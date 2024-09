Sean Combs se voit refuser la libération sous caution et restera derrière les barreaux jusqu’à son procès pour trafic sexuel

MISE À JOUR, 14h09 : Sean « Diddy » Combs restera derrière les barreaux jusqu’à son procès pour trafic sexuel et autres, a décidé aujourd’hui un juge fédéral de Manhattan.

Lors d’une audience d’appel de mise en liberté sous caution d’un peu moins de deux heures mercredi au tribunal américain Thurgood Marshall, le juge Andrew Carter a rejeté l’argument de la défense consistant en une caution de 50 millions de dollars, des tests de dépistage de drogue réguliers, une détention à domicile à Miami, aucune visite féminine et plus encore pour libérer le fondateur de Bad Boy Entertainment, très accusé.

En plaidant une fois de plus en faveur du gouvernement, comme elle l’avait fait le 17 septembre, la procureure adjointe Emily Johnson a encore une fois mis un terme aux efforts de la défense. En substance, tout se résumait à la double menace que Combs représentait pour les autres et à ses tentatives, passées et peut-être futures, d’entrave à la justice. « Les preuves irréfutables montrent clairement qu’on ne peut pas prendre l’accusé au mot », a déclaré Johnson au tribunal, avec Combs assis à proximité.

Juste avant l’audience d’appel d’aujourd’hui, le bureau du procureur américain a déposé une réponse à la lettre de la défense adressée ce matin au juge Carter, plaidant pour la libération de Combs. Énumérant la trinité toxique de « dangerosité, obstruction et risque de fuite », les fédéraux ont déclaré : « Enfin, il convient de noter que dans les 24 premières heures de la révélation de cette affaire, de nouvelles inquiétudes ont déjà été soulevées concernant l’interférence des témoins ainsi que l’interférence avec un procès équitable, basées sur les tentatives de l’accusé et de son avocat de discréditer publiquement l’une des victimes » (lire l’opposition du procureur américain à l’appel de la défense de Combs en faveur de sa libération sous caution ici).

Cet après-midi, l’avocat de la défense Marc Agnifilo a promis à son client de dépenser beaucoup d’argent, de s’isoler, de rester sobre et d’être entouré de services de sécurité pour l’empêcher de rencontrer quiconque, à l’exception de sa famille et de ses avocats. La société de sécurité privée proposée est Sage Intelligence, dirigée par Herman Weisberg, détective privé d’Harvey Weinstein.

Agnifilo a également promis que Combs n’aurait ni smartphone ni accès à Internet afin qu’il ne puisse pas contacter les témoins ou d’autres personnes par voie numérique.

De toute évidence, cela n’a pas suffi au juge Carter, qui a salué les efforts et le dossier du gouvernement.

Après des mois et des mois d’enquête fédérale, de perquisitions à domicile et de près d’une douzaine de poursuites civiles, Combs a été arrêté le 16 septembre pour racket, trafic sexuel et transport à des fins de prostitution. Ayant plaidé non coupable mardi, le rappeur de 54 ans pourrait passer le reste de sa vie dans une prison fédérale s’il est reconnu coupable.

Mis à part quelques arguments supplémentaires de la défense, les arguments présentés aujourd’hui devant le juge Carter réitèrent ceux de l’audience d’hier devant la juge d’instruction Robyn F. Tarnofsky. À la fin de cette audience, après une brève pause pour s’entretenir avec les responsables du tribunal, la juge Tarnofsky a décidé de maintenir Combs au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Aucune date de procès n’a encore été fixée pour Combs pour les trois chefs d’accusation.

PRÉCÉDEMMENT, 11:44: À l’approche d’une audience cruciale aujourd’hui, les avocats de Sean « Diddy » Combs jettent tout et n’importe quoi sur un juge fédéral dans l’espoir d’obtenir la libération sous caution de leur client.

Après avoir échoué mardi à obtenir la libération de l’interprète et producteur de « It’s All About the Benjamins », très accusé, malgré des promesses de caution de 50 millions de dollars et un accord de plaidoyer étant un rêve irréaliste, Marc Agnifilo et Teny R. Geragos ont ajouté ce matin de nouvelles conditions à la « proposition de caution » pré-procès de Combs.

Dans une lettre adressée au juge Andrew Carter (lire la lettre d’appel de la libération sous caution ici), le duo s’engage à ce que si Combs est libéré, ils « limiteront les visites féminines à la résidence de M. Combs, à l’exception de la famille ou des mères de ses enfants ».

En plus de la caution de 50 millions de dollars, de la « détention à domicile avec surveillance GPS » et des restrictions de déplacement, Combs promet également de procéder à des « tests de dépistage de drogue hebdomadaires » et de n’avoir « aucun contact avec les témoins connus du grand jury ». De plus, les services de sécurité privés conserveront un registre de toutes les personnes qui entrent et sortent de la résidence principale de Combs à Miami et en limiteront l’accès, à l’exception de « la famille, des gardiens de la propriété et des amis qui ne sont pas considérés comme des co-conspirateurs ».

Les autorités fédérales ont accusé Combs et son équipe d’avoir consommé de grandes quantités de drogue pour leurs « freak offs » filmés illégalement afin d’affaiblir la détermination des participants réticents. L’une des raisons pour lesquelles le gouvernement a réussi à convaincre la juge Robyn F. Tarnofsky de refuser la libération sous caution de Combs était que le prévenu « représente un danger permanent et important pour la communauté » et qu’il a tenté d’intimider des témoins potentiels.

Aujourd’hui, comme lors de l’audience de deux heures de mardi, la défense a riposté à la position des fédéraux. « M. Combs a le droit de rassembler des témoins pour se défendre contre les allégations du gouvernement de trafic sexuel et de racket », ont déclaré Agnifilo et son associé Geragos (oui, Teny Garagos est la fille de l’avocate renommée et experte de la télévision par câble Mark Geragos). « Dans le cadre de cette défense, il a, avec la bénédiction de l’avocat, appelé des témoins potentiels de la défense pour leur faire savoir que l’avocat prendrait contact avec eux pour leur parler. Il est révélateur que le gouvernement ne mentionne pas – et ne puisse pas mentionner – une quelconque conversation que M. Combs aurait eue avec un témoin potentiel depuis qu’il a eu connaissance de l’enquête criminelle au cours de laquelle il aurait fait pression sur un témoin pour qu’il modifie sa version. »

L’audience d’aujourd’hui de la défense et du bureau du procureur américain devant le juge Carter est prévue à 12h30 PT/15h30 ET au palais de justice américain Thurgood Marshall de Manhattan.

Dans ce croquis de salle d’audience, Sean Combs, assis à droite, regarde son avocat, Marc Agnifilo, à gauche, alors qu’il présente sa plaidoirie sur la mise en liberté sous caution le 17 septembre 2024 au tribunal fédéral de Manhattan à New York. (Elizabeth Williams via AP) Elizabeth Williams par AP

Arrêté le 16 septembre pour racket, trafic sexuel et transport à des fins de prostitution, Combs a plaidé non coupable mardi. Encourant des peines allant de 15 ans à la perpétuité s’il est reconnu coupable des accusations, le magnat autoproclamé de 54 ans est actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un centre de détention notoirement en difficulté.

Même s’il peut paraître incroyable qu’un homme confronté à près d’une douzaine de poursuites civiles pour agression sexuelle et ayant été filmé par la caméra de sécurité d’un hôtel de Los Angeles en train de tabasser son ex-petite amie Cassie Ventura en 2016 s’appuie sur le caractère comme argument, c’est ce que Combs et ses avocats continuent de faire.

« L’histoire et les caractéristiques de M. Combs sont parfaitement illustrées par la façon dont il a répondu à cette enquête depuis le tout début jusqu’à sa décision la plus récente de se rendre à New York lorsque ses avocats lui ont dit que l’affaire pourrait bientôt commencer », indique la lettre d’appel de mise en liberté sous caution d’aujourd’hui. « Il n’a jamais fui un défi et il ne fuira pas celui-ci. Au contraire, il relève ces défis de front, il les relève avec confiance et avec l’assurance que le droit est de son côté. Ce ne sont pas seulement les mots de son avocat. Au contraire, les actions de M. Combs au cours des derniers mois le prouvent de manière concluante. »

Il convient de noter que parmi les actions menées ces derniers mois, Combs a nié toutes les allégations portées contre lui. Parmi ces dénégations, du moins au début, figuraient celles liées aux allégations contenues dans le procès rapidement réglé de Ventura en novembre dernier. Combs n’a avoué avoir commis des méfaits qu’au printemps dernier, lorsque des images brutales d’il y a huit ans ont fait surface, le montrant en train d’attaquer ouvertement Ventura dans le couloir d’un hôtel de la Cité des Anges.

« Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable », a déclaré Combs dans une courte réponse vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux le 19 mai. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. J’étais dégoûté à l’époque quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant », a-t-il ajouté. Ce que Combs n’a pas avoué publiquement, c’est qu’il a payé 50 000 $ pour les images de surveillance le lendemain de l’incident ignoble contre Ventura afin de garder toute l’affaire secrète.

Ni le bureau du procureur américain Damian Williams ni l’équipe de défense de Combs n’ont fait de commentaires lorsque Deadline les a contactés au sujet de l’audience d’appel de la mise en liberté sous caution de cet après-midi. Si tel est le cas, cet article sera mis à jour.