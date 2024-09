Sean Combs a imprégné une femme qu’il a agressée sexuellement, selon un procès

Assis dans le célèbre centre de détention métropolitain de Brooklyn après avoir été arrêté la semaine dernière pour trafic sexuel et plus encore, Sean « Diddy » Combs fait maintenant face à un autre procès pour agression sexuelle, et des dizaines d’autres pourraient se profiler.

Dans une action intentée aujourd’hui à New York, une ancienne mannequin basée en Floride affirme que l’interprète de « Bad Boy For Life » l’a intimidée, droguée, violée et mise enceinte pendant plusieurs années à partir de 2021. Bien que Jane Doe affirme que les associés de Combs a fait pression sur elle pour qu’elle avorte, elle a en fait perdu l’enfant à cause d’une fausse couche.

Pourtant, prétendument forcée de prendre de la kétamine, de l’alcool, d’avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes et femmes, la plaignante anonyme affirme également que Combs a tenté de contrôler ses mouvements à l’intérieur et à l’extérieur d’elle et de son domicile. Tout cela s’ajoute malheureusement à un mode opératoire commun aux accusations de près d’une douzaine d’autres personnes contre le lauréat du Grammy depuis que l’ex-petite amie Cassie Ventura a rendu public en novembre 2020 ses allégations d’agression, d’abus, de violence et de vengeance de la part de Combs.

Dans un langage également commun à la plupart des autres poursuites et accusations contre Combs, le nouveau dossier de 14 pages détaille comment, après avoir passé du temps avec le rappeur, la plaignante « se réveillait fréquemment avec des ecchymoses et des blessures, mais sans aucun souvenir de la façon dont elle l’avait soutenue. blessures. »

Représentée par l’avocat Joseph L. Ciaccio, associé directeur du cabinet Napoli Shkolnik’s Personal Injury Practice, basé à New York, Jane Doe réclame une série de dommages et intérêts non précisés.

Cette dernière poursuite intervient trois jours après que Thalia Graves a déposé sa propre action devant les tribunaux de l’Empire State, alléguant que Combs et un garde du corps l’avaient violée en 2001 et vendaient des images de l’attaque depuis des années.

Comme cela semble être le cas pour presque toutes les allégations contre Combs, cela ne s’arrête pas là. « Après l’agression et à plusieurs reprises au fil des ans, Combs et Sherman ont contacté la plaignante et l’ont avertie de garder le silence, menaçant de répercussions, notamment la possibilité pour la plaignante de perdre la garde de son fils si jamais elle révélait l’agression », indique la poursuite civile en trois parties du tribunal. Selon Graves, représentée par Gloria Allred.

Arrêté par le gouvernement fédéral le 16 septembre dans un hôtel de Manhattan, l’enquête en cours du bureau du procureur américain Damian Williams accuse Combs de trafic sexuel, de racket et de transport pour se livrer à la prostitution. Les allégations contenues dans l’acte d’accusation non scellé pourraient conduire le rappeur de 54 ans en prison pour le reste de sa vie s’il est reconnu coupable.

Niant presque toutes les plaintes portées contre lui au cours des derniers mois, Combs a plaidé non coupable dans l’affaire du DOJ. À la fin de l’année dernière, Combs avait initialement qualifié les affirmations de Ventura de « chantage flagrant », avant de régler un jour plus tard environ 30 millions de dollars. Cependant, lorsque les images de sécurité de 2016 de Combs battant Ventura dans les couloirs d’un hôtel de Los Angeles ont été publiées le 17 mai, le rappeur s’est rapidement adressé aux réseaux sociaux pour s’excuser pour son comportement « inexcusable » – des excuses que peu de gens considèrent comme authentiques avec d’autres. les affaires s’accumulent.

À cela s’ajoute qu’il semble que le grand jury de New York ait entendu aujourd’hui le témoignage d’un travailleur du sexe qui affirme avoir participé aux sordides « Freak Offs » de Combs, me disent des sources. Le procureur américain Williams a clairement indiqué que l’enquête sur Combs se poursuivait. Ce dernier témoignage pourrait donner lieu à de nouvelles accusations, même si rien n’est encore décidé, me dit-on.

Même dans le cas peu probable où il n’y aurait pas d’autres accusations venant du gouvernement fédéral, il semble qu’il y ait davantage d’accusations venant de l’État Lone Star.

Dans un article publié vendredi sur les réseaux sociaux, l’avocat de Houston, Tony Buzbee, a déclaré que son cabinet avait été nommé « avocat principal chargé de poursuivre les réclamations au nom de plus de cinquante personnes ayant subi des agressions et des abus sexuels de la part de Sean ‘Diddy’ Combs et de ses acolytes ». Promettant une conférence de presse « au début de la semaine prochaine » et demandant à d’autres de se manifester, Buzbee poursuit en disant : « Ce groupe d’individus courageux comprend à la fois des hommes et des femmes ; beaucoup étaient mineurs au moment des abus. Certaines de ces personnes courageuses ont signalé les incidents à la police, d’autres non.

Ni Buzbee ni Ciaccio n’ont répondu à la demande de commentaires sur les affaires qu’ils traitent respectivement. Les représentants de Combs n’ont pas non plus répondu à la demande de commentaires de Deadline sur les allégations. Si l’un d’entre eux répond, ce message sera mis à jour.

Refusé de libération sous caution de 50 millions de dollars et de détention à domicile le 18 septembre, Combs n’a pas encore de date de procès dans l’affaire fédérale, mais il semble que le procureur et la défense souhaitent agir rapidement pour présenter les choses devant un jury.