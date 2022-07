Sean Crocker reste en tête du Hero Open après qu’Ewen Ferguson ait établi un nouveau record de parcours | Nouvelles du golf

Sean Crocker est resté en tête après la deuxième journée du Hero Open

L’Américain Sean Crocker reste l’homme à attraper dans le Hero Open, malgré le fait que son record de parcours d’un jour a été battu par son partenaire de jeu et colocataire temporaire Ewen Ferguson.

Crocker a ajouté un 66 à ses 63 d’ouverture au Fairmont St Andrews pour un total à mi-chemin de 15 sous la normale et une avance d’un coup sur Scott Jamieson, qui a tiré huit oiselets dans un 64 sans faute et n’a pas laissé tomber un coup au cours des deux premiers jours.

Cependant, la manche de la journée appartenait au compatriote de Jamieson, Scot Ferguson, qui a grimpé de plus de 120 places au classement en suivant une ouverture de 73 avec un superbe 61.

À partir du neuf de retour, Ferguson a suivi un par le 10 avec six birdies consécutifs et en a fait un autre le 18 pour atteindre le virage en 29.

D’autres birdies aux deuxième et troisième ont soulevé la perspective de seulement le deuxième 59 de l’histoire du DP World Tour, mais Ferguson n’a pu capter des tirs qu’aux sixième et neuvième.

“J’ai joué de manière incroyable et j’ai roulé beaucoup mieux que je ne l’ai été”, a déclaré le joueur de 26 ans. “J’ai beaucoup travaillé là-dessus avec mon père et Goughie (Jamie Gough) pour essayer d’obtenir le bon coup parce que le tempo était épuisé.

“Je ne pouvais toujours pas l’obtenir, puis je me suis réveillé ce matin en me sentant épuisé et sans grand espoir (de faire la coupe) parce que le score avait été si bas. Mais Goughie est venu vers moi avec un bout de ficelle qu’il a mis le sol et m’a dit de commencer à frapper des putts.

“J’ai continué à le tirer et il me disait ‘tu vises à gauche’ et je pouvais voir que la ligne sur mon putter visait à gauche. Alors il m’a fait avancer les mains et, même si je sentais que c’était anormal, il a pris un vidéo et j’ai pu voir que cela avait l’air normal et j’ai commencé à les taper.

“Cela m’a donné un peu d’espoir sur les greens quand je suis sorti et j’ai réussi un bon trou pour la normale le 10, puis un autre bon pour un birdie le 11. Je pouvais le sentir soudainement.

“J’ai raté la coupe la semaine dernière malgré le fait que je n’ai pas mal joué, mais j’avais la tête baissée parce que j’avais mal mis. Sean Crocker est venu chez moi le week-end pour rester et moi et lui, mon frère et quelques amis avons passé une soirée et détendu, vraiment.

“Ensuite, j’ai été tiré au sort avec lui cette semaine et je pense que cela nous a aidés à nous détendre. Il est sorti et a battu un record de parcours hier (jeudi) et je dois admettre que j’ai ressenti des nerfs supplémentaires en jouant avec lui aujourd’hui à cause de cela et avoir une chance de battre. C’est plutôt cool.