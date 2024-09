Sean Combs doit rester en prison jusqu’à son procès après que le juge a rejeté son appel de mise en liberté sous caution

Anthony Capozzolo, un ancien procureur fédéral qui représentait une figure clé dans l’affaire de trafic sexuel Nxivm contre Keith Raniere, a déclaré que dans l’affaire contre M. Combs, le gouvernement semblait désireux de le garder en détention en partie parce qu’il pourrait y avoir des témoins qui seraient plus disposés à parler avec M. Combs en prison.

« La même chose s’est produite dans l’affaire Nxivm », a déclaré M. Capozzolo. « Une fois qu’il a été enfermé et que les gens ont pensé que son invincibilité avait été brisée, ils ont pu obtenir encore plus de témoins. »

La décision du juge Carter mercredi signifie que M. Combs retournera au centre de détention métropolitain de Brooklyn, une imposante structure en béton abritant environ 1 200 détenus et qui, depuis des années, est en proie à des accusations de mauvaises conditions de détention.

«Où qu’il soit, sa détermination est la même. Je crois qu’il est innocent», a déclaré M. Agnifilo.

David Patton, ancien directeur exécutif de Federal Defenders of New York, suit depuis des années les problèmes du MDC, nom donné à l’établissement, notamment la violence, les agressions sexuelles, les soins médicaux insatisfaisants et le manque de cohérence dans la gestion. Les gardiens entrent et sortent sans cesse, a-t-il dit, et leur mandat ne dépasse rarement neuf mois.

« À ma connaissance, ce sont les pires conditions de détention dans le système pénitentiaire », a déclaré M. Patton, qui exerce aujourd’hui dans le cabinet privé Hecker Fink à New York. « C’est horrible, c’est une honte. »

Dans une lettre de 15 pages adressée au juge Carter demandant une libération sous caution, les avocats de M. Combs ont déclaré que le MDC n’était « pas adapté à la détention provisoire » et ont cité des rapports récents faisant état du meurtre d’un détenu et de quatre suicides au cours des trois dernières années.