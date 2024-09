Sean Combs se vante de ses fêtes dans une vidéo refaite en 1999

Une interview de 1999 récemment refaite surface montre Sean « Diddy » Combs se vantant des partis désormais au centre de l’affaire fédérale contre lui.

« Ils ne me donnent même plus de permis pour faire la fête », a déclaré Combs Divertissement ce soir« Ils ne veulent plus que j’organise des fêtes », a-t-il poursuivi, mais a juré : « Nous n’arrêterons pas, nous continuerons à nous amuser, à rassembler des gens de tous les horizons. Vous entendrez parler de mes fêtes, ils les fermeront, ils m’arrêteront probablement, et feront toutes sortes de choses folles juste parce que nous voulons passer un bon moment. »

Les représentants de Combs n’ont pas répondu à Divertissement hebdomadaireDemande de commentaire de.

Expliquant pourquoi les fêtes qu’il qualifiait de « divertissement » avaient également attiré à plusieurs reprises l’attention des forces de l’ordre, Combs a déclaré : « Chaque fois que vous introduisez un élément différent dans l’environnement des gens, des choses qui élargissent leurs horizons, les gens sont intimidés. »

Il a expliqué cette réaction en suggérant que ses fêtes « ne sont rien d’autre que la rupture des barrières raciales, la rupture des barrières générationnelles, des gens de tous les horizons… Ce sont juste des gens de tous les horizons qui se connectent et se rassemblent. »

Sean « Diddy » Combs en 2023.

Par Griffin/Getty



Une enquête fédérale sur les fêtes notoires de Combs et ses soi-disant « freak offs » allègue que Combs et son entourage proche se sont livrés au trafic sexuel, au travail forcé, au transport interétatique à des fins de prostitution, à la coercition et à l’incitation à se prostituer, aux délits liés aux stupéfiants, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption, et bien plus encore.

L’acte d’accusation du grand jury contre Combs, rendu le 17 septembre, énumère trois chefs d’accusation fédéraux à porter contre lui devant le tribunal : trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution. Les procureurs accusent Combs d’un « modèle persistant et omniprésent de maltraitance envers les femmes et d’autres personnes » qui a été révélé pour la première fois dans une vidéo choquante de 2016 montrant Combs maltraitant son ancienne petite amie Cassie Ventura.

Inscrivez-vous pour L’hebdomadaire de divertissement newsletter quotidienne gratuite pour obtenir des informations télévisées de dernière minute, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Après la diffusion de la vidéo, Cassie a poursuivi Combs pour viol et violences physiques, et a trouvé un accord le lendemain, mais a déclenché une série d’allégations supplémentaires de la part de plusieurs accusateurs. Ces allégations ont conduit à une descente en mars dans les domiciles de Combs à Los Angeles et à Miami, qui a finalement permis de rassembler suffisamment de preuves contre le rappeur et magnat pour aboutir à la récente inculpation.

Cassie et Sean Combs en 2015.

Larry Busacca/Getty Images



Lorsqu’on lui a demandé ET Comment cela lui fait-il sentir que « les gens meurent d’envie d’aller à vos fêtes », Combs a répondu que « c’est cool », mais « ça ne me fait pas me sentir spécial… ça ne me fait pas me sentir comme une personne spéciale, ça me donne juste l’impression de savoir comment organiser une fête. »

L’année de cette interview, 1999, a vu Combs accusé d’agression au deuxième degré et de méfait criminel pour avoir attaqué le directeur d’Interscope Records, Steve Stoute, également manager du rappeur Nas. C’était aussi l’année de la Fusillade au Club New Yorkqui a vu Combs impliqué dans une dispute dans une boîte de nuit de Manhattan qui a conduit à des coups de feu et à trois personnes abattues. (Combs a été acquitté de ces accusations en 1999.)

Les tentatives répétées de l’équipe juridique de Combs pour faire appel des accusations et fixer une caution ont été rejetées. Il est actuellement détenu sans caution au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, où il attend son procès.