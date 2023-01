Sean Clifford garde le meilleur pour la fin alors que le n ° 11 de Penn State remporte la victoire au Rose Bowl

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

PASADENA, Californie – Sean Clifford a traversé beaucoup de choses au cours de sa carrière à Penn State. À travers les bons et les mauvais moments, le visage du programme a à peu près tout entendu concernant son jeu au milieu de quelques saisons turbulentes à Happy Valley.

Dans le dernier match de sa carrière universitaire, cependant, le quart-arrière vétéran a gardé son meilleur pour la fin, lançant une paire de touchés pour aider à mener les Nittany Lions, classés au 11e rang, à une victoire de 35-21 contre le n ° 8 de l’Utah lors de la 109e édition de le Rose Bowl.

Clifford a terminé le grand-père d’entre eux tous 16 sur 22 pour 279 verges, clôturant une course de cinq ans avec le programme en remportant sa première victoire au bol depuis sa première saison en 2018. La victoire a doublé en tant que première de Penn State au Rose Bowl depuis en tête de l’Oregon en 1995.

Le concours donne également à PSU et à l’entraîneur-chef James Franklin un peu de droit de se vanter, car il s’agit de la dernière rencontre traditionnelle entre un champion Pac-12 et une équipe Big Ten dans le jeu, le lieu accueillant un College Football. La demi-finale des séries éliminatoires l’année prochaine et sa participation future à une édition élargie à 12 équipes du tournoi de football d’après-saison.

Malheureusement pour la foule de fans de Penn State vêtus de blanc qui ont fait le voyage dans l’Ouest, le temps typique du sud de la Californie ne semblait pas être d’accord avec la fin de près d’un siècle de tradition de football universitaire, car le temps couvert et maussade a empêché le coucher de soleil emblématique sur le San Gabriel Mountains et plus tard a cédé la place à la pluie lors du match de bowling pour la première fois depuis 1997.

Pourtant, peu de gens contesteront un résultat déterminant pour le programme et un élan indispensable avant l’intersaison pour les Nittany Lions.

Voici trois autres plats à emporter du 109e Rose Bowl :

1. Cameron Rising ne parvient pas à terminer

Le quart-arrière de l’Utah, Cameron Rising, n’a pas grandi trop loin de Pasadena, mais le lieu le plus célèbre du football universitaire semble certainement avoir un peu un hexagone sur le vétéran de Ventura à proximité.

Lors de l’incroyable va-et-vient du Rose Bowl de l’année dernière avec Ohio State, il s’est blessé sur un sac au quatrième quart alors que les Buckeyes revenaient pour gagner. Puis, en octobre dernier, il a pris un départ médiocre et a lancé une interception dans une défaite contre UCLA qui a semblé sortir l’équipe de l’image des éliminatoires de football universitaire.

Malheureusement, le manque de chance s’est poursuivi lundi soir alors qu’il s’est blessé à la jambe gauche alors qu’il se précipitait pour un premier essai au 3e et sept avec 8:31 à jouer au troisième quart. Rising est parti prudemment avec l’aide d’entraîneurs et s’est ensuite dirigé vers les vestiaires avec une dernière ligne de 8 sur 21, 95 verges, un touché et une interception.

Le remplaçant Bryson Barnes, qui a remplacé Rising lors du match de l’année dernière et a mené une campagne de buts égalisateurs dans les dernières minutes, a fait de son mieux pour maintenir l’équipe à flot contre Penn State, mais a lancé un choix cinq jeux après son arrivée et n’a pas pu supporter beaucoup. contre un front sept difficile qui s’est soldé par six sacs.

2. De grosses grèves ont permis au PSU de s’enfuir

De toutes les questions sur l’équipe de Franklin en 2022, l’une des plus importantes entourait une infraction qui avait l’air bien dans les flashs mais qui n’avait apparemment pas cet instinct de tueur contre de meilleures équipes, après avoir été soufflé par le Michigan et s’être effondré contre l’État de l’Ohio en leurs deux seules défaites. Contre le champion en titre du Pac-12, cependant, les Nittany Lions sont allés plusieurs fois à la jugulaire, et cela a fini par payer dans une victoire convaincante en seconde période.

Le demi offensif Nick Singleton a réalisé le meilleur moment fort du match lorsqu’il a activé les post-brûleurs en plein champ lors d’un touché de 87 verges lors de la première possession de l’équipe au troisième quart. Ensuite, Clifford a trouvé KeAndre Lambert-Smith deux séries plus tard pour vraiment ouvrir les choses avec une frappe de 88 verges qui a fini par devenir la plus longue passe de touché de l’histoire du Rose Bowl.

Au total, PSU a disputé 10 jeux de plus de 15 verges dans le match, y compris la paire de scores de plus de 80 verges après avoir réussi un seul jeu de plus de 70 verges sur les 12 matchs de la saison régulière cette année. Ceci contre une défense Utes qui, de la même manière, n’avait permis qu’un seul gros jeu de plus de 70 mètres tout au long de l’année.

3. Les deux équipes envisagent un aller-retour

Les éliminatoires de football universitaire de l’année prochaine seront les dernières à ne présenter que quatre équipes et comprendront une demi-finale disputée sur le site emblématique de Pasadena. À en juger par l’état des deux listes, Penn State et Utah pourraient bien être en ligne pour un voyage de retour dans l’Ouest étant donné la quantité de production revenant en 2023 également.

Singleton a réalisé sa septième course de plus de 40 verges cette saison lorsqu’il a marqué sur ce tremplin de 87 verges au troisième quart – ce qui a également fini par lui faire passer plus de 1 000 verges lors de sa première saison au State College. Son compatriote Kaytron Allen a marqué 37 verges plus un touché dans le match et a failli rejoindre Singleton dans le club de course de 1 000 verges. Le quart-arrière Drew Allar est l’héritier présomptif de Clifford depuis un certain temps (et une mise à niveau derrière le centre selon beaucoup) et le plaqueur offensif Olu Fashanu, un choix de première ronde projeté, a déjà confirmé qu’il reviendrait la saison prochaine.

De même, l’Utah est une très jeune équipe et les champions consécutifs du Pac-12 renvoient l’essentiel de leur alignement avec seulement une poignée de seniors prêts à partir. Ja’Quinden Jackson était le meilleur rusher de l’équipe avec 81 verges et sa course de touché en première mi-temps a montré de quoi il était capable en tournant sur un tacle dans le champ arrière avant de faire rater trois autres défenseurs sur son chemin vers la zone des buts. Bien que Rising n’ait pas annoncé ses plans pour l’avenir, le quart-arrière pourrait toujours revenir pour une autre campagne à Salt Lake City s’il le souhaite.

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :