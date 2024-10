Sean « Diddy » Combs a accueilli des « freak-offs » après les soirées VMA et Super Bowl

Les « freak-offs » notoires de Sean « Diddy » Combs se sont souvent manifestés juste après ses soirées de stars, selon une collection de vidéos et de documents vu par The Post.

Au moins trois des soirées sexuelles de Combs, au cours desquelles des femmes auraient été contraintes ou forcées à accomplir des actes sexuels de plusieurs heures, ont eu lieu quelques heures seulement après des événements majeurs de l’industrie impliquant de grands noms d’Hollywood, de la musique et du sport.

Des stars comme Eva Longoria, Fergie, Ice-T, Quincy Jones et Paris Hilton ont été vues en train de faire la fête jusqu’aux petites heures du matin lors de l’afterparty des MTV Video Music Awards du magnat de la musique en difficulté, le 29 août 2005.

Les vidéos et documents consultés par The Post confirment que bon nombre des « freak-offs » de Sean « Diddy » Combs se sont révélés après ses soirées de stars. FilImage

Eva Longoria et d’autres stars ont été vues lors d’une afterparty des MTV VMA en 2005, avant l’une des orgies sauvages de Combs. FilImage

Paris Hilton a également été vue à la soirée de 2005. FilImage

Cependant, les vedettes ont finalement quitté le parti, et rien n’indique qu’elles étaient au courant de la prétendue débauche qui allait se dérouler ensuite.

À partir de là, la fête s’est déplacée de l’intérieur de la discothèque Space de Miami au manoir voisin de Combs et a semblé se transformer en une orgie à part entière, selon les photos et vidéos visionnées par The Post.

Combs, aujourd’hui âgé de 54 ans, semblait être la seule célébrité présente, et il était entouré d’un groupe de femmes et d’hommes déshabillés.

Ice-T et Quincy Jones avaient également posé pour une photo avec Combs à la soirée MTV. FilImage

Les célébrités ont quitté la fête avant la soirée sexuelle de Diddy qui s’est déroulée après. FilImage

La mine de preuves représentait deux hommes blancs ayant des relations sexuelles avec une très jeune femme noire qui avait clairement de la poudre blanche sous le nez alors que Combs était stationné à l’arrière-plan.

Combs a été vu portant une chemise blanche avec les mots « Dieu est le plus grand » écrits en lettres noires – le même haut qu’il a été photographié portant lors de l’afterparty étoilée des VMA.

Un autre enregistrement a montré un couple en train de faire l’amour bruyamment sur une table alors qu’un groupe de spectateurs bien habillés les entourait.

Combs a été vu dans la même chemise « Dieu est le plus grand » lors d’une de ses orgies vue par The Post. FilImage

Dans une vidéo, on le voyait en arrière-plan alors que deux hommes avaient des relations sexuelles avec une jeune femme. FilImage

Les vidéos visionnées par The Post ont des dates qui correspondent aux détails vérifiés des événements, des lieux et des vêtements que portaient Combs et les autres invités ; cependant, d’autres vidéos ne sont pas datées ou portent des dates clairement incorrectes.

La collection de vidéos fait partie des mêmes archives qui présentent un film semblant montrer Combs. avoir des relations sexuelles avec une célébrité beaucoup plus jeune qui a été acheté pour être vendu aux médias.

De plus, de nombreuses vidéos sont datées pour coïncider avec des événements prestigieux comme les VMA de 2004 et 2005 à Miami et le Super Bowl de 2005 à Jacksonville, chaque événement étant apparemment suivi par l’un des « freak-offs » de Diddy.

Un autre enregistrement de la soirée sexe montrait un couple en train de faire l’amour sous les yeux des participants. FilImage

D’autres vidéos des « freak-offs » de Combs semblent avoir eu lieu après une fête du Super Bowl. FilImage

Comme Page Six l’a rapporté précédemment, une femme a allégué que Combs et deux célébrités l’avaient violée alors qu’elle n’avait que 13 ans lors d’une afterparty des VMA de 2000 dans le cadre d’un procès intenté plus tôt cette semaine.

Combs a nié l’accusation, nous disant par l’intermédiaire de ses avocats : « Au tribunal, la vérité prévaudra : que M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit – adulte ou mineur, homme ou femme. »

Il a également organisé un gala VIP lors du Super Bowl XXXIX à Jacksonville en février 2005, auquel participaient des visages célèbres tels qu’Ashton Kutcher, Ashlee Simpson et le fondateur de « Girls Gone Wild », Joe Francis.

Combs a organisé une fête dans un manoir le week-end du Super Bowl XXXIX à Jacksonville en 2005. FilImage

Des extraits de cette nuit semblent montrer Combs se filmant en train de coucher avec une femme (non représentée). Patrick McMullan via Getty Images

Combs a ensuite transféré la fête dans un manoir de 2 millions de dollars à Sawgrass, à proximité, qu’il aurait loué pour 20 000 dollars par semaine.

Un extrait de la réunion en dehors des heures d’ouverture montre deux hommes en train de faire l’amour, et à un moment différent, Combs lui-même semblait tenir la caméra et filmer tout en ayant apparemment des relations sexuelles avec une femme.

La vidéo ne montre pas la preuve que l’une des stars présentes à la fête plus tôt était au courant de la folie qui a suivi.

Rien n’indique dans les nombreuses images que des célébrités étaient au courant des soirées sexuelles qui ont eu lieu après les événements de Combs. ZUMAPRESS.com / MÉGA

Ses avocats ont nié avoir commis les crimes sexuels qui lui sont reprochés. ZUMAPRESS.com / MÉGA

Les maisons de Combs ont été perquisitionnées en mars lorsque des sex tapes et 1 000 bouteilles de lubrifiant et d’huile pour bébé ont été découvertes. Connellan / MÉGA

Des agents fédéraux ont perquisitionné les domiciles de Combs à Miami et à Los Angeles en mars dans le cadre d’une enquête sur un trafic sexuel.

Les autorités ont saisi des centaines de vidéos sexuelles, des hordes d’accessoires sexuels et 1 000 bouteilles d’huile et de lubrifiant pour bébé.

Le bureau du procureur américain a déclaré dans un communiqué à l’époque que les soirées sexe n’étaient pas toujours consensuelles.

Combs a été accusé d’avoir violé une jeune fille de 13 ans lors d’une afterparty des 2000 VMA. Bryan Bedder/CP

Plusieurs hommes et femmes ont également poursuivi le rappeur pour viol et abus. FilImage

Combs a été accusé d’avoir forcé des femmes à se livrer à des activités sexuelles pendant des jours avec des prostitués masculins, dont certains ont été « transportés au-delà des frontières de l’État », selon les accusations portées ultérieurement contre lui.

« Ces événements, que Combs appelait ‘Freak Offs’, étaient des performances sexuelles élaborées qu’il organisait, dirigeait et souvent enregistrait électroniquement », indiquent les documents judiciaires.

« Pour garantir sa participation à Freak Offs, Combs a eu recours à la violence et à l’intimidation, et a exploité son pouvoir sur les victimes – pouvoir qu’il a obtenu en leur obtenant et en leur distribuant des stupéfiants, en exploitant son soutien financier et en menaçant de leur couper, et en contrôlant leur carrière. », ont en outre affirmé les autorités.

Certaines victimes affirment avoir été droguées et agressées après avoir assisté à ses soirées. FilmMagie

Les vidéos visionnées par The Post concordent avec celles obtenues lors des perquisitions, a déclaré une source policière fédérale impliquée dans l’enquête après avoir été décrite les scènes des enregistrements.

Combs fait face à des accusations d’abus de la part de plus de 100 victimes présumées, dont certaines affirment que les attaques ont eu lieu après avoir été drogué lors de ses célèbres soirées remplies de célébrités.

La vague de poursuites judiciaires contre le magnat de la musique s’est déclenchée après que son ancienne petite amie de 10 ans, Cassandra « Cassie » Ventura, l’ait poursuivi en justice pour viol et abus en novembre 2023. Le rappeur a nié tout acte répréhensible à l’époque, mais une vidéo a fait surface en mai 2023. lui a violemment agressé le chanteur de « Me & U » dans un hôtel en 2016.

Combs a été arrêté le mois dernier et accusé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution. FilImage

Il est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York. Daniel W McKnight / MÉGA

Le fondateur de Bad Boy Records a été arrêté à New York le mois dernier et accusé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Combs a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et est détenu derrière les barreaux du célèbre centre de détention métropolitain de Brooklyn après s’être vu refuser la libération sous caution.

