Sean « Diddy » Combs a menacé de tuer sa victime avant l’agression

Sean « Diddy » Combs a été émis par une autre victime pour menace de mort avant un abus sexuel.

Le rappeur, qui purge actuellement une peine de prison, est de nouveau passé sous le radar après qu’une victime, le pseudonyme de Jane Doe, a lancé mercredi une action en justice devant le tribunal de New York.

La victime poursuit Combs pour des dommages non précisés, notant dans les documents : « Avant de partir pour la fête, Mme Doe avait rencontré [Combs] à la séance photo. [Combs] a dit à Mme Doe et à son amie qu’ils devraient d’abord venir à son hôtel pour une fête plus exclusive. Mme Doe et son amie ont accepté et ont été emmenées dans un hôtel Marriott de la région de Manhattan par un membre de l’entourage de Combs.

Le document continue en affirmant : «[Combs] a continué à devenir progressivement plus agressif envers les deux femmes et a finalement commencé à les toucher de force sans leur consentement. Quand ils résistèrent, [Combs] a ordonné à l’ami de Mme Doe de lui faire une fellation, sinon il les ferait tuer tous les deux. L’ami de Mme Doe a obéi alors que Mme Doe l’a supplié [Combs] pour leur permettre de partir. Il n’était pas d’accord.