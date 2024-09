Sean Combs condamné à payer 100 millions de dollars à un détenu

Sean « Diddy » Combs a manqué une audience virtuelle lundi dans le cadre d’un procès pour agression sexuelle, et cela pourrait lui coûter neuf chiffres. Le fondateur de Bad Boys Records a été condamné à un jugement par défaut de 100 millions de dollars dans le cadre du procès intenté par le détenu du Michigan Derrick Lee Cardello-Smith, qui affirme que Combs l’a drogué et agressé sexuellement lors d’une fête à Détroit en 1997. TMZ La juge du tribunal de circuit du comté de Lenawee, Anna Marie Anzalone, a établi un calendrier de paiement de 10 millions de dollars par mois, à compter du 1er octobre, selon les rapports. Variété .

Lors d’une audience le mois dernier, Cardello-Smith a déclaré que Combs lui avait offert 2,3 millions de dollars pour abandonner le procès et lui avait dit qu’il ne reconnaîtrait pas les réclamations devant le tribunal, a-t-il ajouté. Tuteur rapports. Cardello-Smith a déclaré avoir rejeté l’offre. Horaires du métro de Détroit rapporte que Cardello-Smith, un détenu de la prison d’État de Muskegon, est « un étudiant autodidacte en droit civil et pénal » qui a « une longue histoire de contestation du système judiciaire avec des poursuites civiles ».

Une source raconte Variété Les documents relatifs à la plainte ont été envoyés à une adresse périmée. Combs « espère que le jugement sera rapidement rejeté », a déclaré l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, dans un communiqué. « Cet homme est un criminel reconnu coupable et un prédateur sexuel, qui a été condamné pour 14 chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’enlèvement au cours des 26 dernières années », a déclaré Agnifilo. « Son CV comprend désormais la commission d’une fraude au tribunal depuis la prison, car M. Combs n’a jamais entendu parler de lui et n’a encore moins été poursuivi en justice. » (Six femmes et un autre homme ont également déposé des plaintes pour agression sexuelle contre Combs.)