James Combs assistent au gala pré-GRAMMY et au GRAMMY Salute to Industry Icons en l’honneur de Sean « Diddy » Combs le 25 janvier 2020 à Beverly Hills, Californie. Image de fil

Vendredi dernier, des sources proches de la famille ont déclaré TMZ Combs avait désespérément besoin de parler avec ses enfants. Le média a également rapporté que la famille se soutenait mutuellement et se tournait vers Dieu pour obtenir des conseils, avec des amis essayant de rester forts pour le bien des enfants du rappeur.

Combs s’est rendu à New York au début du mois pour attendre son arrestation après avoir été inculpé par un grand jury. Il a été placé en détention le 16 septembre par des agents de la Sécurité intérieure, un peu moins de six mois après que l’agence a perquisitionné ses domiciles à Los Angeles et Miami.

Le hitmaker en disgrâce a été traduit devant un tribunal fédéral de Manhattan le 17 septembre et accusé de trafic sexuel, de complot de racket et de transport en vue de se prostituer.

Sean « Diddy » Combs avec son fils Justin Combs lors d’une visite du campus de l’UCLA.

Sean « Diddy » Combs avec ses enfants D’Lila Star Combs et Jessie James Combs lors de l’enregistrement de la finale de la saison « Making The Band 4 » de MTV aux MTV Studios Times Square le 22 mars 2008 à New York. Getty Images

Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

Christian a été vu lors de la mise en accusation en train de lire une copie de l’acte d’accusation de 14 pages de son père. Après que le juge ait décidé que Combs serait détenu sans caution, le rappeur s’est tourné vers Christian et d’autres membres de sa famille qui se trouvaient dans le palais de justice et a posé sa main sur son cœur.

Malgré les efforts supplémentaires de son équipe juridique, la star restera en détention fédérale en attendant son procès. Il serait sous surveillance anti-suicide au tristement célèbre Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, un établissement qui hébergeait auparavant R. Kelly et Ghislaine Maxwell et qui serait réputé pour ses conditions de détention « barbares ».

Combs devrait revenir devant le tribunal pour sa prochaine audience le 9 octobre.