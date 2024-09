Sean Combs sous surveillance anti-suicide par ses geôliers en attendant son procès pour trafic sexuel

Les geôliers ont placé Sean « Diddy » Combs, accusé de trafic sexuel, sous surveillance pour risque de suicide « procédural », alors que le magnat de la musique attend son procès pour trois chefs d’accusation liés à plus d’une décennie d’abus présumés, a déclaré une source.

Combs est en détention fédérale à New York depuis lundi soir et les gardes du centre de détention métropolitain le surveillent de près au cas où l’accusé tenterait de se faire du mal, a déclaré à NBC News une source proche de la situation.

La source a décrit cette surveillance anti-suicide comme « procédurale avec des clients très en vue ».

Combs « reste fort et concentré sur sa défense », a ajouté la source.

Un juge a rejeté mercredi l’appel de Combs en faveur d’une libération sous caution, mais ses avocats de la défense envisagent une action en justice supplémentaire dans l’espoir de libérer leur client avant le procès.

Combs, 54 ans, fait face à trois chefs d’accusation de crime, l’accusant de racket, de trafic sexuel et de transport pour se livrer à la prostitution dans des actes remontant à 2008.

Les procureurs ont accusé le célèbre rappeur d’avoir utilisé son argent et pouvoir pour organiser des actes sexuels dégradants, et parfois physiquement abusifs, appelés « freak offs ».

Ces actes sexuels qui duraient des heures et des jours ont été produits, dirigés et enregistrés par Combs qui aurait « menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels », ont déclaré les procureurs.

L’agent fédéral a affirmé qu’ils plus de 1 000 bouteilles saisies d’huile pour bébé et d’autres lubrifiants provenant des maisons de Combs et qui ont été utilisés lors de ces actes sexuels.