Sean « Diddy » Combs a abusé de 25 mineurs lors de « fêtes de chiots » : nouvelle affirmation

Sean « Diddy » Combs fait l’objet d’un examen plus approfondi suite à de nouvelles allégations d’agression sexuelle.

Le rappeur, qui est désormais accusé d’avoir abusé de 120 victimes, dont 25 mineurs, est en grande difficulté pour mauvaise conduite.

L’avocat Tony Buzbee, basé à Houston, a tenu une conférence de presse le mardi 1er octobre, déclarant : « D’autres garçons étaient également là pour auditionner. »

Buzbee a affirmé : « Tous essayaient de décrocher un contrat d’enregistrement. Tous étaient mineurs. Cet individu [the 9-year-old] a été agressé sexuellement, apparemment par Sean Combs et plusieurs autres personnes du studio, en promettant à ses parents et à lui-même d’obtenir un contrat d’enregistrement.

Au moins 120 personnes s’apprêtent désormais à intenter une action civile contre l’artiste. Les victimes présumées ont affirmé avoir été maltraitées lors des « soirées entièrement blanches » de Diddy, des « fêtes pour chiots » et parfois lors d’auditions.